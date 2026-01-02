CAC40 : l'euphorie de 16H retombe

Les places boursières ont connu un moment d'euphorie entre 13H30 et 16H, avec l'anticipation d'une réouverture "vert vif" des indices US... et ce fut bien le cas.

Mais cela n'a pas duré et de façon surprenante, le S&P500 repasse dans le rouge, le NASDAQ-100 subit une inversion de vapeur inhabituelle, entre +1,4% (25.600) et -0,5% (25.115).



Les dernières séance de 2025 furent décevantes, dominées par la lourdeur et le manque d'initiative, l'année 2026 se présente mieux avec une avalanche de records historiques en Europe, malgré la rechute observée depuis 16H.

La Bourse de Paris (+0,3%) qui avait rouvert dans le rouge a rapidement inversé la vapeur et amplifié ses gains. jusqu'à refranchit les 8.200 pour la première fois depuis le 13 novembre (soit 7 semaines) : le CAC tutoyait vers 16H, à 1,4% près son plus haut absolu de 8.314 points ( séance du 13 novembre 2025)... avant de rechuter vers 8.170.



L'indice parisien s'arroge 0,7%, vers 8.205 points, soutenu par STMicro (+4%), Airbus (+2,5%) ou encore Safran (+3%).



Mais le CAC40 n'est pas le seul à afficher de bonnes dispositions : le DAX re-teste ses sommets historiques du 9/10 octobre et E-Stoxx50 (+0,9% à 5.850) pulvérise ses records des 12/13 novembre (clôture à 5.787 le 12/11, zénith intraday à 5.818 le 13/11).



Le Footsie a battu également un nouveau record à Londres et dépasse pour la première fois la barre des 10.000Pts (+0,9%) à 10.045Pts), ainsi le MIB-30 puisque la bourse de Milan (+1%) tutoie les 45.400.



Wall Street entame également 2026 du bon pied avec unS&P500 à +0,7% (qui tutoyait les 6.900), un Dow Jones un peu délaissé (+0,25%) et un Nasdaq-100 qui démarrait en boulet de canon dans le sillage de Micron avec +7,8%, Intel +7,5%, ASML +7,1%, Western Digital +5,6%, ARM +5, AMD +4,5%... mais aussi Nvidia à +2,6%.

Le "SOXX" flambe déjà de +4,5% (vers 315$), sa meilleure performance depuis le 24 novembre, et le zénith de clôture des 316,3$ du 10 décembre ne tient plus qu'à un fil.

Quel optimisme concernant le secteur de la "tech" !

Pour 2026, les stratèges s'attendent toujours à une croissance mondiale robuste quoique hétérogène, avec les États-Unis et la Chine comme principaux moteurs.



Les actifs risqués devraient poursuivre leur ascension (c'est même au-delà des espérances ce vendredi avec les "semi"), à l'instar de l'intelligence artificielle, mais on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les niveaux de valorisation actuels.



La planète finance restera très attentive au départ de Jerome Powell, et surtout à l'identité de son successeur à la tête de la Fed.



Sur le plan économique, la maîtrise de l'inflation et la trajectoire de la politique monétaire des banques centrales seront des facteurs clés sur les marchés.



L'année sera aussi marquée par les élections de mi-mandat aux États-Unis, ainsi que par un certain nombre de dossiers qui continuent d'inquiéter la communauté internationale : Soudan, Russie/Ukraine, Chine/Taïwan, Israël/Palestine, guerre commerciale Pékin/Washington...



Après une entame au champagne ce 2 janvier : les initiatives pourraient être limitées la semaine prochaine avant la nouvelle saison des résultats, qui débutera d'ici le 12/01.

Sur le front des statistiques, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est encore un peu plus enfoncé en zone de contraction, passant de 49,6 en novembre à 48,8 en décembre, signalant une détérioration accrue de la conjoncture du secteur.



De son côté, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, calculé par S&P Global, repasse en zone d'expansion et signale même la plus forte amélioration de la conjoncture depuis juin 2022.

Il se redresse de 47,8 en novembre à 50,7 en décembre, en contradiction avec le contexte européen et surtout le piètre niveau des ventes d'automobiles en France en décembre.



En effet, au mois de décembre, le marché français des voitures particulières neuves a reculé de 5,84% par rapport à la même période un an plus tôt, à 172 927 immatriculations, malgré un jour ouvré de plus.

En ce qui concerne les véhicules utilitaires légers, 33 434 ont été immatriculés le mois dernier, soit une très légère progression de 0,65%. En comptant les véhicules particuliers et les utilitaires légers, le marché hexagonal a connu un repli de 4,85%, à 206 361 en décembre.



Sur le compartiment obligataire, 2026 commence plutôt mal : les T-Bonds se tendent fortement avec +4Pts sur le "10 ans" à 4,19%, +4Pts sur le "30 ans" à 4,87%.

Pas mieux en Europe avec un rendement du Bund allemand à dix ans qui se tend de +3,8Pts à 2,900%, l'OAT de même échéance se tend de +5Pts à 3.610%, et c'est encore pire en Italie où les BTP affichent +6,3Pts à 3,575% : une dégradation superbement ignorée côté actions.



De son côté, l'euro, qui avait progressé de plus de 14% face au dollar l'an dernier, s'effrite face au billet vert (-0,05% vers 1,1745).

Grand gagnant de l'exercice 2025, l'or se tasse ce soir vers 4.325 et l'argent perd -1,5% vers 71,7$ et reste en-deçà des 75/76$ de vendredi.



Le baril de Brent de la mer du Nord recule de 1% à près de 60$, le "WTI" est encore plus mal disposé avec -1,3% vers 56,7USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Michelin a annoncé vendredi avoir conclu des accords en vue de faire l'acquisition de deux spécialistes américains des tissus enduits et des textiles techniques, avec l'objectif de renforcer ses activités de composites polymères via son expansion sur de nouveaux marchés.



Voltalia annonce le début de la construction du complexe stratégique d'Artemisya - stockage (100 mégawatts / 200 mégawattheures) et éolien (100 mégawatts) - en Ouzbékistan, premier complexe de ce type en Asie centrale, combinant solaire, éolien et stockage.



Casino annonce la cession à 2S Retail, effective ce jour, de la société 3C Cameroun, exploitant 7 points de vente sous enseigne "BAO Cash & Carry", dont 5 magasins intégrés à Douala et 2 magasins exploités en franchise à Nkongsamba et Limbé.



Valneva et le Serum Institute of India (SII), société du groupe Cyrus Poonawalla, indiquent avoir décidé de mettre fin à leur accord de licence pour le vaccin à injection unique contre le chikungunya de Valneva, lui permettant d'en récupérer l'intégralité des droits.



