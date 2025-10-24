CAC40 : cale vers 8.200, malgré carton plein de records à W-Street

Publié le 24/10/2025 à 17:11

L'euphorie de Wall Street reste très localisée puisque la Bourse de Paris cède près de 0,3%, le CAC40 se débat pour se maintenir au-dessus des 8.200, l'Euro-Stoxx50 affiche une performance nulle, plombé par des prises de bénéfices sur Kering (-4% après +8,7% la veille).

Le CAC est plombé par Vinci qui lâche également 2,5%, suivi par Thales (-2,3%).



C'est donc un vendredi historique pour Wall Street avec un triplé de records absolus sur le Nasdaq-100 (+1,1% à 25.390, soit 50% depuis le plancher du 8 avril dernier) le S&P500 (+0,9% à 6.800), le Dow Jones (+0, 9% à 47.150)



Les acheteurs ont retrouvé tout leur entrain avec la publication à 14H30 de la statistique 'CPI' de l'inflation aux États-Unis: si l'inflation 'globale' progresse de +0,1% vers 3,00%, l'inflation 'core' se contracte symétriquement de -0,1% vers 3,00%.

Pas de mauvaise nouvelle = bonne nouvelle et le soulagement qui en résulte éclipse le fait qu'il n'y toujours pas le moindre commencement d'issue au 'shutdown' qui frappe actuellement les administrations publiques américaines depuis 3 semaines et demi (4 mardi prochain)..



L'indice des prix à la consommation resort en hausse +0,3% en séquentiel contre + 0,4% en septembre sur un mois et l'indice 'Core' affiche une progression de 0,2% d'un mois sur l'autre.

Il y avait également le PMI 'Composite' de la croissance du secteur privé des Etats-Unis : elle accélère de +0,5 en octobre, à 54,8 en estimation flash pour le mois en cours, après 53,9 en donnée définitive pour septembre.



S&P Global précise que des améliorations dans la production et les nouvelles affaires sont enregistrées à la fois dans l'industrie manufacturière et dans les services, bien que les deux secteurs signalent des exportations en recul, ce qui suscite des interrogations au sujet de l'impact des politiques publiques comme les droits de douane.

Enfin, La confiance du consommateur américain se dégrade ce mois-ci, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan ('UMich') qui ressort à 53,6 en donnée définitive, à comparer à 55 en estimation préliminaire et à 55,1 pour septembre.



Cette dégradation en octobre par rapport au mois précédent résulte de baisses à la fois du sous-indice des conditions économiques actuelles (-1,8 point à 58,6) et de celui des attentes des ménages (-1,4 point à 50,3).



'L'inflation et les prix élevés restent au premier plan des préoccupations des consommateurs. Il y avait peu de preuves ce mois-ci que les ménages associent le shutdown à l'économie', commente Joanne Hsu, directrice des sondages.



En Europe, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro, calculé par S&P Global, s'est redressé de 51,2 en septembre à 52,2 en octobre, s'inscrivant ainsi au-dessus de la barre des 50 du 'sans changement' pour un dixième mois consécutif.



Il signale ainsi une forte expansion de l'activité du secteur privé et, de fait, la croissance enregistrée au cours du mois a été la plus forte depuis près de deux ans et demi (à égalité avec celle observée en mai 2024).



En revanche, dans l'Hexagone, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale fléchit pour un deuxième mois consécutif, passant de 48,1 en septembre à 46,8 en octobre.

Il pointe la plus forte baisse de l'activité du secteur privé français depuis huit mois, la contraction s'étant accélérée dans l'industrie manufacturière et les services, reflétant la diminution de la demande clients et la faible conjoncture économique en France.



Par ailleurs, la confiance des ménages français se redresse en octobre selon l'Insee. À 90, l'indicateur augmente de deux points mais demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).



Les marchés obligataires US accueillent avec un soulagement très mesuré le CPI à 3% : le '2 ans' se détend de -1Pt vers 3,472%, le '10 ans' stagne entre 3,9950 et 4,000% (+0,5Pts) et le '30 ans' se dégrade de +1,5Pts vers 4,586%.



En Europe, l'accélération de l'activité dans l'UE plombe nos émissions en Euro avec un 'Bund' qui se dégrade de +5,2Pts vers 2,630%, nos OAT se tendent de +6Pts vers 3,437% (donnant un 'spread' de 81 points de base), les BTP italiens de +4,8Pts à 3,42% (et repassent devant nos OAT).



Côté Forex, l'Euro reprend un peu de hauteur à 1,1630 (+0,15%), l'or s'équilibre autour de 4.130$ et l'or noir poursuit sa remontée avec un baril de 'Brent' qui prend +0,8% vers 66,5$ (+10% sur ses planchers du début de la semaine), une hausse consécutive à la mise en place par Washington de sanctions contre les géants pétroliers russes Rosneft et Lukoil.

Hier soir, Intel a publié des résultats meilleurs que prévu, soutenus contre attente par ses progrès réalisés dans l'IA, ce qui permet au titre de bondir de plus de 6% ce vendredi.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Vinci a publié hier soir un chiffre d'affaires de 19,4 milliards d'euros au titre du 3e trimestre 2025, en croissance de 4,7% (+3,5% à structure comparable).



À l'occasion de sa publication trimestrielle, Safran indique relever ses perspectives pour 2025. Ainsi, le motoriste et équipementier aéronautique anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires de 11 à 13%, un résultat opérationnel courant de 5,1-5,2 milliards d'euros et un cash-flow libre de 3,5-3,7 MdsEUR pour l'ensemble de l'année en cours.



Sanofi publie un BNPA des activités de 2,91 euros au titre du troisième trimestre 2025, en progression de 7% (+13,2% à taux de change constants ou TCC), 'soutenu par une gestion disciplinée des dépenses, par l'accent mis sur la R&D et par l'efficience opérationnelle'.