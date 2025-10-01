CAC40 : en territoire record, nouveau plus absolu pour l'E-Stoxx50 après ADP à -32.000 aux US

L'heure du réveil a sonné à 14H15 sur les places européennes avec la publication de l'indice ADP qui fait ressortir une chute de -32.000 créations d'emplois en septembre: la conjoncture se dégrade du côté du marché du travail et cela appelle de nouvelles baisses de taux.



Et si l'économie US ralentit, alors Wall Street est peut-être trop cher, surtout après un trimestre à +12% sur le Nasdaq... et les places européennes avec +3% au 3ème trimestre apparaissent 'en retard'.



Le CAC40 avait entamé le 4ème trimestre prudemment ce matin, puis les acheteurs se sont enhardis à partir de 14H154/14H30 et l'indice s'envole de +1% vers 7.970... mais il y a plus, le CAC40 'GR' bat un record absolu à 25.700Pts (la meilleure clôture remontait au 19 août à 25.630Pts).

L'Euro-Stox50 n'est pas en reste avec +0,85%, et la aussi c'est un nouveau record à 5.580 (contre 5.510 le 22 août et 5.568 le 3 mars).



Wall Street fait juste du 'sur place' -sans rien lâcher'- (écarts inférieurs à 0,05 ou -0,1%) malgré le 'shutdown' qui débute ce mercredi, faute d'accord budgétaire, avec la fermeture partielle des administrations fédérales aux Etats-Unis.



'Même si historiquement les shutdowns n'ont eu qu'un effet limité sur les marchés financiers et l'économie, cela reste un risque à surveiller', estime néanmoins Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Le professionnel rappelle en effet que les indices américains évoluent à des niveaux de valorisation très élevés, intégrant selon lui 'la perfection (économie résiliente, baisse des taux de la Fed, croissance soutenue des bénéfices des entreprises, etc)'.



'Or une fermeture des services fédéraux, même partielle, n'est jamais une situation anodine', prévient-il, soulignant notamment qu'elle concerne des centaines de milliers de fonctionnaires et peut retarder la publication de chiffres importants.



Rien ne semblait prédestiner le CAC40 à gagner +1% ce 1er octobre, et surtout pas les nombreux indicateurs publiés ce matin, dont les indices PMI pour le secteur manufacturier, ainsi qu'une estimation rapide de l'inflation dans la zone euro pour le mois de septembre ont été publiés.



En repli de 50,7 en août à 49,8 le mois dernier, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, est retombé en zone de contraction en septembre, la contraction n'ayant toutefois été que marginale.



Fléchissant de 50,4 en août à 48,2 en septembre, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, s'est replié sous la barre du 50 signalant ainsi une détérioration modérée de la conjoncture du secteur.



Le taux d'inflation annuelle dans la zone euro devrait s'établir à 2,2% en septembre 2025, en hausse donc par rapport à celui de 2% observé le mois précédent, selon une estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Ceci explique pourquoi les Bunds et OAT ne se détendent que de -1,2Pts (à 2,700% et 3,522%) quand les T-Bonds affichent -3,8Pts sur le '10 ans' à 4,1100% et -2,5Pts 4,708% sur le '30 ans'.

Le Dollar s'affaiblit de -0,1% vers 1,1750, l'Or a culminé vers 3.890 avant de consolider vers 3.870$ (nouveau record à la clé tout de même).

Le pétrole chute encore, de -1,4% sur le Brent et de -1,5% sur le WTI vers 61,5$, proche de ses plus bas niveaux estivaux.

Dans l'actualité des valeurs à Paris, TotalEnergies indique céder ses participations dans les champs West Ekofisk, Albuskjell et Tommeliten Gamma, en Norvège, des champs matures et faisant l'objet d'un projet de redéveloppement.



Crédit Agricole, après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires, annonce le lancement d'un programme de rachat de jusqu'à 22 886 191 actions, pour compenser l'effet dilutif de son augmentation de capital 2025 réservée aux salariés.



Capgemini annonce avoir acquis 100% du capital de SEIMAF, groupe d'ingénierie industrielle et de conseil technique opérant dans les secteurs de l'énergie, de l'environnement et de l'industrie, et spécialisé dans le nucléaire.



