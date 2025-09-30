L’info semble anodine : en 2025, le DAX flambe, le CAC 40 suit… mais moins. Sauf qu’un détail est important. On ne les compare pas correctement : côté allemand, l’indice de référence intègre les dividendes par défaut ; côté français, le CAC 40 “classique” n’en intègre aucun. À méthodes différentes, illusions garanties.

Remettons les pendules à l’heure. Le CAC 40 “price” ne reflète que les cours, sans dividendes. Sa version CAC 40 GR (Gross Return), elle, réinvestit systématiquement les coupons : c’est l’équivalent “total return”.

CAC 40 vs CAC 40 Dividendes Réinvestis sur 5 ans

Zonebourse

En face, le DAX inclut d’office les dividendes (c’est donc un “total return”), tandis que le DAX "price" existe en version sans dividendes.

DAX vs DAX Dividendes Réinvestis sur 5 ans

Zonebourse

Moralité : si l’on veut comparer honnêtement, c’est CAC 40 GR vs DAX (total vs total) ou CAC 40 price vs DAX price (prix vs prix). Tout le reste surestime mécaniquement l’Allemagne… ou sous-estime la France.

Et 2025, dans tout ça ? Depuis le 1er janvier, le DAX (total return) pointe vers +19%, tandis que sa version DAX price tourne autour de +16% à fin septembre.

DAX vs DAX Dividendes Réinvestis YTD

Zonebourse

Côté Paris, le CAC 40 price affiche +6,7% YTD et le CAC 40 GR +10% YTD. Ces écarts ne tombent pas du ciel : ils mesurent l’apport des dividendes réinvestis.

CAC 40 vs CAC 40 Dividendes Réinvestis YTD

Zonebourse

Entre +6,7% (price) et +10% (GR) pour le CAC, vous voyez déjà l’effet coupon ; entre +19% (DAX) et +16% (DAX price), vous mesurez la puissance des dividendes sur le marché allemand.

Pourquoi regarder les deux visages d’un indice ? Parce que l’indice “price” ne dit que la variation des cours (utile pour suivre le niveau du marché), tandis que l’indice “total return” traduit la performance réelle d’un investisseur qui réinvestit ses dividendes. À long terme, ce sont les coupons qui font la différence.

D’ailleurs, de part et d’autre du Rhin, la quasi-totalité des sociétés paient. CAC 40 : sur les résultats 2023 (dividendes versés en 2024), 39 entreprises sur 40 ont distribué un dividende, avec une médiane de rendement à 3,1%. Dans le tableau ci-dessous vous trouverez les sociétés du CAC 40 selon le montant du dividende par action (en €) versé en 2025 au titre de 2024.

Conséquence mathématique : à composition identique, un indice “total return” progresse plus vite qu’un indice “price” lorsque les versements sont réguliers et significatifs. Plus il y a de payeurs, plus le rendement est élevé, plus le différentiel “TR vs price” s’écarte. Côté Allemagne, des analyses sur cinq ans montrent que les dividendes expliquent environ 25 points d’écart entre le DAX “performance” et le DAX “price” : une large part de la “surperformance” perçue vient des coupons réinvestis, pas seulement de la hausse des cours.

Comment, alors, comparer correctement le CAC et le DAX ?



— Si vous suivez la vraie performance pour un investisseur long terme, comparez le CAC 40 GR au DAX.



— Si vous voulez uniquement l’évolution des prix, comparez le CAC 40 au DAX price.

Tout le reste revient à mélanger torchons et serviettes : comparer un indice qui capitalise ses dividendes à un autre qui ne le fait pas, c’est mécaniquement biaisé. Et c’est exactement ce qui explique pourquoi, en 2025, le DAX surclasse d’autant plus le CAC 40 : l’un compte tous les moteurs de performance, l’autre pas. À vous de choisir le bon tableau de bord — et de ne plus confondre hausse de cours et rendement total.