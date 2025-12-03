CAC 40 : tracté par Stellantis avant une série de statistiques aux USA

La Bourse de Paris grappille quelque 0,2% ce matin, autour des 8095 points, bien aidée par Stellantis (+7%, porté par des anticipations de reprise aux Etats-Unis et le relèvement de "neutre" à "achat" de UBS), STMicro (+4,3%) et Airbus (+3%).



La séance va être ponctuée par la publication de nombreuses statistiques aux Etats-Unis, après une période de vaches maigres liée au "shutdown".

Il s'agira d'ailleurs des derniers indicateurs à se mettre sous la dent avant la prochaine réunion de la Fed, qui se réunira à partir de mardi prochain avant préciser sa politique monétaire le mercredi 10 décembre.



En l'absence de données officielles émanant du Département du Travail pour cause de fermeture des administrations de Washington, la publication la plus importante du jour sera peut-être l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis, qui devrait faire apparaître de faibles créations de postes, de l'ordre de 5000, au mois de novembre.



Le cabinet de conseil pour les ressources humaines avait mis en évidence un rebond des créations d'emploi dans le secteur privé au titre du mois d'octobre (+42 000 après -32 000 en septembre), mais la tendance semble à la modération depuis maintenant plusieurs mois.



"Les entreprises licencient peu mais ajustent la durée effective du travail", expliquent les économistes d'Oddo BHF. "Elles sont surtout prudentes quant aux nouvelles embauches et l'usage de l'IA les amène semble-t-il à limiter les recrutements des jeunes diplômés", soulignent-ils.



L'indice ISM des services, attendu à 16h, sera lui aussi suivi de près après l'ISM décevant publié lundi dans le secteur des services, qui avait fait relancé les craintes d'une "stagflation" de l'économie en mettant en évidence à la fois une contraction de la production et une remontée des prix à la sortie des usines.



D'autres indicateurs seront publiés d'ici à la fin de la semaine, mais c'est avant tout l'inflation aux Etats-Unis mesurée par l'indice PCE, l'indicateur de la dynamique des prix privilégié par la Réserve fédérale, qui se trouvera dans le viseur des marchés ce vendredi.



Les investisseurs espèrent que tous ces chiffres vont permettre de conforter la perspective d'un "atterrissage en douceur" de l'économie américaine, leur scénario privilégié, et d'une poursuite de l'assouplissement monétaire de l'autre côté de l'Atlantique.



Actuellement, les marchés tablent avec une probabilité de plus de 89% sur une nouvelle baisse des taux dans une semaine, selon le baromètre FedWatch du CME Group, ce qui implique que toute déception pourrait être fortement sanctionnée.



Dans la zone euro, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale s'est redressé pour un 6e mois consécutif, de 52,5 en octobre à 52,8 en novembre, pour atteindre son plus haut niveau depuis mai 2023, et dépassant sa moyenne historique (52,4).



Dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale a dépassé la barre des 50 et s'est ainsi établi en territoire positif pour la première fois depuis août 2024, passant de 47,7 en octobre à 50,4 en novembre.



La présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui doit s'exprimer à partir de 14h30 devant le Parlement européen à Bruxelles, pourrait aussi apporter de nouveaux éléments concernant l'évolution de la conjoncture et la trajectoire future des taux.



A Londres, le Brent gagne 1,1%, à 63,1$. L'euro grappille 0,2% face au billet vert, à 1,164$.

Sur le compartiment obligataire, l'OAT 2035 évolue à 3,48% pour un Bund de même échéance à 2,74%.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Airbus ne vise désormais plus qu'environ 790 livraisons d'avions commerciaux sur l'ensemble de l'année en cours, à comparer à un objectif précédent qui était de 820 livraisons. L'avionneur est confronté à des problèmes de qualité des fournisseurs sur les panneaux du fuselage affectant le flux de livraison de sa famille A320. Après avoir cédé près de 7% au cours des deux dernières séances, le titre reprend 3% aujourd'hui.



Eutelsat lâche plus de 7% à Paris après que Softbank a annoncé hier vendre 36 millions de ses droits de souscription dans l'opérateur européen de satellites. L'offre de 36 millions de droits équivaut à environ 26 millions d'actions d'Eutelsat, soit près de la moitié de la participation actuelle de Softbank Group Capital. L'action Eutelsat atteint désormais son plus bas niveau depuis mi-juin.



Enfin, Clariane annonce la cession, à la société immobilière belge Care Property Invest, d'un portefeuille composé des murs de 9 maisons de repos et de soins développées entre 2010 et 2025 et opérées par Korian Belgium.