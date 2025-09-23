CAC40 : les gains s'effritent en fin de séance, le luxe en soutien

La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,54%, à 7872 points, profitant notamment de la dynamique sur le luxe avec L'Oréal (+3,5%), LVMH (+3,2%) ou encore Kering (+1,9%). L'indice parisien a toutefois vu ses gains s'effriter en fin de séance : le CAC gagnait en effet plus de 1% peu avant 17h.



Outre-Atlantique, les marchés se cherchent une direction : le Dow Jones s'arroge 0,3% tandis que le S&P500 recule de 0,1% et le Nasdaq lâche 0,3%.



Les investisseurs saluent la publication des enquêtes PMI en zone euro : le secteur privé a poursuivi sa croissance au mois de septembre en dépit d'une stagnation des nouvelles commandes.

Son indice 'flash composite', qui mesure l'activité dans le secteur privé, s'est ainsi redressé à 51,2 ce mois-ci, contre 51, marquant un plus haut de 16 mois.

Après s'être quasiment stabilisée en août, la conjoncture du secteur privé français s'est de nouveau dégradée en septembre. L'indice PMI composite 'flash' compilé par la banque allemande Hamburg Commercial Bank s'est ainsi replié à 48,4 ce mois-ci, contre 49,8 en août, s'enfonçant bien en dessous de la barre des 50 points, témoignant d'une contraction de l'activité.



'L'économie mondiale devient de plus en plus difficile à lire', prévient cependant Michael Kramer, le fondateur de Mott Capital Management.

'Les indicateurs s'entrechoquent et donnent parfois des signaux contradictoires', souligne-t-il.



'Aux Etats-Unis, par exemple, les marchés boursiers battent des records alors même que l'emploi montre des signes de faiblesse et que l'inflation progresse', s'inquiète le stratège.



'Les investisseurs attendent donc avec impatience de voir ce que réserve le mois de septembre, dans l'espoir d'y trouver un peu plus de clarté', explique-t-il.



L'indice PMI 'flash composite' aux Etats-Unis, anticipé en baisse, ressort à 53,9 en première estimation après un chiffre de 54,5 en août, tandis que celui mesurant l'activité dans l'industrie manufacturière a reculé à 52, après 53 le mois dernier.

Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global, souligne que le troisième trimestre, qui se clôturera à la fin du mois, s'annonce pour l'instant comme le meilleur trimestre de l'année pour les entreprises américaines.



Selon ses calculs, l'économie des Etats-Unis devrait ainsi croître à un rythme annualisé de 2,2% sur la période allant de juillet à septembre.



L'analyste souligne néanmoins que la demande pour les biens comme pour les services commence à faiblir, ce qui rend plus difficile pour les entreprises d'augmenter leurs prix, même si les surtaxes douanières font grimper leurs coûts de production, un phénomène négatif pour leurs marges bénéficiaires mais encourageant en vue d'un possible ralentissement de l'inflation.



Pour le reste de la semaine sont attendus Outre-Atlantique des indicateurs sur le marché de l'immobilier (mercredi), le marché du travail et la croissance au deuxième trimestre (jeudi), puis la statistique mensuelle de l'inflation au sens du PCE (vendredi), sans compter les nombreuses interventions prévues par les membres de la Fed.



La journée sera également marquée par le discours sur les perspectives économiques que tiendra Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, vers 16h30 au cours d'un déjeuner organisé par la Chambre de Commerce de Providence, à Rhode Island.



'Autant de facteurs qui pourraient soit prolonger la hausse des marchés d'actions, soit inciter les investisseurs à prendre leurs bénéfices', avertit Michael Kramer, chez Mott Capital.



Du côté des résultats, Micron publiera ce soir ses comptes trimestriels, ce qui permettra aux opérateurs d'obtenir de nouveaux signaux sur la poursuite de la croissance de l'IA, ou sur d'éventuels signes de ralentissement.



Sur le marché des changes, le dollar tente de se stabiliser après avoir pâti hier des déclarations de Stephen Miran, le gouverneur nouvellement nommé de la Fed, qui a prôné hier un abaissement radical du loyer de l'argent en estimant lors d'une intervention devant le Club économique de New York que les taux directeurs devraient se situer autour de 2%, soit environ deux points de pourcentage plus bas que leur niveau actuel.



Le pétrole semble reprendre un peu de vigueur après le test d'un plancher vers 66 USD : le Brent rebondit de +2,1% vers 68 USD à Londres.



L'euro se maintient autour de 1,18 USD.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans reste figé ce mardi vers 4,145%, le 30 ans se maintient à plus de 4,765%. Les variations sont également proches de zéro sur le marché obligataire européen, où le 10 ans allemand stagne à 2,75%, tandis que l'OAT française ressort à 3,56%, donnant un spread toujours maîtrisé autour de 81 points de base.



L'or poursuit son irrésistible ascension et progresse encore pour établir un nouveau record à 3785 USD ce matin, après avoir atteint dans la nuit un nouveau zénith au-delà de 3795,1 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, STMicroelectronics a annoncé mardi que le projet européen StarLight qu'il conduit depuis quatre ans avait été retenu comme consortium européen de référence en vue de développer une technologie de photonique sur silicium de nouvelle génération sur tranches de 300 mm, dans le cadre de l'initiative de Bruxelles visant à renforcer l'écosystème européen des semi-conducteurs ('EU CHIPS').



Air France-KLM et SAS renforcent leur partenariat commercial afin d'améliorer la connectivité entre la Scandinavie et les États-Unis.



Bouygues construction Australia a été sélectionnée par le gouvernement australien pour moderniser la station scientifique Davis en antarctique. La rénovation de la station Davis permettra de renforcer la recherche scientifique et la présence de l'Australie en Antarctique. Le projet, dont la part pour Bouygues Construction est de 150,5 millions de dollars australiens (soit 88 millions d'euros), débutera fin 2026 et devrait être livré en 2032.



SPIE annonce que sa filiale SPIE Nucléaire a signé avec EDF un contrat national pour déployer ses services d'obturation temporaire par cryogénie sur l'ensemble du parc nucléaire français. Cette technique, dite 'bouchon de glace', permet de créer un point d'isolement temporaire sans vidanger les circuits, réduisant ainsi les arrêts et les effluents produits.



Enfin, Dassault Aviation a annoncé l'inauguration de son nouveau site industriel à Cergy (Val-d'Oise), opérationnel depuis l'été 2024. Cette usine remplace l'ancien site d'Argenteuil, jugé obsolète.