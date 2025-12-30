CAC40 : attendu sans grand mouvement à l'ouverture

Au lendemain d'un gain timide de 0,1%, la Bourse de Paris devrait ouvrir dans le calme, à en croire des futures sur le CAC 40 en retrait de 5 points vers 8113, dans un contexte de fin d'année peu propice à de grands mouvements sur les actions.

L'ensemble des grands indices actions européens ont d'ailleurs affiché des scores peu significatifs lundi, avec par exemple un repli de moins de 0,1% pour le FTSE de Londres et une hausse symétrique pour le DAX à Francfort.



"Malgré la trêve des confiseurs, le monde des marchés financiers restera en ébullition", note néanmoins Ole Hansen, head of commodity strategy chez Saxo Banque, qui pointe le "rallye parabolique impressionnant" de l'argent récemment.



"Les prix de l'argent ont fortement grimpé en 2025, en hausse de près de 150%, et la plupart des analystes du secteur (y compris nous-mêmes) y voient des raisons fondamentalement justifiées", estime la recherche commodities de Société Générale.



En dépit de la rechute du cours de l'argent lundi, celle-ci met en avant ce qu'elle considère comme "un changement structurel dans les perspectives pour les métaux précieux dans le contexte de la dédollarisation et d'une incertitude accrue".



Les investisseurs s'interrogent en effet sur l'année qui vient, et si "2025 s'est avérée être une année solide sur les marchés - tant aux Etats-Unis qu'à l'étranger" selon BofA Global Research, celui-ci se prépare à une plus grande volatilité en 2026.



Ce dernier estime en effet que "les grands thèmes de l'année écoulée (politique budgétaire incertaine, croissance de l'IA, surcapacité de la Chine, déficits budgétaires records et excès de liquidités) évoluent, plutôt qu'ils ne disparaissent".



Dans l'actualité des valeurs, Solutions30 annonce la démission d'Alexander Sator de son conseil de surveillance, effective au 31 décembre. Présent au sein de l'instance depuis 2014, il en avait assuré la présidence d'août 2018 à novembre 2024.



Le groupe de services informatiques Aubay indique que son conseil d'administration a décidé de réduire son capital social par voie d'annulation de 96 142 actions auto-détenues représentant environ 0,75% du capital social.