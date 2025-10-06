CAC 40 : un début de semaine prudent en vue

En retrait de 13 points vers 8073, les futures sur le CAC 40 présagent un démarrage prudent pour cette semaine à la Bourse de Paris, alors que le blocage politique persistant à Washington devrait inciter les investisseurs à l'attentisme.



'La paralysie du gouvernement américain restera le thème clé pour les marchés cette semaine, d'autant plus que cette situation nous prive de nombreuses données économiques officielles', prévient ainsi Deutsche Bank.



Les jours à venir s'annoncent d'ailleurs relativement peu chargés en termes de statistiques, avec néanmoins les ventes de détail dans la zone euro, la production industrielle allemande ou l'indice de confiance 'UMich' aux Etats-Unis.



'De la part des banques centrales, doivent paraître dans les prochains jours les minutes de la réunion du FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) et le compte rendu de celle de la BCE en septembre', note en outre Deutsche Bank.



Les tous prochains jours s'annoncent encore assez maigres en termes de publications de résultats d'entreprises, mais la saison des trimestriels à l'approche devrait retenir l'attention des investisseurs au cours des semaines suivantes.



'Pour l'Euro Stoxx, espérons que ces publications seront de nature à rassurer, tant quant à la trajectoire du second semestre 2025 que sur la forte recovery attendue en 2026', estimait Invest Securities vendredi dernier.



'Sans cela, nous continuons de penser que le S&P 500 devrait continuer de surperformer l'Euro Stoxx d'ici la fin d'année', prévenait-il, s'attendant en effet à ce que pour les Etats-Unis, les publications à venir soient plutôt un facteur de soutien.



Pour l'heure, le groupe Seb indique abaisser ses perspectives pour 2025, adoptant 'une approche plus prudente pour la fin d'année, dans un contexte de marchés toujours concurrentiels et face à un environnement incertain et volatil'.



Ayant reçu toutes les approbations réglementaires requises, Euronext annonce le lancement de son offre publique d'échange visant la Bourse d'Athènes, à un ratio d'échange d'une action Euronext pour 20 actions ATHEX.



Eurazeo indique que la cybertech Filigran a finalisé un tour de table de série C, pour 58 millions de dollars, levée de fonds menée par Eurazeo avec le soutien de Deutsche Telekom et les investisseurs historiques d'Accel et d'Insight Partners.



