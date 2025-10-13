CAC40 : cherche une tendance, Nasdaq tiré par Nvidia, record de l'Or à 4.095$

Publié le 13/10/2025 à 16:36 Partager

a Bourse de Paris a effacé l'intégralité de sa hausse initiale mais préserve l'équilibre.



Le soutien de Wall Street n'est pas absent, mais moins vigoureux que prévu : les indices US reprennent la moitié du terrain perd vendredi, le Nasdaq (+2%) reprend 60% grâce à Nvidia (+3,7%) et Broadcom (+10%) alors que le 'buy the dips' semble revenir en force.



Wall Street est également dopé par l'espoir que les résultats du troisième trimestre, dont la publication démarre cette semaine aux Etats-Unis, apportent un peu de répit à des marchés de nouveau chahutés par le retour des craintes sur le commerce mondial.

La semaine passée s'était achevée sur un brusque décrochage de l'ensemble des Bourses mondiales, dont le CAC qui lâchait plus de 1,5% vers 7918 points vendredi à la clôture, enfonçant ainsi le seuil psychologique des 8000 points qu'il était parvenu à reprendre deux jours auparavant.



La sérénité des investisseurs, qui avait résisté au nouvel épisode d'incertitude politique en France et au ' shutdown ' des administrations américaines, a subitement volé en éclats avec le durcissement du discours de Donald Trump, qui a décidé vendredi d'imposer 100% de taxes supplémentaires aux produits chinois entrant aux Etats-Unis.... avant d'adoucir dimanche sa position en expliquant qu'il n'était 'pas fâché' contre Xi-Jinping, après avoir suggéré vendredi que leur rencontre fin octobre pourrait ne pas avoir lieu.



Sous le coup des déclarations du président américain, le S&P 500 avait chuté de 2,7%, le Nasdaq de -3,5% sur la seule séance de vendredi, la plus lourde correction depuis le mois d'avril et l'officialisation des surtaxes douanières du ' Liberation Day '... et tous les gains depuis le 10 septembre avaient été effacés.



' La réaction négative et immédiate des marchés reflète à quel point les investisseurs avaient intégré les bonnes nouvelle ', estime Scott Chronert, le stratège vedette de Citi.



' Il faut dire que beaucoup d'intervenants, nous y compris, pensaient que le pire des turbulences liées aux droits de douane et aux négociations commerciales était derrière nous ', rappelle-t-il.



' Mais peu importe le facteur déclencheur : cette phase de correction montre clairement que les niveaux élevés de confiance, les attentes de croissance implicites trop optimistes et des valorisations parfois déconnectées des fondamentaux économiques créent un terrain propice à une phase plus volatile du marché haussier, qui vient tout juste de souffler sa troisième bougie ', explique l'analyste.



C'est dans ce contexte morose plus morose que prévu que va débuter la période des publications trimestrielles des grands groupes cotés.



Parmi les poids lourds qui doivent annoncer leurs comptes trimestriels dans les jours qui viennent figurent les banques Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo, qui publieront leurs performances dès demain.



En Europe, le géant néerlandais des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs ASML présentera ses résultats mercredi.



L'impact de ces publications trimestrielles sur les indices devrait être d'autant plus important qu'avec la fermeture des administrations américaines, rares seront les statistiques économiques à paraître dans les jours qui viennent.



Si ces résultats devaient s'avérer moins bons que prévu, les places boursières mondiales - de nouveau ébranlées par les craintes d'une guerre commerciale à grande échelle entre les Etats-Unis et la Chine - pourraient connaître une nouvelle tempête.



Mais le coup d'envoi de la saison des résultats pourrait aussi apporter un peu de stabilité aux places boursière américaines, sachant qu'un neuvième trimestre consécutif de croissance bénéficiaire se profile.



L'agenda économique ne sera pas totalement dénué de statistiques, puisque seront publiés demain l'indice des prix à la consommation (CPI) final en Allemagne ainsi que l'indice ZEW, un indicateur important du climat économique.



Le même jour, Jerome Powell, président de la Fed, prononcera à Philadelphie un discours qui sera consacré aux perspectives économiques et à la politique monétaire à l'occasion de la conférence annuelle de la National Association for Business Economics (NABE).



Les assemblées générales du FMI et de la Banque Mondiale, qui doivent s'ouvrir aujourd'hui à Washington, seront également suivies de près afin d'en savoir plus sur la santé actuelle de l'économie.



En dépit du ' shutdown ' qui frappe actuellement les Etats-Unis, la Réserve fédérale publiera mercredi son ' Beige Book ' qui présentera l'évolution de la situation économique dans le pays.



En attendant, pas de cotations sur les 'T-Bonds' ce lundi, les marchés de taux sont fermés pour cause de célébration du 'Colombus day', les marchés européens expédient les affaires courantes (OAT et Bunds figés à 3,467% et 2,6300% respectivement), et c'est l'Or qui se distingue avec un nouveau record absolu de 4.095$/Oz.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.