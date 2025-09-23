CAC 40 : vers une hausse modérée en attendant les PMI

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse modérée mardi en début de séance, les investisseurs se gardant de prendre trop de risques avant la publication des enquêtes PMI en zone euro prévues dans le courant de la matinée, alors que les marchés d'actions américains ont établi de nouveaux records hier soir.



Vers 8h10, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - avance de 18 points à 7841 points, laissant entrevoir un début de séance favorable.



La séance en Europe sera principalement rythmée par les résultats préliminaires des enquêtes mensuelles réalisées auprès des directeurs d'achats (PMI) sur l'activité dans le secteur privé des principales économies du Vieux Continent.



Les investisseurs seront attentifs aux signes d'une confirmation de la reprise de la conjoncture en zone euro, qui s'était améliorée en août dans le secteur manufacturier comme dans celui des services, témoignant d'une accélération de la croissance dans la région malgré les vents contraires qui soufflent actuellement sur les entreprises européennes, à commencer par les nouveaux droits de douane imposés par les Etats-Unis.



La perspective d'un redressement durable de l'activité serait bien accueillie par les investisseurs, alors que la croissance économique du bloc monétaire tend à s'améliorer depuis le printemps.



'L'économie mondiale devient de plus en plus difficile à lire', prévient cependant Michael Kramer, le fondateur de Mott Capital Management.



'Les indicateurs s'entrechoquent et donnent parfois des signaux contradictoires', souligne-t-il.



'Aux Etats-Unis, par exemple, les marchés boursiers battent des records alors même que l'emploi montre des signes de faiblesse et que l'inflation progresse', s'inquiète le stratège.



'Les investisseurs attendent donc avec impatience de voir ce que réserve le mois de septembre, dans l'espoir d'y trouver un peu plus de clarté', explique-t-il.



Les investisseurs attendent également dans l'après-midi la publication de l'indice PMI manufacturier aux Etats-Unis, anticipé en baisse mais toujours au-dessus du seuil de 50 synonyme d'une expansion de l'activité.



Pour le reste de la semaine sont attendus Outre-Atlantique des indicateurs sur le marché de l'immobilier (mercredi), le marché du travail et la croissance au deuxième trimestre (jeudi) puis la statistique mensuelle de l'inflation au sens du PCE (vendredi), sans compter les nombreuses interventions prévues par les membres de la Fed.



La journée sera ainsi marquée par le discours sur les perspectives économiques que tiendra Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, au cours d'un déjeuner organisé par la Chambre de Commerce de Providence à Rhode Island.



'Autant de facteurs qui pourraient soit prolonger la hausse des marchés d'actions, soit inciter les investisseurs à prendre leurs bénéfices', avertit Michael Kramer, chez Mott Capital.



Du côté des résultats, Micron publiera ce soir ses comptes trimestriels, ce qui permettra aux opérateurs d'obtenir de nouveaux signaux sur la poursuite de la croissance de l'IA, ou sur d'éventuels signes de ralentissement.



Wall Street avait fini sur de nouveaux plus hauts historiques lundi, soutenue par le secteur technologique dans un marché qui salue toujours la récente baisse des taux de la Fed et son discours plutôt accommodant sur l'évolution de sa politique monétaire.



Le Dow Jones a pris 0,1%, le S&P 500 a gagné 0,4% et le Nasdaq Composite a avancé de 0,7%. Jouant toujours le rôle de locomotive de Wall Street, Nvidia s'est adjugé près de 4% dans le sillage de son partenariat stratégique avec OpenAI, dans lequel le fabricant de puces va investir 100 milliards de dollars.



Comme pour illustrer l'optimisme des marchés, hier a marqué la première journée de l'année à l'issue de laquelle l'ensemble des 'Sept Magnifiques' affichaient toutes des performances positives depuis le début de l'année, de quoi conforter le positionnement des acheteurs, qui estiment que la Bourse a encore du potentiel.



Sur le marché des changes, le dollar tente de se stabiliser après avoir pâti hier des déclarations de Stephen Miran, le gouverneur nouvellement nommé de la Fed, qui a prôné hier un abaissement radical du loyer de l'argent en estimant lors d'une intervention devant le club économique de New York que les taux directeurs devraient se situer autour de 2%, soit environ deux points de pourcentage plus bas que leur niveau actuel



L'euro se maintient cependant au-dessus du support de 1,18 face au billet vert ce matin.



Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans avance timidement au-delà de 4,14%. Les variations sont également limitées sur le marché obligataire européen où le 10 ans allemand s'établit à 2,75% tandis que l'OAT française ressort à 3,56%, donnant un 'spread' toujours maîtrisé autour de 81 points de base.



L'or poursuit son irrésistible ascension et progresse encore de 0,4% à 3.788,7 dollars ce matin après avoir atteint dans la nuit un nouveau zénith au-delà de 3.795,1 dollars.