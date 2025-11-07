CAC40 : perd 2,2% en hebdo, le NASDAQ -4,4% avec un VIX à +10%

Alors que le Nasdaq s'enfonce (-1,7%), la Bourse de Paris semble figée autour de -0,2%, à 7950 points depuis la réouverture de Wall Street: les vendeurs ont levé le pied dès la mi-séance (très faibles volumes avec 1,4MdsE en 8 heures de cotations), le CAC ayant testé les 7910 en fin de matinée.

C'est tout de même la 8ème séance de repli sur une série de 9, le bilan hebdo ressort perdant de -2,3%, le support des 7.860Pts semble se rapprocher dangereusement.

L'ambiance demeure lourde partout avec -0,8% sur l'Euro-Stoxx50 et sur le DAX, le secteur bancaire souffre, ainsi que Schneider et ST-Micro (-2,3%), puis Edenred (-5,3%).

Le Nasdaq perd plus de -1,7% ce qui porte le repli hebdo à un très inhabituel -4,4%), le Dow Jones -0,6% et le S&P500 -1,1%... et le 'VIX' qui lui est associé repasse non seulement la barre des 20 et fuse vers 21,5 (+10,5%).



Alors que la saison des résultats touche à sa fin, il n'y a plus vraiment de catalyseurs haussier à aller chercher de ce côté pour les marchés. En outre, les investisseurs doivent désormais composer avec une nette dégradation du marché de l'emploi aux États-Unis et des questionnements quant à la nécessité de baisser les taux de la Fed en décembre.

Un élément de réponse supplémentaire vient d'être publié : l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan chute de -5,3Pts, de de 53,6 vers 50,3 points en novembre (contre 53 points attendu).

Le voici à son plus bas niveau depuis juin 2022, du fait notamment du plongeon de - 17% de la perception de la situation financière personnelle actuelle ('shutdown' de 6 semaines oblige) et à une diminution de 11% des anticipations sur les conditions économiques à venir



Goldman Sachs vient de publier une étude qui pointe du doigt les valorisation très élevés atteints par les grands groupes technologiques américains, en particulier ceux liés à l'IA : un basculement lié au changement d'état d'esprit des investisseurs semble se mettre en place.



La séance aurait dû être animée par la publication du rapport officiel sur l'emploi américain du Département du Travail, mais celle-ci a été reportée sine die en raison de la fermeture des administrations fédérales, le 'shutdown', qui va entrer aujourd'hui dans son 38e jour : la veille, une enquête de 'Challenger' avait révélé une nette dégradation du marché de l'emploi avec plus de 153.000 licenciement, pire chiffre mensuel depuis 22 ans.

Les T-Bonds US restent malgré très stables, autour de 4,07% pour le '10 ans' (-2,3Pts) et le '30 ans' stagne complètement vers 4,687% (c'est assez troublant vu la chute de l'indice 'U-Mich').



Sur le front des statistiques européennes, le déficit commercial de la France s'est creusé à 6,58 milliards d'euros en septembre, après 5,19 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.

Par ailleurs, l'excédent commercial de l'Allemagne s'est établi à 15,3 milliards d'euros pour septembre, en contraction donc par rapport à celui de 16,9 MdEUR du mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de 17,2 MdEUR).



Les cours du pétrole rétrogradent de nouveau (-0,1% vers 63,$ à Londres) et vont subir de lourdes pertes sur la semaine (-2%), victimes eux aussi du repli des marchés d'actions.

L'or profitant à plein de son statut de valeur refuge en vue de rebondir de 0,5 à 0,6% vers 4.000 USD l'once.



Enfin, sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans évolue à 2,667% (+0,7pt) tandis que l'OAT de même échéance est à 3,462% (+1,3pt).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Arkema publie un BPA courant plus que divisé par deux (-53,8%) à 1,04 euro au titre du 3e trimestre 2025, ainsi qu'un résultat d'exploitation courant (REBIT) en chute de 42,3% à 142 millions d'euros, soit une marge de 6,5% contre 10,3% un an auparavant.



Euronext dévoile un BNPA ajusté en léger repli de 3,4% à 1,68 euro au titre du 3e trimestre 2025, mais un EBITDA ajusté en croissance de 12,6% à 276,7 millions d'euros, soit une marge en amélioration de 1,2 point à 63,2%.



Renault Group annonce le succès d'une émission obligataire Samouraï d'un montant nominal de 95,2 milliards de yens, d'une maturité de 3 ans et assortie d'un coupon fixe de 2,17%, marquant son retour sur le marché obligataire japonais depuis 2022.



Getlink, la maison mère d'Eurotunnel, indique que son service de navettes LeShuttle a transporté 153 929 véhicules de tourisme au mois d'octobre, en hausse de 4% en comparaison annuelle, mais que LeShuttle Freight a transporté 99 098 camions, soit une baisse de 7%.



Enfin, Airbus a annoncé vendredi avoir livré 78 appareils en octobre, un chiffre marquant une nette accélération par rapport à la tendance des derniers mois mais qui suppose aussi que l'avionneur va devoir accentuer ses efforts afin d'atteindre ses objectifs annuels.