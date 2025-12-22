CAC 40 : vers des scores limités à trois jours de Noël

La Bourse de Paris devrait ouvrit sur des scores limités ce lundi en début de séance, les investisseurs reprenant leur souffle à trois jours de Noël et après une séquence favorable pour les actifs risqués sur fond d'espoirs renforcés quant à une poursuite des baisses de taux d'intérêt aux Etats-Unis.



Vers 8h05, le contrat "future" sur l'indice CAC 40 - maintenant passé sur l'échéance janvier - recule de 0,6% à 8 155,5 points, annonçant un début de séance sans grande tendance.



Bon nombre d'intervenants de marché sont déjà partis en congés et les grandes Bourses européennes fermeront pour le long week-end de Noël à partir de la mi-journée de mercredi, ce qui implique que les volumes d'échanges devraient rester très peu étoffés.



Avec les vacances de Noël, qui se traduiront aussi par une fermeture partielle de Wall Street, ce sont l'ensemble des marchés mondiaux qui devraient tourner au ralenti cette semaine et demeurer dans des marges de fluctuations étroites, ce qui ne promet rien d'excitant.



Les marchés d'actions ont profité ces derniers temps de signes de ralentissement de l'inflation américaine, ce a permis de renforcer la perspective d'un maintien de la politique monétaire accommodante de la Réserve fédérale.



Si le S&P 500 n'a fini que sur des gains symboliques la semaine passée (+0,1%), l'indice de référence des gérants américains n'évolue qu'à moins de 1% de son record absolu inscrit le 11 décembre.



D'après les analystes techniques, le franchissement des 6.901 préfigurerait le test des 7.000, un score "rond" qui pourrait être visé d'ici le 31 décembre pour clôturer l'année en beauté, avec un gain proche de 20%.



Le cycle d'assouplissement des taux à l'oeuvre aux Etats-Unis et l'optimisme concernant de la BCE ont également permis au CAC de finir la semaine dernière sur une note favorable (+1%) et de se rapprocher de moins de 2% de son plus haut historique du jeudi 13 novembre.



La situation devient en revanche plus inquiétante sur les marchés obligataires, qui renouent avec leurs pires niveaux de l'année suite à la dernière hausse de taux décidée par la Banque du Japon, ce qui propulse le rendement des Bunds à dix ans au-delà de à 2,9% (+5,4 points de base) et celui des OAT à 6,6% (+4,8 points).



Les taux continuent également de se tendre de façon préoccupante aux Etats-Unis, où le "10 ans" affiche remonte à 4,15%.



L'or gagne de son côté 1,4% à 4 447,4 dollars, établissant un nouveau pic, une situation assez inhabituelle alors que les marchés d'actions sont au plus haut et que le métal précieux constitue habituellement une valeur refuge.





