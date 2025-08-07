CAC40 : dopé par le retour de Wall Street au zénith (Nasdaq en territoire record)

La Bourse de Paris fuse à l hausse de +1,1% à +1,2% et l CAC40 refranchit les 7.700, bien aidée par Arcelor (+6,5%), Accor (+5 %), Stellantis (+3,5%), Saint-Gobain (+2,6 %), le tout dans des volumes réduits, caractéristiques de la période estivale.

Les gains de Wall Street font merveille, les investisseurs revenant en force vers les actifs risqués, notamment tout ce qui touche à l'I.A.



Plus, surprenant, les investisseurs semblent déjà avoir tourné la page des nouveaux droits de douane américains, qui sont officiellement entrés en vigueur aujourd'hui.



Hormis les incertitudes entourant toujours les relations commerciales avec la Chine, qui reste confrontée à la date butoir du 12 août pour parvenir à un accord durable avec Washington, aucun élément majeur ne semblait de nature à réveiller les marchés dans l'immédiat.



Cela n'a pas empêché Wall Street de renouer avec ses sommets historiques, tiré par les grandes valeurs technologiques comme Apple ou Amazon et Tesla et ce jeudi, le S&P500 grimpe de +0,3% vers 6.365, le Nasdaq de +0,8% vers 23.500, au-delà de son zénith de clôture du 30 juillet, à moins de 0,4% de son plus haut absolu du 31 juillet.

Parmi les moteurs d'une hausse qui semble affronter de nombreux ventes conjoncturels contraires, il y l'annonce de 166Mds$ de 'buyback' (rachats de titres) depuis début juillet, un record absolu (et ce n'est pas terminé).



En Europe, l'Euro-Stoxx50 grimpe de +1,2%, Londres recule en revanche de -0,7% alors que la Banque d'Angleterre a bien réduit son taux directeur de 0,25% mais ne donne pas d'indication ses prochaines décisions de politique monétaire pour les mois à venir.



La séance a été rythmée par la parution de données sur la productivité, sur les inscriptions aux allocations chômage (+7.000 à 226.000) et les stocks des grossistes progressent de +0,1% aux Etats-Unis.



Concernant l'Hexagone, le déficit commercial de la France est resté pratiquement stable à 7,62 milliards d'euros en juin, après 7,63 milliards le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.



D'un mois sur l'autre, les exportations françaises se sont accrues de 3,4 % à un peu plus de 50,6 milliards d'euros, mais cette progression s'est trouvée contrebalancée par des importations en hausse de 2,9 % à moins de 58,3 milliards.



Enfin, notons qu'outre-Rhin, après un tassement de 0,1 % en mai (chiffre fortement révisé d'une première estimation qui était de +1,2 %), la production industrielle allemande en volume a reculé de 1,9 % en juin par rapport au mois précédent, selon Destatis.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans reste stable à 4,225 %, tandis que celui du Bund allemand est aussi stable, autour des 2,635%.

Du côté des devises, l'euro fait volte face et recule à présent de -0,6% face au billet vert, à 1,1630USD.

Le baril de Brent se traite autour de 67 USD (+0,2 %).

Dans l'actualité des sociétés tricolores, Bouygues Telecom a annoncé avoir été victime d'une cyberattaque ayant permis l'accès non autorisé à certaines données personnelles de 6,4 millions de comptes clients.



Valneva fait part de la levée de l'arrêt temporaire de la FDA américaine sur l'utilisation d'Ixchiq, son vaccin contre le CHIKV, chez les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que de son accord sur une mise à jour des caractéristiques du produit.



Enfin, Getlink, la maison mère d'Eurotunnel, annonce que LeShuttle a transporté 267 359 véhicules de tourisme au mois de juillet, en hausse de 4 % en comparaison annuelle, et LeShuttle Freight, 100 401 camions, en repli de 2 % par rapport à juillet 2024.