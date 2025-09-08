CAC 40 : un sentiment favorable à l'entame d'une semaine moins chargée

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur note légèrement positive lundi matin, à l'amorce d'une semaine qui s'annonce moins animée, et aussi moins décisive, que les précédentes.



Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - avance de 26,5 points à 7707 points, laissant entrevoir un modeste rebond après le repli limité (-0,4%) de la semaine passée.



Après une série de semaines à enjeux élevés (rapport sur l'emploi américain, résultats de Nvidia, Jackson Hole), les marchés devraient prendre leur quartiers d'automne dans les jours qui viennent avec un agenda qui s'annonce peu chargé du côté des indicateurs économiques comme des résultats d'entreprise.



Premier rendez-vous de la semaine, la tenue cet après-midi à 15h00 du vote de confiance demandé par le premier ministre français François Bayrou ne revêt aucun suspense tant son gouvernement semble avoir désormais peu de chances de survie.



Sauf énorme surprise, le résultat du vote qui tombera vers 19h00 est déjà connu: en raison des votes négatifs des partis d'opposition de la gauche et de l'extrême droite, il devrait mettre fin aux fonctions de premier ministre.



Si les analystes craignent qu'un effondrement du gouvernement mettent encore un peu plus en péril le processus budgétaire, retardant potentiellement sa soumission et, dans un cas extrême, nécessitant une loi spéciale pour prolonger le budget précédent, comme l'année dernière, ils relativisent aussi la portée de l'événement.



Malgré l'incertitude politique, la dette française se porte toujours plutôt bien sur les marchés, puisque le Trésor français a réussi jeudi à lever sans difficulté 11 milliards d'euros. Quant au 'spread' entre les Bunds allemands à dix ans et les OAT, leurs homologues françaises, il se maintient en-dessous de 80 points de base, un niveau jugé encore rassurant.



Les investisseurs prendront par ailleurs connaissance dans les jours qui viennent de données sur l'inflation aux Etats-Unis (PPI mercredi, CPI jeudi), mais celles-ci semblent peu susceptibles de faire dérailler les anticipations d'une baisse de taux de 25 points la semaine prochaine par la Fed suite aux chiffres des créations largement inférieurs aux attentes de vendredi dernier.



En Europe, la Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir ses taux directeurs inchangés à 2% à l'issue de sa réunion de jeudi compte tenu de la récente remontée de l'inflation, de la dissipation des incertitudes liées à la guerre commerciale et des espoirs suscités par les dernières statistiques d'activité.



'Bien qu'il existe toujours une justification économique à un assouplissement supplémentaire modéré, la communication de la BCE est devenue nettement plus restrictive depuis la dernière réunion de politique monétaire: en l'absence de choc majeur, la politique actuelle restera inchangée', expliquent les experts d'Allianz Trade.



Dans ces conditions, les investisseurs pourraient être tentés de réajuster leurs portefeuilles en vue de tenir compte d'un environnement de taux plus favorable aux Etats-Unis, mais aussi de la perspective d'un 'statu quo' sur le Vieux Continent d'ici à la fin de l'année.



Les marchés d'actions européens n'ont pas beaucoup bougé ces trois derniers mois (-2% pour l'indice Euro STOXX 50, -1,7% pour le CAC), ce qui fait dire à certains observateurs qu'un mouvement de rotation s'est déjà opéré, essentiellement en faveur des secteurs des banques, de l'automobile et de la consommation.



Les investisseurs pourraient désormais être tentés de se porter sur le segment 'value' de la cote (titres de qualité, mais délaissés) en revenant sur des actions comme LVMH, Kering, Volkswagen ou Porsche.



La thématique de l'IA reste par ailleurs porteuse, comme le montre la surperformance du Nasdaq Composite la semaine passée, l'indice technologique s'étant apprécié de 1,2% alors que le S&P 500 prenait 0,4% dans l'intervalle.



Reste à voir si la publication des résultats trimestriels d'Oracle, prévue demain, permettra d'entretenir cette dynamique favorable. Alors que l'éditeur de logiciels d'entreprise a reculé de 9% sur le mois écoulé, il faudra que ses performances ressortent bien au-dessus des attentes et que son discours sur l'IA s'avère très encourageant afin de justifier un rebond de la valeur.