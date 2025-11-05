CAC40 : inverse la vapeur à la hausse grâce à W-Street

La bourse de Paris inverse la vapeur, à la faveur d'un rebond inattendu des indices US : ils étaient anticipés sans tendance mais affichent des gains substantiels après 30Mn de cotations, avec des écarts s'étageant entre +0,3 et +0,4%.



Le CAC 40 qui cédait 0,2% ce matin, vers 8050, s'inscrit en hausse symétrique de +0,2% vers 8.085Pts, l'Euro-Stoxx50 affiche le même écart à 5.670, et c'est Francfort qui mène le peloton avec +0,4%.

Parmi les lanternes rouges, on trouve aujourd'hui Thales (-2,5%), suivie de près par Sanofi et Eurofins Scientific (-1,3% et -1,1% respectivement) et le CAC apparaît soutenu par Bouygues, Stellantis et Renault (+2,6%) puis Pernod +2%.



Les places européennes semblent bien parties pour échapper à une 7ème séance consécutive de repli, lequel n'aura pas généré un cumul de perte très impressionnant puisque les divers indices européens se retrouvent à seulement 3% de leurs récents sommets... et 3% c'est dans la 'petite moyenne' des consolidations observées depuis mi-avril, donc pas de quoi invalider le canal ascendant inauguré le 11 avril dernier.



Alors que la saison des résultats trimestriels touche à sa fin, les marchés doivent composer avec des niveaux de valorisation élevés, conjugués à l'absence de catalyseurs et à une potentielle bulle spéculative sur l'IA. Conséquence.

Les possibilités de prises massives de bénéfices sur les actifs les plus 'incandescents' - et donc de correction du marché - poussent les investisseurs à la prudence.

Hier, c'est le compartiment des 'cryptos' qui a connu un sévère trou d'air, avec jusqu'à -12,5% sur l'Ethereum, -6% sur le Bitcoin, ce qui validait la cassure des supports estivaux (3.400$ sur l'Ethereum tombé sous 3.100$, les 103.500 sur le BTC tombé vers 99.000$) mais les acheteurs sont de retour et le Bitcoin tutoie les 102.000$, l'Ether les 3.300$, ce qui reste techniquement inconfortable.



Le moral des investisseurs s'était assombri hier avec les déclarations des patrons de plusieurs grandes banques d'affaires américaines, selon lesquelles une correction de Wall Street est devenue inévitable à un horizon de 12 à 24 mois.



Le cas de Palantir, le spécialiste de l'IA prédictive, est à ce titre particulièrement frappant. Bien que le groupe de Denver ait publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et revu à la hausse ses objectifs annuels lundi soir, le titre a décroché de quasiment 8% hier, victime de prises de profits après une multiplication par quatre de son cours de Bourse depuis le 1er janvier (et le PER naviguait entre 360 et 400 fois avant la correction).



Sur le front des statistiques, toujours aucun chiffre 'officiel' aux US, alors que le 'shutdown' est rentré dans sa 6ème semaine ce matin (36ème jour et pas de compromis en vue) mais il reste les institutions privées : l'indice ISM des services a rebondi à 52,4 après être ressorti à 50 points en septembre (le consensus tablait sur 51), la composante des nouvelles commandes est remontée à 56,2 contre 50,4.



Par ailleurs, ADP a publié son enquête mensuelle : 42.000 emplois auraient été créées dans le secteur privé en octobre, soit 10.000 de plus que le consensus.



En Europe, la production rebondit dans l'industrie manufacturière française en septembre (+0,9% après -1% en août), ainsi que dans l'ensemble de l'industrie (+0,8% après -0,9% le mois précédent), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Par ailleurs, l'indice HCOB PMI composite de la France s'est replié de 48,1 en septembre à 47,7 en octobre, affichant ainsi son plus bas niveau depuis février dernier, et signalant une 14e baisse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé français.



Dans la zone euro, l'indice PMI composite HCOB s'est nettement redressé en octobre (52,5) par rapport à septembre (51,2) et a atteint son plus haut niveau depuis mai 2023, signalant ainsi une accélération de la croissance de l'activité globale dans la région.

Enfin, en Allemagne, les commandes à l'industrie ont enregistré un rebond un peu plus marqué que prévu en septembre grâce notamment à un regain d'activité dans le secteur de l'automobile, selon des données publiées mercredi par l'Office fédéral de la statistique.



Les indicateurs économiques ne seront pas les seuls repères des investisseurs au cours des jours à venir. Ils devront aussi étudier les résultats de plusieurs ténors de la cote, comme Arm, AstraZeneca, McDonald's ou Qualcomm.



Sur le Forex, l'euro cède 0,05% face au billet vert, à 1,1480 USD, après avoir enfoncé consécutivement les seuils de 1,16 puis 1,15 ces derniers jours pour revenir à des plus bas de trois mois face au billet vert (1,1460 ce matin).



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'État US font un bond après ADP et l'ISM : le '10 ans' grimpe de +5,5Pts vers 4,145%, le '30 ans' prend +4,3Pts à 4,714% et le '2 ans' se tend de +3,3Pts à 3,618%.

Le Bund allemand à dix ans se retend de +1,2Pt à 2,665% tandis que l'OAT française de même échéance affiche +1,4Pt à 3,448%, le BTP italien +1,87Pt à 3,415%.



En attendant la parution, dans l'après-midi, des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis, le Brent s'effrite de -0,25 à 64,2 USD le baril.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Rubis affiche au titre de son 3e trimestre 2025 un chiffre d'affaires en baisse de 3%, dont un tassement de 1% en retail-marketing et une baisse de 17% en support-services, dans ses activités principales de distribution d'énergies.



Bouygues publie un résultat net part du groupe de 675 millions d'euros au titre des 9 premiers mois 2025, grevé par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, sans laquelle il aurait augmenté de 7% à 735 MEUR.

Eutelsat annonce la nomination de Sébastien Rouge au poste de directeur financier et membre du comité exécutif du groupe, sous la direction du directeur général Jean-François Fallacher, une nomination qui prendra effet le 1er février 2026.

Enfin, Oxford Nanopore Technologies et bioMérieux annoncent le lancement d'AmPORE-TB, une solution de séquençage, à usage de recherche uniquement, pour identifier rapidement la tuberculose résistante aux antibiotiques.