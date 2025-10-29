CAC40 : insensible au 4ème record consécutif (+'gap') du Nasdaq

Il ne se passe rien à la Bourse de Paris qui reste stable autour des 8210 , pour la 8ème séance consécutive, un épisode étrangement long, tandis que Wall Street enchaîne record sur record, avec un 4ème triplé de records absolus, et un 4ème 'gap' haussier sur le Nasdaq, ce qui est plus qu'inédit : cela ne s'est tout simplement jamais produit en 50 ans !



Le CAC40 stagne inexorablement, soutenu par capgemini et Stellantis (+1,7%) et Sté Générale (+1,9%) mais plombé par replis de Thales (-2,3%) et Dassault Systèmes et Air Lioquide (-1,9%).



Les investisseurs ont les yeux tournés outre-Atlantique, où la Fed doit officialiser les conclusions de son comité stratégique (FOMC) dans un communiqué qui sera publié après la clôture des marchés européens, à 19h, et qui sera suivi d'une conférence de presse très attendue de son président, Jerome Powell.



Face à la récente dégradation du marché du travail aux Etats-Unis et à une inflation qui paraît désormais mieux maîtrisée, la banque centrale américaine devrait annoncer la poursuite de son cycle d'assouplissement monétaire en optant pour une nouvelle réduction du loyer de l'argent de 25 points de base, après celle déjà décidée le 18 septembre.



Mais c'est surtout la tonalité du discours de Jerome Powell, le patron de l'institution, qui sera particulièrement scrutée par les marchés, lesquels espèrent pouvoir préciser à l'occasion leurs anticipations pour les mois à venir, à commencer par la perspective d'une baisse de taux supplémentaire dès le mois de décembre.

Les investisseurs US manifestent une confiance absolue avec +0,4% sur le S&P500 à 6.720, +0,6% sur le Dow Jones à presque 48.000Pts, +0,6% sur le Nasdaq à 24.000Pts, avec Nvidia qui pase la barre des 5.000Mds$ de capitalisation, 24H après qu'Apple et Microsoft aient passé celle des 4.000 : cela fait 13.000Mds$ pour 3 titres, soit 4 fois le PIB de la France.

Les réunions de politique monétaire de la Banque du Japon et de la Banque d'Angleterre, attendues demain, pourraient ajouter à la prudence, les deux banques centrales devant maintenir leurs taux à leurs niveaux actuels, avant de possibles assouplissements à venir.



'Avec des valorisations proches des sommets cycliques et l'incertitude politique toujours présente, les investisseurs restent attentifs aux prochaines réunions des banques centrales pour connaître la direction à prendre', estime Michaël Lok, le directeur des investissements et co-directeur général de la gestion d'actifs chez UBP.



Autre facteur de nervosité pour les investisseurs, la saison des résultats aux Etats-Unis va entrer dans une phase critique ce soir avec les publications de Microsoft, Alphabet et Meta, qui s'annoncent cruciales sachant que les 'Sept Magnifiques' ont largement contribué au 'rally' de Wall Street ces derniers mois et que leurs niveaux de valorisation sont parfois jugés tendus.



En Europe, plusieurs poids lourds de la cote dont Adidas, BASF, Bic, Deutsche Bank, Equinor, Mercedes-Benz, Santander ou encore UBS ont dévoilé leurs performances ce matin.



Un certain optimisme continue en outre d'entourer les questions commerciales, Donald Trump ayant déclaré dans la soirée avoir bon espoir de conclure un accord avec la Chine.



'On s'attend à ce que les deux dirigeants parviennent à un accord qui permettra d'apaiser les récentes tensions', pronostiquent les stratégistes de Danske Bank. 'Mais s'ils échouent, les actifs à risque pourraient vite s'enflammer de nouveau', préviennent-ils.



Les rendements souverains américains varient peu depuis une semaine dans l'anticipation d'une Fed plus accommodante: vu le climat 'risk-on' du moment, le rendement du papier à dix ans se retend de +1,7Pt vers 4,000%.



Sur le Vieux Continent, le taux du dix ans allemand reste figé vers 2,622%, de même que celui de l'OAT à 3,42%.



Les devises varient peu avant les annonces attendues de la Fed. L'euro se fige face au dollar, vers 1,1655, et la paire reste confortablement installée au sein de son récent trading range allant de 1,16 à 1,17 depuis 6 séances.



Le pétrole reste orienté à la hausse, mais ralentit son avance en raison des anticipations d'une nouvelle augmentation de la production de l'Opep+, qui contrebalance le sentiment positif suscité par les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Le Brent progresse de 1% à près de 64,5USD le baril après avoir enfoncé hier le support des 65 USD, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprend 1,1% à 60,7 USD.



L'or gagne 1% refranchit la barre des 4.000$/Oz.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Sopra Steria affiche un chiffre d'affaires d'un peu moins de 1,32 milliard d'euros au titre du 3e trimestre 2025, en recul de 3% en variation totale, dont une contraction organique (retraitée d'effets devises et périmètre) de 2,9%.



Le Groupe M6 publie un résultat opérationnel courant (EBITA) de 37,5 millions d'euros au titre de son 3e trimestre 2025, soit une marge opérationnelle de 13,9%, en amélioration de 0,6 point par rapport à la même période de l'année dernière.



Séché Environnement annonce un chiffre d'affaires contributif de 277,3 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, marquant un recul de 3,2% en données publiées et de 2,9% à change constant par rapport à la même période de 2024.



Assystem affiche un chiffre d'affaires en croissance de 9,4% à 157,7 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, dont +6,8% en organique, +4,8% d'effet périmètre et -2,2% d'effet de la variation des taux de change.