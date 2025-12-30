CAC40 : +0,8%, record de l'E-Stoxx50, rebond de 5% de l'argent

La Bourse de Paris tente de finir l'année en beauté et le CAC (+0,8% à 8.180) est en train de renouer avec ses meilleurs niveaux de décembre : l'indice fait une incursion au-delà du sommet du canal de consolidation latéral 8.050/8.150.

Mais c'est l'Euro-Stoxx50 qui crée l'événement ce mardi en renouant avec les 5.800 : une clôture record se profile, elle est quasiment acquise car le marché monte dans le vide, sans rencontrer le moindre obstacle.



A Paris, les volumes sont encore plus faibles que la veille et n'ont pas encore atteint les 750MnsE à 17H15, alors que Wall Street rouvre une nouvelle fois sans direction, après une séance de lundi plutôt décevante : les écarts ne dépassent pas 0,05% pour le S&P500 et le Dow Jones cède -0,2%.

Si l'on prend le Nasdaq Composite, cela fait maintenant 10 semaines qu'il plafonne sous 23.700 et le S&P500 est coincé entre 3.775 et 6.920/6.940 depuis 7 semaines et demi : un épisode de stagnation auquel n'échappe aucune grande place boursières puisque Tokyo apparaît figé depuis 10 semaines, le CAC40 depuis plus de 7 semaines, ainsi que le DAX à Francfort.



"Malgré la trêve des confiseurs, le monde des marchés financiers restera en ébullition", note néanmoins Ole Hansen, head of commodity strategy chez Saxo Banque, qui pointe le "rallye parabolique impressionnant" de l'argent récemment.



"Les prix de l'argent ont fortement grimpé en 2025, en hausse de 150%, et la plupart des analystes du secteur (y compris nous-mêmes) y voient des raisons fondamentalement justifiées", estime la recherche commodities de Société Générale.



Après la rechute spectaculaire du cours de l'argent lundi (-15% entre 84$ et 71,2$ puis 72,5$ hier soir), le métal blanc repart de l'avant avec un gain de +5% vers 76,1 (l'or prend plus modestement 1% à 4.392$).

Ole Hansen rajoute qui y voit "un changement structurel dans les perspectives pour les métaux précieux dans le contexte de la dédollarisation et d'une incertitude accrue".



Les investisseurs s'interrogent en effet sur l'année qui vient, et si "2025 s'est avérée être une année solide sur les marchés - tant aux Etats-Unis qu'à l'étranger" selon BofA Global Research, celui-ci se prépare à une plus grande volatilité en 2026.



Ce dernier estime en effet que "les grands thèmes de l'année écoulée (politique budgétaire incertaine, croissance de l'IA, surcapacité de la Chine, déficits budgétaires records et excès de liquidités) évoluent, plutôt qu'ils ne disparaissent".



Sur le marché obligataire, l'embellie de lundi fait long feu et les bons du Trésor libellés en Euro reperdent leurs gains de la veille : nos OAT se dégradent de +3,8Pts vers 3,56%, les Bunds de +3Pts vers 2,856%, les BTP italiens de +4,2Pts vers 3,508%... et le "10 ans" japonais affiche +2,8Pts vers 2,0800%, un nouveau record historique à la clôture.

Outre-Atlantique, les T-Bonds ne sont guère mieux lotis avec +2Pts sur le "10 ans" à 4,137% et sur le "30 ans" à 4,824%.

Côté Forex, cela reste très calme avec -0,1% sur l'Euro vers 1,1760 contre $, l'Euro grapille également +0,1% face au Franc suisse pour revenir à 0,9300.



Enfin, le pétrole se redresse un peu avec +0,6% sur le Brent à 61,5$ et +1% sur le WTI à 58,2$ à New York.



Dans l'actualité des valeurs, Airbus s'associe au constructeur Turkish Aerospace pour fournir 30 appareils d'entraînement HÜRJET (produits par Turkish Aerospace) à l'Armée de l'Air et de l'Espace espagnole. Le programme prévoit une livraison initiale dès 2028.



Solutions30 annonce la démission d'Alexander Sator de son conseil de surveillance, effective au 31 décembre. Présent au sein de l'instance depuis 2014, il en avait assuré la présidence d'août 2018 à novembre 2024.



Le groupe de services informatiques Aubay indique que son conseil d'administration a décidé de réduire son capital social par voie d'annulation de 96 142 actions auto-détenues représentant environ 0,75% du capital social.