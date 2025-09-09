CAC 40 : termine au contact des 7750 pts tandis que Bayrou tire sa révérence

La Bourse de Paris a bien encaissé la dernière séquence politique : comme prévu, François Bayrou a quitté Matignon aujourd'hui, un départ qui était 'pricé' depuis belle lurette par les marchés. Dans ce contexte, l'indice parisien achève la séance du jour sur un gain limité de 0,19% à 7749 points, soutenu par Renault (+3,5%), Hermès (+2,5%) et Sanofi (+2%) notamment.



Le CAC40 devance ainsi largement le DAX40, qui se contracte de 0,4%, et fait même légèrement mieux que l'Euro-Stoxx50, qui grappille pour sa part 0,12%.



Les investisseurs font montre de sérénité alors que François Bayrou a remis sa démission au président de la République en début d'après-midi. Les noms d'éventuels successeurs circulent, des noms de fidèles du Président ou de personnalités issues du PS ayant un positionnement compatible avec la 'ligne de l'Elysée'. Par conséquent, le nom du prochain Premier ministre (le 5e en trois ans) ne devrait pas émouvoir outre mesure les investisseurs...



'Macron dispose de deux options : nommer un nouveau Premier ministre capable de rassembler la coalition actuellement au pouvoir, ou bien dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer de nouvelles élections législatives', rappelait ce matin Michael Brown, analyste marché chez Pepperstone.



Néanmoins, 'quel que soit son choix final, le futur chef du gouvernement devrait se heurter à de fortes résistances pour faire adopter les coupes budgétaires jugées nécessaires au redressement des finances publiques, un dossier qui a déjà coûté leur poste à Michel Barnier puis François Bayrou', ajoute le stratège.



À la suite de ces nouveaux développements, l'OAT à 10 ans surprend en améliorant ses positions par rapport au Bund, qui se dégrade de +2,9 pts à 2,668% (+1,5 pt sur les BTP italiens à 3,51%), tandis que nos OAT se maintiennent à 3,474%, soit un spread revenu à 79 contre 82 pts.

Cet écart - en lui-même - n'a rien d'alarmant mais il sera au coeur de l'attention des intervenants au cours des prochains jours.



'En cas de scénario extrême et de démission du président Emmanuel Macron, le spread français dépasserait largement les 100 points de base, justifiant alors une intervention de la BCE pour limiter les effets de contagion sur les taux des pays périphériques, dans le cadre de l'instrument de protection de la transmission de la politique monétaire', avertissent les équipes d'Ostrum AM.



Une dissolution pourrait constituer une mauvaise surprise pour les marchés, susceptible d'entraîner une nouvelle sous-performance du CAC par rapport à ses homologues européens. L'impact reste, pour l'instant, contenu sur le marché des changes, l'euro progressant vers 1,172 USD (+0,7%), toujours proche de ses sommets de quatre ans.



À Londres, le baril repart à la hausse mardi, alors que les acteurs du marché digèrent les dernières annonces de l'Opep+, qui a fait état dimanche d'une augmentation de production plus limitée qu'anticipé, l'organisation ayant par ailleurs laissé la porte ouverte à de nouveaux ajustements 'en fonction des conditions de marché'. Le Brent progresse de 1% vers 67 USD le baril.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Interparfums publie un résultat net part du groupe en augmentation de 5% à 73,1 millions d'euros au titre du 1er semestre 2025, et un résultat opérationnel en hausse de 12% à 103,8 MEUR, soit une marge en progression de plus d'un point à 23,2%.



Valeo a dévoilé mardi le premier produit issu de sa collaboration avec le Taïwanais Ennostar : un système d'éclairage intelligent destiné à améliorer la sécurité des usagers de la route.



Oddo BHF confirme son conseil 'Surperformance' sur le titre LVMH, avec un objectif de cours relevé de 530 EUR à 559 EUR, estimant notamment que la base de comparaison plus favorable en Chine devrait permettre une amélioration modeste au T3.



Enfin, Oddo BHF relève son conseil sur le titre Publicis, passant de 'Neutre' à 'Surperformance', avec un objectif de cours relevé de 100 EUR à 110 EUR, évoquant une valorisation redevenue attractive qui offre 'une opportunité de se positionner sur une valeur de qualité'.