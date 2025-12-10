CAC40 : inflexion baissière, les taux mal orientés avant FED

La Bourse de Paris aligne une 12ème séance de volatilité réduite (-0,45% vers 8.015) mais la situation évolue techniquement dans le mauvais sens puisque l'indice phare ressort "par le bas" du corridor 8.050/8.150) .

Mais cela doit être relativisé car il n'y a pas encore d'alerte baissière pour l'Euro-Stoxx50 (-0,25% à 5.700), pas plus que sur le DAX ou le BEL-20 (-0,35%, il retombe sous les 5.000Pts).

A Wall Street, c'est une nouvelle séance de statu quo avec -0,6% sur le Nasdaq, 0,00% sur le S&P500 (6.840) et +0,4% sur le Dow Jones (l'indice avait perdu -0,5% la veille).

Le S&P500 apparaît complètement figé entre 6.800 et 6.880 depuis le 26 novembre, soit 15 jours de stagnation complète... comme tétanisé par les questionnements relatifs au message que va délivrer la Réserve fédérale américaine.



De l'avis des analystes, cette longue pause ne traduit pas nécessairement un essoufflement de la dynamique haussière à l'oeuvre, mais plutôt des prises de bénéfices logiques après une progression rapide qui avait été menée par la technologie, la consommation et les semi-conducteurs, et qui avait porté Wall Street à des niveaux records cet automne.

"Les conditions de marché à la veille d'une réunion du FOMC ne sont jamais très animées", rappelle Michael Brown, le stratège de Pepperstone.

"Celles qui précèdent la réunion de décembre, alors que tout le monde commence à se préparer aux congés de fin d'année, le sont encore moins", explique le professionnel.



Si la troisième baisse de taux de la Fed en trois mois ne fait pas de doute, la FED va t'elle valider la poursuite de son cycle d'assouplissement monétaire

début 2026 ?



Le communiqué de la banque centrale américaine, qui tombera à 20h00, s'accompagnera des dernières projections économiques de l'institution et sera suivie d'une conférence de presse de son président Jerome Powell.



Au vu des divergences de vue qui persistent depuis plusieurs mois au sein de son comité de direction, les investisseurs s'attendent à une baisse de taux "restrictive", c'est-à-dire davantage motivée par une approche précautionneuse au vu de la récente détérioration du marché de l'emploi que par la nécessité de soutenir la croissance des Etats-Unis, qui reste solide.



Bon nombre d'observateurs s'attendent d'ailleurs à ce que Powell s'efforce de tempérer les anticipations de nouvelles baisses de taux rapides sur l'année à venir, à l'image des trois assouplissements consécutifs qui se sont produits depuis le mois de septembre.



Si la baisse de taux prévue ce soir pourrait être la dernière avant un certain temps, il semble toutefois probable que Powell évitera de faire dérailler les marchés financiers et que ses propos se feront d'une manière suffisamment délicate et prévenante afin de conserver la confiance des investisseurs à l'issue d'un exercice boursier qui s'est avéré jusqu'ici très fructueux.



"Si la Fed envoie un signal plus accommodant qu'anticipé, le marché pourrait rapidement reprendre de l'élan et revenir tester ses sommets historiques", souligne Linh Tran, analyste marchés chez XS.com.



"A l'inverse, si la tonalité de son discours se révèle trop prudent, le S&P 500 risque de poursuivre sa consolidation, en douceur, dans l'attente de nouveaux catalyseurs", prévient-elle.

Un indice toutefois : les marchés obligataires se dégradent, et même assez fortement depuis fin novembre, aucune embellie ne dure plus de quelques heures, les T-Bonds ont même vu le rendement du "10 ans" atteindre 4,51% ce matin avant de revenir vers 4,17% (-2Pts), le "2 ans" oscillant entre 3,625% et 3,605% à présent (-0,8Pts de base).



En Europe, nos OAT se dégradent de +1,1Pt vers 3,5780%, les Bunds de 1Pt vers 2,8620%, les BTP italiens de +1,2Pt vers 3,565%.

L'Euro grappille +0,15% vers 1,1645 le Bitcoin cède -1% vers 91,900$.

Côté énergie, le baril revient sur ses planchers avec -1,1% sur le Brent à 61,4$ et -1,2% sur le WTI à 57,65$ sur le NYMEX.