CAC 40 : vers une deuxième semaine de gains

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse vendredi matin, les investisseurs paraissant vouloir finir dans le calme une semaine décisive marquée par la première baisse des taux de la Réserve fédérale cette année et la tonalité plutôt accommodante adoptée par la banque centrale américaine concernant ses assouplissement monétaires à venir.



Vers 8h10, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 échéance septembre avance de 17 points à 7873 points, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



Le marché n'a pas été surpris par la décision de la Fed, mercredi soir, de réduire d'un quart de point son principal taux d'intérêt mais il a semblé apprécier que l'institution évoque une poursuite de ses mesures de soutien en indiquant privilégier l'hypothèse de deux autres baisses de taux d'ici à la fin de l'année.



'Cela veut dire que la Fed est prête à mettre le paquet pour soutenir l'emploi et, plus largement, la croissance', réagit ce matin Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



'Résultat, le scénario haussier en faveur des actions - qui reposait déjà sur une économie solide (qui pourrait le devenir davantage) et sur des bénéfices d'entreprises robustes (qui pourraient là encore s'améliorer) tient toujours debout', souligne l'analyste.



Avec un gain hebdomadaire de près de 0,4%, le CAC s'achemine vers une seconde semaine de progression, mais l'élément le plus important est peut-être qu'il a désormais effacé l'intégralité des pertes essuyées depuis le 25 août dernier, date à laquelle François Bayrou avait manifesté son intention de se soumettre à un vote de confiance devant l'Assemblée nationale.



La perspective d'un environnement de taux plus bas aux Etats-Unis a largement profité au segment technologique, comme l'illustre les records établis cette semaine par le Nasdaq.



En Europe, l'indice sectoriel de la technologie, le STOXX Europe 600 Technology, se dirige ainsi vers une hausse de plus de 6% cette semaine.



A Paris, les plus fortes progressions de la semaine reviennent pour l'instant à des titres comme Soitec (+15%), OVH (+14%) ou STMicroelectronics (+8%), mais Kering se distingue également avec des gains de 12% consécutifs à l'arrivée aux commandes lundi dernier de son nouveau directeur général vedette, l'italien Luca de Meo.



Autre élément marquant, la volatilité est brutalement retombée cette semaine, surtout après la réunion de la Fed, ce qui se traduit par un reflux du VIX, aussi appelé 'l'indice de la peur', désormais revenu sur ses plus bas annuels.



Les volumes pourraient cependant être légèrement plus importants que d'habitude en ce jour dit des 'trois sorcières', caractérisé par l'arrivée à échéance de toute une série d'options et de contrats futures sur indices et actions.



Sur le marché obligataire, les taux longs remontent logiquement, victimes du vent d'euphorie qui souffle actuellement sur les Bourses mondiales et d'ajustements post-Fed. Le rendement des Treasuries à dix ans se hisse au-delà de 4,10%.



L'euro perd 0,1% face au dollar qui profite du redressement des rendements souverains américains, mais s'accroche pour le moment à la barre de 1,1775.



Les cours du brut pâtissent du rebond du dollar, ce qui ne devrait pas les empêche d'afficher une seconde semaine gagnante d'affilée du fait de la récente crispation de la situation géopolitique, avec l'incursion de drones russes en Pologne et les nouvelles frappes d'Israël contre Gaza.



Le baril de Brent recule de 0,2% à 67,3 dollars et celui du brut léger américain (WTI) abandonne 0,4% à 63,3 dollars.



