CAC40 : ancré sous 8.240 malgré W-Street 100% euphorique

Publié le 27/10/2025 à 17:28 Partager

La Bourse de Paris reste proche de l'équilibre en ce milieu d'après-midi, évoluant autour des 8235 points (+0,1%), tirée par Michelin (+1,8%) et Schneider Electric (+1,7%) mais freinée par Eurofins Scientific (-2,3%) et Thales (-2,1%).



Après une actualité largement dominée par le début de la saison des résultats, les banques centrales vont revenir sur le devant de la scène cette semaine avec les décisions très attendues de la Fed, qui devrait baisser ses taux d'intérêt de 25 points de base jeudi, suivies par celles de la BCE le lendemain.

Les investisseurs seront aussi très attentifs aux commentaires de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui pourrait donner quelques indications quant aux futures mesures de relance de l'institution.



Alors que les politiques monétaires se font plus accommodantes, le rallye boursier pourrait bien se prolonger jusqu'en 2026, estiment déjà certains analystes, même s'il est vrai que les valorisations ont désormais atteint des niveaux élevés.



Wall Street enchaine les records -et c'est un nouveau triplé avec des écarts moyens de plus de 1%- mais le CAC40 reste figé entre 8.235 et 8.240, alors que l'Euro-Stoxx50 (+0,6%) dépasse pour la 1ère fois le cap des 5.700Pts.



A Wall Street, le Nasdaq s'envole de +1,6% vers 25.760, le S&P500 de +1% vers 6.860 et le Dow Jones de +0,5% vers 47.450, les investisseurs étant motivés par la baisse de taux attendue sous 48H, la signature d'un accord douanier avec la Chine d'ici jeudi, et des trimestriels ressortant systématiquement supérieurs aux anticipations: 87% ont dépassé les prévisions, un pourcentage largement supérieur à la moyenne de long terme qui est de 77%.

.

Les géants technologiques américains Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft et Meta Platforms - qui représentent à eux cinq quelque 45% de la capitalisation totale du Nasdaq 100 - vont dévoiler leurs comptes trimestriels au cours des jours à venir, et leurs commentaires pourraient renforcer la conviction des investisseurs que 'l'IA' reste une force motrice de la tendance boursière.



En attendant, les investisseurs ont pris connaissance du climat des affaires en Allemagne. Celui-ci s'est amélioré, au vu de l'indice ifo du climat des affaires qui a grimpé à 88,4 en octobre, contre 87,7 en septembre, une hausse portée par l'amélioration des attentes pour les mois à venir.



Montrant que 'les entreprises gardent l'espoir que l'économie se redressera au cours de l'année à venir', le sous-indice des perspectives s'est amélioré de 1,8 point à 91,6, alors que celui de la situation actuelle s'est tassé de 0,4 point à 85,3.



À l'international, les négociateurs américains et chinois se sont déclarés proches d'un accord dimanche, à l'issue de deux jours de discussions à Kuala Lumpur (Malaisie), des déclarations qui renforcent le scénario d'un apaisement des tensions commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales, en attendant la rencontre entre Trump et Xi prévue jeudi, contribuant à éclaircir encore un peu l'horizon des marchés financiers.



Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans est stable autour des 2,618%, tout comme l'OAT de même échéance qui évolue autour des 3,42%, soit un spread de 80 pb.

Les T-Bonds sont en revanche délaissés dan un contexte de 'full risk on' sur les actions et le '10 ans' se dégarde de +1Pt à 4,01%, le '2 ans' de +2,5Pts vers 3,6100%.

À Londres, le Brent s'arroge 0,6%, à 66,1 USD le baril. L'or cède 2,2% autour des 3980 USD l'once. Enfin, l'euro grappille 0,1% face au billet vert, à 1,1630 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Schneider Electric enregistre la plus forte hausse du CAC 40 dans le sillage d'un relèvement de conseil de Morgan Stanley, qui dit envisager un point d'inflexion au niveau des marges de l'entreprise. La firme new-yorkaise dit ainsi anticiper une croissance du bénéfice par action (BPA) de 17% en 2027, soit la plus forte du secteur, tirée par une croissance organique de 8% et une amélioration de la marge d'un point de pourcentage, voire une éventuelle reprise de ses rachats d'actions à horizon 2027.



Par ailleurs, Air Liquide annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de NovaAir, un leader de la production et de la distribution de gaz industriels en Inde, auprès de la société de capital-investissement PAG, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



Enfin, Engie fait savoir que sa division North America a conclu de nouveaux accords d'achat d'électricité renouvelable avec Meta, ce qui va porter à plus de 1,3 GW le total des PPA contractés par le groupe technologique américain auprès de l'énergéticien.