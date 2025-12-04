CAC 40 : tiré par le secteur auto dans l'attente de plusieurs statistiques

La Bourse de Paris gagne 0,4% ce matin, autour des 8123 points, tirée par Renault (+4,1%), Stellantis (+3,3%) et Schneider Electric (+3,2%).



Hier, le ralentissement confirmé du marché de l'emploi (ADP) aux États-Unis et un indice ISM des services solide, témoignant d'une meilleure maîtrise de l'inflation dans le secteur tertiaire, sont venus plaider en faveur d'une baisse des taux de la Fed.



Prévue demain, la publication de l'indice PCE des prix, mesure privilégiée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine, revêtira une importance capitale à moins d'une semaine des décisions de politique monétaire de l'institution.



En attendant, les intervenants surveilleront avec attention les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis et les données privées du cabinet Challenger sur les licenciements.



En zone euro, ce sont les ventes au détail pour les mois d'octobre, attendues à 11h, qui constitueront le principal rendez-vous du jour.



À Tokyo, l'indice Nikkei grimpait de plus de 2,3% jeudi en fin de séance suite à une adjudication réussie d'obligations souveraines, qui a rassuré les investisseurs après l'accès de fièvre qui avait frappé le compartiment obligataire japonais en début de semaine sur fond d'incertitudes quant à l'évolution des taux.



L'euro grappille 0,1% face au billet vert, autour des 1,167 USD.



Sur le compartiment obligataire, l'OAT à 10 ans évolue à 3,49% pour un Bund de même échéance à 2,76%, soit un spread de 73 pb.



Les prix du pétrole avancent pour la deuxième séance consécutive, les investisseurs se concentrant sur la réunion infructueuse à Moscou entre le président russe, Vladimir Poutine, et l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, alors que Kiev revendique la destruction d'une portion d'un oléoduc russe qui avait déjà été ciblé quelques semaines auparavant.



Le baril de Brent prend 0,3% vers 62,9 USD et celui du brut léger américain (WTI) gagne 0,5% à près de 59,3 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Pierre & Vacances-Center Parcs publie un résultat net positif à 40,6 millions d'euros pour son exercice 2025, contre 28,7 MEUR précédemment, et un EBITDA ajusté passé de 174 à 181 MEUR, "confirmant l'amélioration structurelle de la rentabilité".



BIC annonce mettre un terme à Rocketbook et à ses activités tatouages regroupées sous Skin Creative (Inkbox et Tattly) d'ici le premier trimestre 2026, une décision prise à l'issue d'une revue approfondie.



Enfin, Havas a annoncé jeudi l'acquisition de l'agence britannique Bearded Kitten, une opération destinée à renforcer ses activités sur le marché du marketing expérientiel, un secteur estimé à quelque 128 milliards USD au niveau mondial.



