CAC 40 : un appétit pour le risque prudent en l'absence de nouveaux catalyseurs

La Bourse de Paris devrait ouvrir sans réelle tendance jeudi matin alors que rien ne paraît en mesure de véritablement dicter une trajectoire à des marchés d'actions désormais entrés dans la torpeur du mois d'août.



Vers 8h05, le contrat 'future' sur le CAC 40 - livraison fin de mois - avance de 25,5 points à 7665 points, signalant une ouverture en très légère hausse, voire autour de l'équilibre.



La séance de mercredi avait permis à l'indice parisien de repartir à la hausse, avec un gain de près de 0,2%, les investisseurs ayant effectué un retour prudent vers les actifs risqués, à la faveur de quelque rachats à bon compte.



Mais les intervenants restent en quête de catalyseurs après avoir tourné la page des nouveaux droits de douane américains, qui doivent officiellement entrer en vigueur aujourd'hui.



Hormis les incertitudes entourant toujours les relations commerciales avec la Chine, qui reste confrontée à la date butoir du 12 août pour parvenir à un accord durable avec Washington, aucun élément majeur ne semble de nature à réveiller les marchés dans l'immédiat.



Cela n'a pas empêché Wall Street de finir dans le vert hier, tirée par les grandes valeurs technologiques comme Apple ou Amazon mais dans un marché affichant assez peu de conviction.



L'indice Dow Jones a repris 0,2%, le S&P 500 a gagné 0,7% tandis que le Nasdaq Composite progressait de son côté de 1,2%.



La saison des résultats a été bonne, aux Etats-Unis comme en Europe, mais il semble aujourd'hui difficile de prévoir d'où proviendra le potentiel de hausse supplémentaire.



Les investisseurs espèrent tout de même que les comptes d'Eli Lilly, Siemens, Deutsche Telekom ou Allianz, tous prévus aujourd'hui, permettront de conforter ce sentiment favorable.



En Europe, l'heure pourrait rester à la prudence alors que la Banque d'Angleterre doit rendre à 13h00 ses décisions de politique monétaire.



La BoE devrait logiquement annoncer une baisse de ses taux face au ralentissement de la croissance dans le pays, mais les observateurs seront surtout à l'affut d'indications concernant son calendrier pour les mois à venir.



La séance sera également rythmée par la parution des chiffres de la production industrielle en Allemagne, puis par l'annonce des données sur la productivité, des inscriptions aux allocations chômage et des stocks des grossistes cet après-midi aux Etats-Unis.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans reste stable à 4,22%, tandis que celui du Bund allemand de même échéance se tend à 2,65% suite aux bons chiffres des ventes de détail publiés hier en zone euro.



Du côté des devises, l'euro poursuit sa remontée pour revenir, au-delà de 1,1670, à son plus haut niveau depuis la fin juillet face au dollar.



Les contrats de référence sur le brut sont orientés à la hausse, le climat géopolitique toujours tendu semblant pour l'instant l'emporter sur les inquiétudes ayant trait à une surabondance de l'offre.



Le baril de Brent se traite autour de 67,4 dollars, en hausse de 0,7%, et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à plus de 64,8 dollars, ce qui correspond à un gain de quasiment 0,8%.