CAC40 : maintient ses gains malgré W-Street morose

Publié le 04/12/2025 à 17:26 - Modifié le 04/12/2025 à 18:19

L'ouverture "prudente", voire morose de Wall Street (Dow Jones et S&P500 inchangés) ne tempère l'optimisme des places européennes (l'E-Stoxx50 gagne 0,5%), ni ne ralentit l'avance du CAC40 qui accroît un peu ses gains à 0,6% à un peu plus d'un quart d'heure de la clôture.

A Wall Street, le indices ne parviennent pas à inverser la vapeur et restent soit stables soit légèrement dans le rouge (Nasdaq à -0,3%)



La Bourse de Paris est, tirée essentiellement par le secteur auto avec Renault ( 6%), Stellantis ( 4,3%) et Schneider Electric ( 3,8%).



Hier, le ralentissement confirmé du marché du travail (ADP dévoile -32,000 pertes d'emplois en novembre) aux États-Unis et un indice ISM des services solide, contrebalancé par un "PMI" médiocre, témoignant d'une meilleure maîtrise de l'inflation dans le secteur tertiaire, sont venus plaider en faveur d'une baisse des taux de la Fed.

Ce jeudi, c'est la surprise, le nombre de demandeurs d'indemnité chômage en données hebdo chute vers 191.000 (soit -29.000, niveau le plus bas depuis plus de 3 ans) alors que le consensus tablait sur une légère progression.

Sous 200.000 demandeurs, c'est l'hyper plein emploi aux USA, avec à la clé des tensions sur les salaires si la situation perdure.



Prévue demain, la publication de l'indice PCE des prix, mesure privilégiée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine, revêtira une importance capitale à moins d'une semaine des décisions de politique monétaire de l'institution.



Autre élément surprenant, les licenciement ont chuté de moitié d'un mois sur l'autre aux Etats Unis selon les données privées du cabinet Challenger.



En zone euro, ce sont les ventes au détail CVS pour les mois d'octobre, attendues à 11h, sont ressorties inchangées, après avoir augmenté de 0,1% le mois précédent, annonce Eurostat.

En glissement annuel, l'indice affiche une progression de 1,5% contre +1,4% attendu, c'est plus de 2 fois inférieur au taux observé aux Etats Unis.



À Tokyo, l'indice Nikkei grimpait de plus de 2,3% jeudi en fin de séance suite à une adjudication réussie d'obligations souveraines, qui a rassuré les investisseurs après l'accès de fièvre qui avait frappé le compartiment obligataire japonais en début de semaine sur fond d'incertitudes quant à l'évolution des taux.

Mais les taux ont continué de se tendre et le "10 ans" affiche un rendement record de 1,941%, soit +4,5Pts de base.

Aux US, les T-Bonds se tendent également, de +4Pts sur le 2035, à 4,10%, le "2 ans" rajoute +3,6Pts à 3,523%.



Sur le compartiment obligataire européen, l'OAT à 10 ans se dégrade de +2,6Pts vers 3,516% pour un Bund de même échéance à 2,7700% (soit +2,5Pts) un spread de 73 pb.



Les prix du pétrole avancent pour la deuxième séance consécutive, les investisseurs se concentrant sur la réunion infructueuse à Moscou entre le président russe, Vladimir Poutine, et l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, alors que Kiev revendique la destruction d'une portion d'un oléoduc russe qui avait déjà été ciblé quelques semaines auparavant.



Le baril de Brent reste inchangé s 62,7 USD et celui du brut léger américain (WTI) gagne 0,1% à près de 59 USD.

L'Euro reste parfaitement inchangé à 1,1670$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Pierre & Vacances-Center Parcs publie un résultat net positif à 40,6 millions d'euros pour son exercice 2025, contre 28,7 MEUR précédemment, et un EBITDA ajusté passé de 174 à 181 MEUR, "confirmant l'amélioration structurelle de la rentabilité".



BIC annonce mettre un terme à Rocketbook et à ses activités tatouages regroupées sous Skin Creative (Inkbox et Tattly) d'ici le premier trimestre 2026, une décision prise à l'issue d'une revue approfondie.



Enfin, Havas a annoncé jeudi l'acquisition de l'agence britannique Bearded Kitten, une opération destinée à renforcer ses activités sur le marché du marketing expérientiel, un secteur estimé à quelque 128 milliards USD au niveau mondial.



