CAC 40 : sur la défensive, pénalisé par Michelin et le repli du luxe

Après avoir gagné jusqu'à près de 0,6% en début d'après-midi, le CAC 40 a vu ses gains s'éroder en seconde partie de journée, jusqu'à finir la séance sur une perte de 0,23%, à 8041 pts, pénalisé par Michelin (-3,8%) ainsi que par le luxe avec notamment -2,8% pour LVMH, -2,7% pour Hermès ou encore -1,8% pour L'Oréal.



Le Bibendum est notamment pénalisé par son 'pre-close call' qui 'semble suggérer une dynamique au troisième trimestre plus difficile qu'anticipé', d'après Oddo BHF, qui réduit son objectif de cours de 42 à 36 euros sur le titre.



Dans l'Hexagone, si la situation politique reste toujours complexe, les marchés ont pu écouter avec attention Sébastien Lecornu, qui s'est exprimé hier soir sur France 2.



L'intervention du Premier ministre démissionnaire a permis d'éloigner - temporairement - le spectre d'une dissolution de l'Assemblée nationale, ce dernier assurant qu'une majorité absolue de députés refusait cette option.



Il a aussi tenté de rassurer les marchés en évoquant le budget de la France et son souci de limiter le déficit à 4,7%. Selon Sébastien Lecornu, son successeur à Matignon pourrait d'ailleurs être nommé avant le week-end.



'Nous conservons une approche prudente, dans un contexte de révisions à la baisse des bénéfices des entreprises et de ralentissement attendu de la croissance en France', estimait un peu plus tôt un analyste d'Apicil AM.



'La performance solide des marchés actions depuis le début de l'année nous conduit à conserver notre position de neutralité', indiquait pour sa part mardi Eric Bertrand, directeur général délégué, directeur des gestions chez Ofi Invest AM.



Sur le front des statistiques, seule la balance commerciale allemande pour août était attendue ce matin en Europe, alors que le 'shutdown' bloque la parution des inscriptions au chômage et des stocks des grossistes cet après-midi outre-Atlantique.



L'excédent commercial de l'Allemagne s'est établi à 17,2 milliards d'euros pour le mois d'août 2025, en légère hausse donc par rapport à celui de 16,3 MdsEUR du mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de 14,7 MdsEUR).



Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds US restent figés sur le '30 ans' (4,727%) tandis que le '10 ans' se retend de +1 point symbolique vers +4,144%.



Petite dégradation en Europe (contrepied de la veille) avec +3 pts sur le Bund à 2,707%, +3,5 sur le BTP italien à 3,54%... et bonne nouvelle sur nos OAT qui se maintiennent à 3,531% (le 'spread' revient à +82 pts, comme avant l'annonce de la démission de Sébastien Lecornu).



L'euro reste faible en berne face au billet vert et cède 0,6%, à 1,15 USD.À Londres, le baril de Brent stagne autour des 66 USD.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, le conseil d'administration de Sodexo a nommé Thierry Delaporte comme directeur général à partir du 10 novembre, succédant à Sophie Bellon, qui exercera la fonction de présidente non exécutive du conseil.



Par ailleurs, le conseil d'administration d'Alstom a choisi Martin Sion comme nouveau directeur général à compter du 1er avril 2026, remplaçant alors Henri Poupart-Lafarge, qui a annoncé en mai dernier ne pas solliciter un nouveau mandat.



Valeo annonce le lancement d'un onduleur remanufacturé destiné à Renault ZOE, disponible dans l'ensemble du réseau du constructeur. Le remanufacturing des onduleurs permet de récupérer au moins 45% du poids des matériaux, préservant ainsi les ressources naturelles.



Enfin, Thales et Sekoia.io annoncent leur partenariat en France pour renforcer la cybersécurité des organisations. Ce partenariat vise à offrir une solution innovante de détection et de réponse aux attaques cyber, en combinant la puissance de la Cyber Threat Intelligence fournie par Thales et Sekoia.io, avec l'intelligence artificielle.