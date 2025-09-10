CAC 40 : une tendance prudemment haussière attendue à l'ouverture

La Bourse de Paris est attendue sur une note prudemment haussière mercredi à l'ouverture suite à la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre et en attendant la publication de chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - avance de 21 points à 7776 points, laissant entrevoir une modeste progression en début de séance.



Coincé entre l'incertitude politique dans l'Hexagone et la perspective de baisses de taux aux Etats-Unis, le marché parisien évolue sans grande direction depuis deux semaines, et plus globalement depuis trois mois, et rien ne semble aujourd'hui en mesure de porter le CAC vers ses plus hauts atteints en début d'année.



L'annonce, hier soir, de la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, le cinquième en trois ans, ne devrait pas émouvoir outre mesure les investisseurs.



Dans un communiqué publié par l'Elysée, le Président de la République Emmanuel Macron indique avoir chargé son proche collaborateur depuis 2017 de consulter les forces politiques en vue d'adopter un budget et de constituer un nouveau gouvernement.



Les marché de la dette française a fait preuve jusqu'ici d'une relativité sérénité face à l'épisode politique particulier que traverse actuellement le pays. Les OAT sont pas malmenées, loin de là, et surprennent même favorablement en améliorant leur position par rapport au Bund.



Le rendement de l'OAT à dix ans s'est détendu à 3,47%, tandis que celui du Bund allemand de même échéance remonte à 2,66%, soit un 'spread' revenu à 81 points de base entre les obligations souveraines des deux pays contre près de 84 points de base en début de journée.



Si cet écart n'a rien d'alarmant, il devrait rester au coeur de l'attention des intervenants au cours des prochains jours, d'autant que le taux français de référence reste très proche de celui des BTP italiens qui ressort actuellement à 3,50%, ce qui conduit certains observateurs à considérer que le coeur de la zone euro est en train de devenir sa 'périphérie'.



En attendant la parution demain de la statistique toujours très suivie des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, les investisseurs suivront, à 14h30, celle des prix à la production (PPI), qui devraient ressortir en hausse de 3,3% en août, comme au mois de juillet.



Il conviant cependant de noter que cet indicateur ne tient pas compte de l'impact des droits de douane, ce qui en fait un indicateur peu fiable de l'évolution des prix.



Après les données sur l'emploi plus faibles que prévu parues ces derniers jours, les investisseurs redoutent toutefois une persistance des pressions inflationnistes qui ferait basculer l'économie vers un scénario de 'stagflation' plutôt que vers celui d'un atterrissage en douceur.



Les investisseurs gardent en outre le regard tourné vers les résultats des entreprises, Oracle ayant délivré hier soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la vigueur de ses activités dans le 'cloud' et dévoilé des prévisions encourageantes sous l'effet de ses projets dans l'IA, des déclarations qui lui valaient de bondir de plus de 30% en cotations avant-Bourse.



La Bourse de New York a fini en hausse mardi, et même brièvement atteint de nouveaux records, malgré un contexte d'attentisme lié aux dernières révisions des chiffres de l'emploi américain et à la confirmation qu'Israël avait lancé une attaque contre des dirigeants du Hamas au coeur de la capitale du Qatar, Doha.



Après leur forte détente des trois derniers jours, les T-Bonds subissent quelques prises de bénéfices avec un rendement du papier à dix ans qui se retend au-delà de 4,07%.



Le dollar varie peu dans l'attente de l'inflation américaine, l'euro s'établissant autour de 1,1715 face au dollar après s'être rapproché ces derniers jours de plafonds de quatre ans.



Les cours pétroliers restent orientés à la hausse dans le sillage des frappes israéliennes à Doha. Le Brent prend 0,9% à 67 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne près de 1% à 63,2 dollars.



'C'est un développement important', soulignent ce matin les équipes de Deutsche Bank. 'Le Qatar, allié des Etats-Unis, n'était pas impliqué dans le conflit et jouait je rôle de médiateur entre Israël et le Hamas', rappelle la banque allemande.

