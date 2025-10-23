CAC40 : flirte avec ses records mais Wall Street piétine sous ses sommets

Le CAC40 continue de flirter avec ses plus hauts historiques inscrits en début de semaine, il affichait une hausse de +0,6% ce jeudi matin, établissant un un plus haut intraday à 8.257Pts, égalant son sommet de début mai 2024 (8.259) puis du 3 mars 2025 (8.257) puis du 21 octobre en clôture.



Les acheteurs semblent rassurés par l'avalanche de résultats trimestriels, malgré les performances contrastées publiées la veille par les géants technologiques américains (Tesla perd -3,5%, IBM -3,3%, en dépit de performances meilleures que prévu et d'un relèvement de ses prévisions).

Globalement, la saison des résultats a bien démarré aux Etats-Unis comme en Europe, à tel point que la dynamique boursière est clairement bullish ce qui a permis aux grands indices mondiaux de se rapprocher de leurs zéniths, voire d'établir de nouveaux records en début de semaine (Nikkei, Nasdaq, Euro-Stoxx50, Dow Jones).

Pour l'heure, Wall Street piétine sous ses sommets avec un Nasdaq à 20.015 (+0,5%), un S&P à 6.720 (+0,3%) et un Dow Jones à -0,1%.

Le rythme des publications va encore s'accélérer aujourd'hui, avec un déluge de résultats des deux côtés de l'Atlantique qui pourraient de nouveau réserver de bonnes nouvelles et entretenir la trajectoire ascendante des marchés.



Plusieurs ténors de la cote européenne comme Dassault Systèmes, Nokia, Orange, Renault, Roche ou encore STMicroelectronics ont ainsi dévoilé leurs comptes ce matin... et l'accueil est particulièrement contrasté entre les +10% de Kering, les +7% d'Eutelst et les -15% de Dassault, les -13% de ST-Micro.



En France, l'indicateur synthétique du climat des affaires, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise, gagne un point en octobre après cinq mois de stabilité. À 97, il reste néanmoins en deçà de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024.



L'Insee, qui publie ces chiffres, précise que le climat des affaires s'éclaircit nettement dans l'industrie (+4 points à 101) et le commerce de détail (+7 points à 99), mais s'assombrit dans les services et le bâtiment (-0,2 point à 96 dans les deux cas).



La perspective de la publication, demain, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et des indicateurs d'activité PMI en Europe pourrait par ailleurs détourner momentanément l'attention du marché des publications trimestrielles.



Les tensions géopolitiques semblent, en outre, avoir quelque peu assombri l'horizon qui s'était dégagé avec le solide démarrage de la saison des résultats.



Sur l'obligataire, les rendements se retendent légèrement outre-Atlantique avec +2,5% sur les T-Bonds 2035 à 3,978%, +2,7% sur le '30 ans' à 4,565%.



En Europe, les Bunds affichent +1,5Pt à 2,576%, nos OAT +2,2Pts à 3,372% (mauvaise surprise du jour), les BTP sont à +1,9Pt vers 3,37%, à parité avec nos OAT.

Le calme règne sur l FOREX avec un Euro à 1,1620/$ (+0,12%), son potentiel de baisse apparaît limité dans la perspective d'un maintien des taux de la BCE la semaine prochaine.



Le gouvernement américain a annoncé hier soir avoir imposé des sanctions contre Rosneft et Lukoil, les deux principaux producteurs de pétrole russe, afin de pousser Vladimir Poutine à négocier la fin de la guerre en Ukraine, ce qui a pour effet immédiat de pousser les cours de l'or noir à la hausse.



Avec des gains de plus de 2,1%, le baril de Brent se rapproche des 65,7 dollars et le WTI américain bondit de presque 2,3% autour de 61,5 dollars.

