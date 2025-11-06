CAC40 : perd pied depuis l'ouverture de Wall Street, retombe sous 8.000Pts

La Bourse de Paris a longtemps limité son recul autour de -0,5 à -0,6% (malgré les plongeons de Legrand (-11%), Kering (-3%) et Dassault Systèmes (-2,8%) mais avec l'ouverture de Wall Street, un effet 'douche froide' s'abat sur le CAC401 (-1,2% vers 7.980) et il n'épargne pas les autres places européennes, avec -0,8% sur l'E-Stoxx50, -0,9% sur le DAX40.



Si les investisseurs se questionnent logiquement sur les valorisations atteintes par les valeurs américaines liées à l'IA, ils peuvent aujourd'hui s'interroger sur les signaux de faiblesse qui affectent les autres secteurs : les suppressions d'emplois en octobre ont atteint un plus haut niveau en 22 ans selon l'enquête mensuelle de Challenger.

Alors bien sûr, il y a le 'shutdown' qui commence à impacter la croissance (beaucoup de démarches administratives qui fluidifient le 'business' prennent du retard et bloquent les initiatives) mais c'est surtout le secteur privé qui enregistre un nombre inhabituel de 'départs' (licenciements).



Wall Street a rouvert dans le rouge, avec -0,6 à -0,7% pour le S&P500 et le Dow Jones, -1,2% pour le Nasdaq (la douche froide vient un peu de là aussi).



Il devient hasardeux de parier que le CAC réussira à préserver le support psychologique important des 8000 points et l'Euro-Stoxx50 les 5.600.



Parmi les rendez-vous du jour, la Banque d'Angleterre (BoE) douche les espoirs de baisse de taux et maintient son 'repo' à 4%: elle préférer attendre de disposer de nouveaux indicateurs avant de se décider lors de sa réunion de décembre.



En Allemagne, la production industrielle a augmenté de 1,3% en volume en septembre 2025 par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis, après une contraction de 3,7% en août (révisée d'une estimation initiale qui était de -4,3%).



Sur le compartiment obligataire, les Bunds à 10 ans se détendent de -2Pts vers 2,654% tandis que l'OAT de même échéance efface seulement -1Pt à 3,447%.

Outre Atlantique, le 'risk-off' fait son retour après le coup de chaud sur les rendements de mercredi soir (le '10 ans' US grimpait de +7Pts vers 4,16%) : le T-Bond 2035 se détend de -6,7Pts vers 4,0930%, le '30 ans' de -5,5Pts vers 4,682%.



Côté énergie, le Brent inverse la vapeur de +1%, à 64,2 vers -0,7% à 63$.

Sur le FOREX, l'euro grappille 0,25% face au billet vert, à 1,1525 USD.

Côté cryptos, le Bitcoin recède -2% vers 102.000$, l'Ethereum -2,5% vers 3.330$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Legrand publie un résultat net part du groupe en croissance de 7% à 892,3 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2025, avec une marge opérationnelle ajustée de 20,7% après acquisitions (+0,1 point à 20,6% avant acquisitions). Le groupe confirme viser pour l'année 2025 une croissance de ses ventes (organique et par acquisition, hors effets de change) entre +10% et +12%, et une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) de 20,5 à 21% des ventes.



Veolia revendique des résultats des neuf premiers mois 2025 'solides, en ligne avec les objectifs annuels', avec notamment un EBIT courant en hausse organique de 7,9% à 2,74 milliards d'euros et une croissance organique de l'EBITDA de 5,4% à 5,08 MdEUR.



Engie indique estimer désormais que pour 2025, son résultat net récurrent part du groupe devrait se situer dans le haut de la fourchette de 4,4 à 5 milliards d'euros, et son EBIT hors nucléaire, dans la moitié haute de la fourchette de 8 à 9 MdEUR.



ArcelorMittal s'est déclaré optimiste quant à ses perspectives pour l'exercice 2026 après avoir dépassé les attentes du marché au 3e trimestre, des annonces qui se traduisaient par une nette hausse de son titre dans les premiers échanges à la Bourse de Paris. Le premier sidérurgiste mondial a dégagé un EBITDA en baisse à 1,51 milliard d'USD, contre 1,58 milliard un an plus tôt, mais supérieur au consensus de 1,46 milliard.



Air France-KLM chute en Bourse à la suite de la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes, qui motivent d'importantes prises de bénéfices après la forte progression du titre depuis le début de l'année. Le transporteur aérien a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 2,6% par rapport à l'année précédente, à 9,2 milliards d'euros.



Vallourec indique avoir été une nouvelle fois retenu par TotalEnergies pour fournir des tubes de cuvelage, de production et les accessoires associés destinés au forage de 48 puits dans le cadre du projet Associated Gas Upstream Project 2 ('AGUP2') en Irak.



