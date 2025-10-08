CAC40 : +1,2% sur fond de records sur E-Stoxx50, DAX, Nasdaq, S&P500, Or, argent

Le CAC 40 qui grimpe désormais de 1,2% vers 8.070, grâce une fois de plus aux valeurs du 'luxe' LVMH, Kerting et Hermès- achève d'effacer les pertes subies depuis l'annonce de la démission de S.Lecornu, qui selon les dernières rumeurs, sauverait son poste de1er Ministre grâce à un recul sur la réforme des retraites qui lui assurerait par exemple la non-censure du projet de budget 2026 par le groupe socialiste.

La hausse des valeurs françaises permet à l'Euro-Stoxx50 de battre un nouveau record absolu vers 5.655, le DAX40 devrait également battre un double record intraday/clôture avec un gain de +1% vers 24.620 (cela se joue à 0,1% pour un plus haut absolu, et il reste 25mn de cotations).



Francfort grimpe malgré une production industrielle en chute libre (-4,3% en août), en Allemagne, dans le sillage des -18,5% d'activité observée dans l'industrie automobile, alors que BMW émet un 'profit warning' ce mercredi.

A wall Street, les pertes de la veille sont déjà quasiment effacées alors qu'AMD et Micron font de nouveau figure de locomotives avec +4,5 à +6%, le Nasdaq (+0,7%) repasse les 25.000 et pourrait battre tous ses records, le S&P500(+0,5%) est à une poignée de Pts des 6.750.



En ce qui concerne la possibilité d'une 'coalition' en France, il s'agit d'un nouvel 'arrangement' totalement contraire au vote des français et à la photographie de leurs intentions de vote, où le PS ne pèse presque rien mais, dans les faits peut presque tout (et surtout éviter des législatives où ses députés auraient été mis en difficulté).



Même si la France échappe à une dissolution, 'Les investisseurs se préparent à une plus grande volatilité de l'euro et des marchés européens alors que la confiance dans la capacité de la France à se gouverner continue de s'éroder', avertit Nigel Green, le CEO de la société de conseil financier deVere Group.



Ce dernier voit le pays 'pris au piège d'un cycle de dysfonctionnements', considérant que 'sans majorité au Parlement et sans budget viable, la deuxième plus grande économie de la zone euro a perdu le cap à un moment critique pour la fragile reprise de l'Europe'.



Selon lui, diriger une grande économie sans un budget fonctionnel sape la crédibilité, non seulement pour la France, mais pour l'ensemble de la zone euro, et 'à moins que la coopération politique ne soit rétablie, les conséquences s'étendront bien au-delà de Paris'.



Nigel Green s'attend ainsi à ce qu'au cours des prochains mois, les gérants de portefeuille continuent à réduire leur exposition aux actifs libellés en euro, en se tournant vers le dollar et les bons du Trésor américains.

L'Euro est d'autant plus recherché que le japon de Sanae Takaichi fait le choix de l'inflation et donc du sacrifice du Yen (qui plonge vers 153/$).



Au chapitre des statistiques du jour, seule était attendue la production industrielle allemande pour le mois d'août ce matin (déjà évoqué), avant le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC), à paraitre après la clôture en Europe.



Sur le front obligataire, les mauvais chiffres allemands relancent les espoirs de détente des taux et les Bunds effacent -3,2Pts à 2,679%, nos OAT -5,4Pts à 3,518%, les BTP italiens -6,2Pts à 3,506%.

Côté devises, l'euro continue de glisser et cède -0,3% vers 1,16150 contre le Dollar : malgré la fermeté du billet vert, l'Or bat un nouveau record à 4.050$/Oz et l'argent métal flirte avec son record historique de début 1980 et mai 2011: 49,5$.