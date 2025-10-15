CAC40 : domine largement le peloton, record absolu du Russell-2000 et de l'OR

Publié le 15/10/2025 à 17:28 Partager

La bourse de Paris affiche depuis 15H30 une hausse qui s'est figée autour de +2,1% (8,090/8.100) mais elle surperforme de façon spectaculaire la bourse de Francfort avec -0,00 à -0,1% pour le DAX.



Les +1% de l'Euro stoxx50 proviennent des 3 géants du luxe que sont LVMH (+12%), Hermès (+5%) et Kering (+6%), auquel nous ajouterons ASML (+3%) ... et les acheteurs sont inspirés par l'espoir d'un apaisement des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine après la surenchère sur les taxes sur les porte conteneurs et les spécialistes du fret maritime.



Un article du Wall Street Journal assure aujourd'hui que les deux camps ont exprimé leur volonté d'apaiser les dernières tensions, mais pour des raisons différentes, les Chinois voulant s'assurer que la rencontre entre Trump et Xi aura bien lieu, comme prévu, d'ici à la fin du mois, tandis que les Américains veulent calmer le jeu afin de tenter de limiter les pertes sur les marchés boursiers.



Les marchés américains avaient fini en ordre dispersé hier après un discours sans surprise du président de la Fed, Jerome Powell, qui a un peu rassuré les investisseurs sur le rythme à venir de l'assouplissement de la politique monétaire américaine.



Wall Street nous offre une ouverture en hausse de 0,8% pour le Dow Jones, de 0,9% pour le S&P 500 et de +1,3% pour le Nasdaq qui se détache nettement... mais pas autant que le Russell-2000 avec +1,5% et qui pulvérise un nouveau record absolu à 2.541Pts.



En Europe, la bonne surprise du jour, c'est le bon démarrage de la saison des résultats avec le 'luxe', qui semble potentiellement annonciateur de publications meilleures que prévu au cours des semaines à venir.



LVMH (qui refranchit les 600E) s'illustre donc aujourd'hui et entraîne avec lui l'ensemble du compartiment du luxe, après avoir publié la veille des résultats meilleurs qu'attendu qui ont rassuré les investisseurs quant à la réalité d'un redressement des performances du géant français de la mode et de la maroquinerie, avec une reprise de +1% des ventes : une progression certes symbolique mais qui déjoue une anticipation de baisse des ventes, notamment dans ls spiritueux.



Les bons résultats d'ASML, le spécialiste néerlandais des équipements destinés à l'industrie des semi-conducteurs, soutient pour sa part le secteur technologique.



Si beaucoup de bonnes nouvelles semblent déjà intégrées dans les cours, de solides publications devraient s'avérer porteuse pour les marchés, de l'avis des professionnels.



Alors que le consensus attend une baisse de 2% des bénéfices des sociétés composant l'indice STOXX au troisième trimestre, Deutsche Bank déclarait hier s'attendre à une légère amélioration de leurs comptes, grâce à une conjoncture plus favorable et à de possibles bonnes surprises du côté des banques.



Si l'agenda macroéconomique américain s'annonce peu animé en raison de la fermeture des administrations de Washington pour cause de 'shutdown', les investisseurs ont découvert à 14h30 l'indice Empire State de la Fed de New York qui affiche +19Pts vers 10,7.



L'activité dans l'État de New York rebondit en octobre, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête dite 'Empire State Manufacturing Survey': dans le détail, les nouvelles commandes ont légèrement augmenté et les livraisons ont progressé, indique le rapport qui souligne aussi un léger allongement des délais de livraison. La disponibilité des approvisionnements a continué de se détériorer quelque peu. Les stocks sont restés quasiment inchangés.



Enfin, l'emploi a augmenté, mais la durée moyenne de la semaine de travail a légèrement diminué. Le rythme de hausse des prix des intrants et des prix de vente s'est accéléré. faiblesse du secteur manufacturier.

Les T-Bonds US se détendent un peu avec -2Pts sur le '30 ans' à 4,604%, le '10 ans' efface -1,2Pt vers 4,0130%.



Côté zone Euro, les prix à la consommation ont bien diminué de 1% d'un mois sur l'autre en France en septembre sous l'effet du fort repli saisonnier de ceux de services comme l'hébergement et les transports après les vacances d'été, mais aussi de l'alimentation, selon des statistiques publiées mercredi par l'Insee, qui confirme ainsi ses premières estimations.



Après les premières publications mitigées des grandes banques américaines hier, les comptes de Bank of America et de Morgan Stanley sont sortis l'heure du déjeuner et ont agréablement surpris (les marchés financiers ont été très porteurs) ave des hausses respectives de +7% et +5%.



Après les propos plutôt rassurants de Jerome Powell hier. (les baisses de taux devraient se poursuivre), le Dollar se retrouve un peu affaibli et cède 0,2% face à l'euro, qui flirte avec 1,1630.



Alors que le risque d'une censure du gouvernement français s'est éloigné hier grâce aux concessions acceptées par Sébastien Lecornu, le rendement du dix ans français se détend de six points à 3,347% tandis que les Bunds allemands revient à 2,577% (-3,8Pts), ce qui permet au 'spread' France/Allemagne de revenir sous la barre des 78 points, comme avant la démission de François Bayrou.



Les cours pétroliers reprennent modestement 0,4% la parution, dans l'après-midi, des stocks du brut aux Etats-Unis la semaine dernière. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reste stable à 58,6 dollars.

Enfin, l'or bat un nouveau record absolu à plus de 4.200$, rien ne semble pouvoir enrayer sa course.