CAC40 : avance timidement, le luxe en soutien

La Bourse de Paris conclut cette première séance de la semaine sur un gain bien modeste de 0,13% à 7880 points, épaulée par le luxe avec notamment +4,7% pour Kering, +2,4% pour Hermès ou encore +1,4% pour LVMH.



Outre-Atlantique, l'optimisme est de mise avec +0,5% pour le Nasdaq et +0,3% pour le S&P500. Les marchés font ainsi montre d'une certaine confiance alors que débute une semaine qui s'annonce riche en données macroéconomiques des deux côtés de l'océan.



'Le point culminant de la semaine aux États-Unis sera le rapport sur l'emploi de septembre' (le 'NFP'), souligne Bank of America, qui anticipe à ce sujet des créations de postes non agricoles stables à 65 000, au-dessus du consensus, et un taux de chômage maintenu à 4,3%.



'Ce rapport sur l'emploi sera sans doute l'élément d'information le plus important pour le FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) d'octobre, mais il existe des risques de publication retardée en cas de fermeture du gouvernement', prévient l'établissement américain.



Avant cette publication majeure prévue vendredi, sont aussi attendus aux États-Unis l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, l'enquête ADP sur l'emploi privé (mercredi), ou encore les indices d'activité PMI et ISM.



'Dans la zone euro, tous les regards seront tournés vers l'inflation de septembre', estime BofA, qui s'attend à ce que la flambée des prix à la pompe entraîne une accélération de la hausse des prix à la consommation à 2,2% en données totales comme sous-jacentes.



Toujours en Europe, les investisseurs devraient aussi se montrer attentifs à l'indice du sentiment économique dans la zone euro, à une seconde estimation de la croissance au Royaume-Uni pour le deuxième trimestre, ainsi qu'aux indices PMI.



Sur le front obligataire, une nette détente s'amorce sur les T-Bonds US avec -5,5 points de base sur le 30 ans (vers 4,7100%) et de -4,7 points sur le 10 ans à 4,1380%.



Sur le Vieux Continent, l'heure est également à l'embellie avec -3,5 points de base sur le Bund et -3,2 points sur nos OAT (2,7100% et 3,535% respectivement), puis -4,3 points sur les BTP italiens à 3,566%.

Le 'spread' OAT/Bund continue de s'élargir doucement à +82,5 points... et les Gilts britanniques accompagnent les T-Bonds avec -5,5 points vers 4,7000%.

Dans ce contexte, l'or gagne 1,8% pour atteindre 3830 USD l'once.



L'euro entame bien la semaine avec un rebond de +0,2% vers 1,173 USD, le pétrole rechute lourdement, de -2,8% à Londres vers 67,8 USD le baril.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, TotalEnergies a signé un accord avec Continental Resources pour l'acquisition d'une participation de 49% dans des actifs de production de gaz naturel dans le bassin d'Anadarko (Oklahoma).

TotalEnergies indique également avoir signé un accord avec un fonds d'assurance géré par la société d'investissement KKR pour la vente de 50% d'un portefeuille d'actifs solaires de 1,4 GW en Amérique du Nord, opération qui valorise l'ensemble à 1,25 milliard de dollars (1,25 MdUSD).



Par ailleurs, TotalEnergies a aussi dévoilé ses perspectives, évoquant une hausse de sa production d'énergies d'environ 4%/an jusqu'en 2030, tout en s'engageant à réduire ses émissions de -50% sur le Scope 1+2 Oil & Gas par rapport à 2015 et même de -80% sur le méthane d'ici 2030.

La firme ajoute que le retour aux actionnaires sera supérieur à 40% du cash-flow, avec des rachats d'actions de 7,5 MdUSD en 2025 et 0,75 à 1,5 MdUSD/trimestre en 2026.



De son côté, Bonduelle a publié un résultat net de -11,5 millions d'euros au titre de l'exercice 2024-25, contre -119,8 MEUR l'exercice précédent, et une marge opérationnelle courante de 3,8%, en hausse de 0,1 point en comparable.



Enfin, Valeo indique qu'aux termes du contrat conclu le 17 juin dernier avec un prestataire de services d'investissement, il a acquis le 24 septembre 2 584 352 de ses propres actions au cours moyen de 9,6736 euros.



