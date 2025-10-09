CAC40 : en léger retrait avec W-Street, mais beaucoup de records battus en intraday

Le CAC40 se tasse un peu dans le sillage de Wall Street : le CAC qui avait renoué avec les 8.100 retombe sous les 7.950.



La journée demeurera quand même historique puisque le CAC40 'GR' (Global return') a inscrit un nouveau zénith de 26.060Pts, sur fond d'espoirs d'une issue à la crise politique en France, sans dissolution porteuse d'incertitudes pour les 2 prochains mois.



L'Europe cale également ce soir après de nouveaux records absolus intraday : -0,2% pour l'E-Stoxx50 et un record pour le DAX40 (+0,3%) au-delà de 24.700, le BEL-20 (+0,5%) s'est hissé à 4.957... et un nouveau record a été battu sur le S&P500 à l'ouverture, vers 6.760Pts (avant un repli de -0,2 à -0,3% qui se retrouve aussi sur le Nasdaq-100, lequel se maintient au-dessus des 25.000Pts, grâce aux +2,5% de Nvidia.



Au terme de deux jours de tractations avec les principales formations politiques, Sébastien Lecornu a en effet indiqué mercredi soir qu'un nouveau Premier Ministre devrait être désigné d'ici vendredi soir par Emmanuel Macron, avec une possibilité de projet de budget échappant à la censure.



'Nous conservons une approche prudente, dans un contexte de révisions à la baisse des bénéfices des entreprises et de ralentissement attendu de la croissance en France', estimait toutefois un peu plus tôt un analyste d'Apicil AM.



'Avant même la démission de Sébastien Lecornu, les économistes anticipaient une croissance limitée à 0,6% cette année et 0,9% l'an prochain, des prévisions qui pourraient encore être revues à la baisse', prévenait-il.



'La performance solide des marchés actions depuis le début de l'année nous conduit à conserver notre position de neutralité', indiquait pour sa part mardi Eric Bertrand, directeur général délégué, directeur des gestions chez Ofi Invest AM.



'Toute baisse des marchés nous parait devoir être mise à profit pour se repositionner, en particulier dans l'attente de la valorisation dans les cours des bénéfices attendus pour 2026', poursuivait le professionnel des marchés.



Sur le front des statistiques, seule la balance commerciale allemande pour août était attendue ce matin en Europe, alors que le shutdown empêchera la parution des inscriptions au chômage et des stocks des grossistes cet après-midi outre-Atlantique.



L'excédent commercial de l'Allemagne s'est établi à 17,2 milliards d'euros pour le mois d'août 2025, en légère hausse donc par rapport à celui de 16,3 MdsEUR du mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de 14,7 MdsEUR).



Faute de 'stats' (shutdown oblige) et au lendemain de 'minutes' de la FED sans surprises, les T-Bonds US restent figés sur le '30 ans' (4,727%) tandis que le '10 ans' se retend de +1 point symbolique vers +4,144%.

Petite dégradation en Europe (contrepied de la veille) avec +3Pts sur le Bund à 2,707%, +3,5 sur le BTP italien à 3,5400%... et bonne nouvelle sur nos OAT qui se maintiennent à 3,531% (le 'spread' revient à +82Pts, comme avant l'annonce de la démission de S.Lecornu).



L'Euro reste faible face au $ -0,5% vers 1,1580$ et l'Or reste au zénith à 4.030, l'argent pulvérise un nouveau record absolu à 51,3$/Oz.



Le pétrole progress légèrement vers 66$ à Londres, le WTI de +0,5% vers 62,3$.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, le conseil d'administration de Sodexo a nommé Thierry Delaporte comme directeur général à partir du 10 novembre, succédant à Sophie Bellon qui exercera la fonction de présidente non-exécutive du conseil.



De même, le conseil d'administration d'Alstom a choisi Martin Sion comme nouveau directeur général à compter du 1er avril 2026, remplaçant alors Henri Poupart-Lafarge, qui a annoncé en mai dernier ne pas solliciter un nouveau mandat.



Par ailleurs, Cyril Malargé a décidé de quitter le poste de directeur général de Sopra Steria, pour prendre les mêmes fonctions chez Alten où Simon Azoulay continuera à exercer celles de président du conseil d'administration.