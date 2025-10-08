CAC40 : nouveaux records absolus de l'E-Stoxx50, de l'or, de l'argent

Le CAC 40 qui grimpe désormais de 0,9% vers 8.050 achève d'effacer les pertes subies depuis l'annonce de la démission de S.Lecornu, qui selon les dernières rumeurs, sauverait son poste de1er Ministre grâce à un recul sur la réforme des retraites qui lui assurerait la non-censure du projet de budget 2026 par le groupe socialiste.

La hausse des valeurs françaises permet à l'Euro-Stoxx50 de battre un nouveau record absolu vers 5.650, le DAX40 devrait également battre un double record intraday/clôture avec un gain de +1% vers 24.600.

Francfort grimpe malgré une production industrielle en chute libre (-4,3% en août), en Allemagne, dans le sillage des -18,5% d'activité observée dans l'industrie automobile, alors que BMW émet un 'profit warning' ce mercredi.

A wall Street, les pertes de la veille sont déjà quasiment effacées alors qu'AMD et Micron font de nouveau figure de locomotives avec +3,8%.



En ce qui concerne la possibilité d'une 'coalition' en France, il s'agit d'un nouvel 'arrangement' totalement contraire au vote des français et à la photographie de leurs intentions de vote, où le PS ne pèse presque rien mais, dans les faits peut presque tout (et surtout éviter des législatives où ses députés auraient été mis en difficulté).



Même si la France échappe à une dissolution, 'Les investisseurs se préparent à une plus grande volatilité de l'euro et des marchés européens alors que la confiance dans la capacité de la France à se gouverner continue de s'éroder', avertit Nigel Green, le CEO de la société de conseil financier deVere Group.



Ce dernier voit le pays 'pris au piège d'un cycle de dysfonctionnements', considérant que 'sans majorité au Parlement et sans budget viable, la deuxième plus grande économie de la zone euro a perdu le cap à un moment critique pour la fragile reprise de l'Europe'.



Selon lui, diriger une grande économie sans un budget fonctionnel sape la crédibilité, non seulement pour la France, mais pour l'ensemble de la zone euro, et 'à moins que la coopération politique ne soit rétablie, les conséquences s'étendront bien au-delà de Paris'.



Nigel Green s'attend ainsi à ce qu'au cours des prochains mois, les gérants de portefeuille continuent à réduire leur exposition aux actifs libellés en euro, en se tournant vers le dollar et les bons du Trésor américains.

L'Euro est d'autant plus recherché que le japon de Sanae Takaichi fait le choix de l'inflation et donc du sacrifice du Yen (qui plonge vers 153/$).



Au chapitre des statistiques du jour, seule était attendue la production industrielle allemande pour le mois d'août ce matin (déjà évoqué), avant le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC), à paraitre après la clôture en Europe.



Sur le front obligataire, les mauvais chiffres allemands relancent les espoirs de détente des taux et les Bundseffacent -3Pts à 2,681%, nos OAT -5Pts à 3,522%, les BTP italiens presque -6Pts à 3,509%.

Côté devises, l'euro continue de glisser et cède -0,2% vers 1,1630 contre le Dollar : malgré la fermeté du billet vert, l'Or bat un nouveau record à 4.050$/Oz et l'argent métal flirte avec son record historique de début 1980 et mai 2011: 49,5$.



Dans l'actualité des valeurs, Sanofi a vu son AlphaMedix satisfaire à l'ensemble des critères d'évaluation principaux d'efficacité lors d'un essai de phase 2, dans les tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques (TNE-GEP).



Legrand a réalisé l'acquisition de Cogelec Développement qui détient indirectement 5 347 065 actions Cogelec (soit 60,09% du capital social et 75,07% des droits de vote), sur la base d'un prix de 29 euros par action.



Air Liquide a conclu de nouveaux accords pour approvisionner en hydrogène deux des plus grands raffineurs des Etats-Unis et réalisera un investissement de près de 50 millions de dollars, ce qui renforcera significativement son ancrage au Texas.







