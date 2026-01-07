CAC40 : plombé par le luxe, W-Street sans tendance, l'argent chute de -7%

La Bourse de Paris marque le pas et échue à gagner les 0,5% qui la séparait de ses records : le CAC40 affiche un repli limité de 0,25%, s'alignant sur l'Euro-Stoxx50.

Pas d'impulsion en provenance de Wall Street avec un S&P500 stable, un Nasdaq à +0,2% mais un Dow Jones qui lâche 0,35%.



Malgré un calme apparent, les mouvements restent marqués au sein des valeurs de la cote parisienne, témoignant d'une volatilité élevée et de nombreux arbitrages en cours.



Ainsi, Thales flambe de +7%, suivis par Eiffage (+4%) et Vinci ( 3%) mais le luxe souffre avec -5% pour Kering -3,2% pour Hermès et -2,8% pour LVMH.

En Europe, la tendance est plus contrastée : Londres recule de -0,5% tandis que le DAX, dopé par les valeurs "défense" (Rheinmetal +4%) pulvérise un nouveau record à 25.075



Les trois premiers jours de trading de l'année ont marqué un véritable élargissement du rallye boursier en cours", analysent les équipes de Danske Bank.Alors que les marchés digèrent encore l'intervention US au Venezuela et la chute du régime de Maduro, certains observateurs veulent croire à un redémarrage rapide de l'offre pétrolière à Caracas.

"Nous anticipons toutefois une reprise plus lente et plus complexe des exportations, en raison de contraintes opérationnelles persistantes, de blocages juridiques et de plusieurs années de sous-investissement dans le secteur", indiquent les experts de Neuberger Berman.

"Même en cas d'assouplissement de la politique américaine et d'octroi d'exemptions plus larges à l'exportation, un afflux immédiat de barils n'est pas envisageable", ajoutent-ils.

Dans ce contexte, l'or noir recule de -0,5 à 60,2 USD le baril à Londres, le WTI recule vers 56$ (-0,6%), malgré le net repli les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis : ils s'élevaient à 419,1 millions de barils lors de la semaine du 29 décembre, signalant une baisse de 3,8 million de barils par rapport à la semaine précédente.

Mais c'est contrebalancé par la hausse des stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont progressé de 5,6 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté plus nettement, de 7,7 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 94,7% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9 millions de barils/jour.



Sur le FOREX l'euro est stable face au billet vert, à 1,168 USD, c'est sur les métaux précieux que les choses bougent avec -7% sur l'argent qui retombe sous 77 après avoir rouvert entre 82,5 et 83$ en Asie..



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance d'une hausse du chômage outre-Rhin : avec l'arrivée des vacances hivernales, le nombre de demandeurs d'emploi en Allemagne s'est accru de 23 000 en rythme séquentiel pour atteindre 2 908 000 en décembre 2025. Hors effets saisonniers, il a augmenté de 3000 par rapport au mois précédent.

Dans l'Hexagone, la confiance des ménages français repart légèrement à la hausse en décembre 2025, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui augmente d'un point à 90, mais demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100).

L'heure est à la détente sur les Bunds (-3Pts à 2,815%) et sur nos OAT (-2,8Pts à 3,53%) et les BTP italiens effacent -2Pts à 3,476%.

Les marchés ont ensuite pris connaissance cet après-midi de l'indice "JOLTS" des offres d'embauche : le nombre des ouvertures de postes a atteint 7,146 millions contre 7,449 en octobre, montre le dernier rapport "JOLTS" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du Département du Travail publié ce mercredi.



A titre de comparaison, le consensus des économistes l'attendaient autour de 7,60 millions.



Le nombre d'embauches a également ralenti pour atteindre 5,115 millions en novembre, contre 5,368 millions le mois précédent, un chiffre qui témoigne là encore du moindre dynamisme de l'emploi américain.

Les T-Bonds US connaissent une petite embellie de -3Pts sur le "10ans" et de -3,5Pts sur le "30 ans".