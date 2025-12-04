CAC 40 : stimulé par le rebond des constructeurs auto pendant que Wall Street piétine

La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,43% à 8122 points, tractée par le secteur auto avec +6,3% pour Renault et +3,7% pour Stellantis. Capgemini complète le podium du jour avec +4,2%.



Les valeurs automobiles figurent aux avant-postes des marchés d'actions européens ce jeudi, portées par des commentaires encourageants des analystes de Bank of America concernant les perspectives du secteur à l'approche de l'année 2026.



Les titres Porsche (+4,2%), Mercedes-Benz (+4,6%) ou BMW (+4%) signent ainsi quelques-unes des meilleures performances du jour.



Dans une étude sectorielle publiée dans la matinée, les équipes de BofA se déclarent "optimistes" concernant les constructeurs européens à horizon 2026, expliquant s'attendre à ce que la pression réglementaire qui s'exerce sur la filière retombe, tout particulièrement en ce qui concerne la régulation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules.



Dans ce contexte, l'enthousiasme est aussi partagé sur les autres places européennes : l'Euro Stoxx 50 gagne lui aussi 0,5%, derrière Francfort (+0,88%) et devant Londres (+0,32%).

L'ambiance est plus morose à Wall Street : le Dow Jones, le S&P500 et le Nasdaq reculent de 0,1%.



Sur le front des statistiques, hier, le ralentissement confirmé du marché du travail (ADP dévoile -32 000 pertes d'emplois en novembre) aux Etats-Unis et un indice ISM des services solide sont venus plaider en faveur d'une baisse des taux de la Fed.



Ce jeudi, c'est la surprise : le nombre de demandeurs d'indemnité chômage en données hebdo chute vers 191 000 (soit -27 000 par rapport à la semaine précédente, et un plus bas depuis plus de 3 ans), alors que le consensus tablait sur 220 000.

Passer sous le seuil des 200 000 demandeurs d'emploi hebdomadaires aux Etats-Unis témoigne d'une situation de quasi-plein emploi, susceptible d'alimenter des tensions salariales si elle perdure.



Prévue demain, la publication de l'indice PCE des prix, mesure privilégiée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine, revêtira une importance capitale à moins d'une semaine des décisions de politique monétaire de l'institution.



Autre élément surprenant : les licenciements ont chuté de moitié d'un mois sur l'autre aux Etats-Unis, selon les données privées du cabinet Challenger.

En zone euro, les ventes au détail CVS pour le mois d'octobre sont ressorties inchangées, après avoir augmenté de 0,1% le mois précédent, annonce Eurostat.

En glissement annuel, l'indice affiche une progression de 1,5% contre +1,4% attendu, soit plus de deux fois inférieur au taux observé aux Etats-Unis.



À Tokyo, l'indice Nikkei grimpait de plus de 2,3% jeudi en fin de séance suite à une adjudication réussie d'obligations souveraines, qui a rassuré les investisseurs après l'accès de fièvre qui avait frappé le compartiment obligataire japonais en début de semaine sur fond d'incertitudes quant à l'évolution des taux.



Mais les taux ont continué de se tendre et le "10 ans" affiche un rendement record de 1,941%, soit +4,5 points de base. Aux US, les T-Bonds se tendent également, de +4 points sur le 2035, à 4,10% ; le "2 ans" rajoute +3,6 points à 3,523%.



Sur le compartiment obligataire européen, l'OAT à 10 ans se dégrade de +2,6 points vers 3,516%, pour un Bund de même échéance à 2,7700% (+2,5 points), soit un spread de 74 pb.



Les prix du pétrole avancent pour la deuxième séance consécutive, les investisseurs se concentrant sur la réunion infructueuse à Moscou entre le président russe, Vladimir Poutine, et l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, alors que Kiev revendique la destruction d'une portion d'un oléoduc russe qui avait déjà été ciblé quelques semaines auparavant.



Le baril de Brent gagne 0,8%, à 63,2 USD. L'euro recule de 0,15% face au billet vert, à 1,165 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Pierre & Vacances-Center Parcs publie un résultat net positif de 40,6 millions d'euros pour son exercice 2025, contre 28,7 MEUR précédemment, et un EBITDA ajusté passé de 174 à 181 MEUR, "confirmant l'amélioration structurelle de la rentabilité".



BIC annonce mettre un terme à Rocketbook et à ses activités tatouages regroupées sous Skin Creative (Inkbox et Tattly) d'ici le premier trimestre 2026, une décision prise à l'issue d'une revue approfondie.



Arkema indique avoir signé un protocole d'accord avec Semcorp afin d'établir une collaboration stratégique visant à accélérer l'innovation dans les technologies de séparateurs pour batteries et accompagner le groupe chinois dans son développement à l'échelle mondiale.



Enfin, Havas a annoncé jeudi l'acquisition de l'agence britannique Bearded Kitten, une opération destinée à renforcer ses activités sur le marché du marketing expérientiel, un secteur estimé à quelque 128 milliards USD au niveau mondial.



