CAC40 : +0,8%, balaye l'hypothèque politique, W-Street repart de l'avant

Plus l'heure avance, plus l'annonce de la chute du gouvernement Bayrou semble imminente, plus les acheteurs s'enhardissent : le CAC40 pourrait finir au plus haut, gagner +0,8% et franchir 7.740.



Décidément , les marchés se montrent peu inquiets du temps fort politique qui se profile ce soir dans l'Hexagone, la Bourse de Paris et les places européennes entament la semaine du bon pied :

l'Euro-Stoxx50 et le DAX40 se rapprochent des +1% alors que Wall Street affiche un vert uniforme avec le Dow Jones +0,2%, le S&P500 +0,4% et le Nasdaq +0,8% (la séance de vendredi s'était avérée décevante malgré la forte détente des taux US et la baisse du Dollar sous 1,1730E).



Après une série de semaines à enjeux élevés (rapport sur l'emploi américain, résultats de Nvidia, de Broadcom qui gagne encore +5%), les marchés devraient prendre leur quartiers d'automne dans les jours qui viennent avec un agenda qui s'annonce peu chargé du côté des indicateurs économiques comme des résultats d'entreprise.



Premier rendez-vous de la semaine, la tenue cet après-midi à partir de 15h du vote de confiance demandé par le premier ministre français François Bayrou ne revêt aucun suspense tant son gouvernement semble avoir désormais peu de chances de survie.



Sauf énorme surprise, le résultat du vote qui tombera vers 19h est déjà connu : en raison des votes négatifs des partis d'opposition de la gauche et de l'extrême droite, il devrait mettre fin aux fonctions du premier ministre.



Si les analystes craignent qu'un effondrement du gouvernement mettent encore un peu plus en péril le processus budgétaire, retardant potentiellement sa soumission et, dans un cas extrême, nécessitant une loi spéciale pour prolonger le budget précédent, comme l'année dernière, ils relativisent aussi la portée de l'événement : les émissions de France Trésor se placent avec une facilité déconcertante.



La dette française se porte toujours plutôt bien sur les marchés, puisque le Trésor français a réussi jeudi à lever sans difficulté 11 milliards d'euros. Quant au 'spread' entre les Bunds allemands à dix ans et les OAT, leurs homologues françaises, il se contracte vers +76Pts alors que l'OAT efface -4,5Pts vers 3,405%, le Bund -1,7Pt à 2,641%, un niveau jugé plus rassurant.



Les investisseurs prendront par ailleurs connaissance dans les jours qui viennent de données sur l'inflation aux Etats-Unis (PPI mercredi, CPI jeudi), mais celles-ci semblent peu susceptibles de faire dérailler les anticipations d'une baisse de taux de 25 points la semaine prochaine par la Fed suite aux chiffres des créations largement inférieurs aux attentes de vendredi dernier.



En Europe, la Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir ses taux directeurs inchangés à 2% à l'issue de sa réunion de jeudi compte tenu de la récente remontée de l'inflation, de la dissipation des incertitudes liées à la guerre commerciale et des espoirs suscités par les dernières statistiques d'activité.



'Bien qu'il existe toujours une justification économique à un assouplissement supplémentaire modéré, la communication de la BCE est devenue nettement plus restrictive depuis la dernière réunion de politique monétaire: en l'absence de choc majeur, la politique actuelle restera inchangée', expliquent les experts d'Allianz Trade.