CAC40 : poursuit son repli en raison de l'impasse politique

La Bourse de Paris poursuit son mouvement de baisse, le CAC 40 perd 0,2% vers 7950, au lendemain d'une séance plombée par le retour des inquiétudes au sujet de la dette française après les derniers soubresauts de la vie politique.



L'indice parisien a perdu plus de 1,3% lundi alors que l'instabilité gouvernementale en France revenait sur le devant de la scène, avec la démission surprise du Premier ministre Sébastien Lecornu, moins d'un mois après sa nomination à Matignon.



'La raison probable en est que, tout comme ses prédécesseurs, il n'a pas été en mesure de construire une majorité stable au Parlement, dont il a besoin pour l'assainissement urgent des finances publiques', explique Commerzbank.



'Il n'y a actuellement aucune perspective de solution à l'impasse politique, et une chose est claire : le déficit budgétaire diminuera au mieux lentement, tandis que le taux d'endettement continuera d'augmenter pour le moment', prévient la banque allemande.



Les opérateurs devraient rester attentifs à la politique française ces jours-ci, alors que Sébastien Lecornu, bien que démissionnaire, s'est vu demandé par Emmanuel Macron de trouver un accord avec certaines forces politiques d'ici mercredi soir.



'Bien qu'il y soit encore réticent, le Président pourrait être contraint dans les prochains jours à annoncer une nouvelle dissolution', estime Michaël Nizard, directeur des gestions Multi Asset & Overlay chez Edmond de Rothschild AM.



Selon lui, ceci risque 'd'accentuer les pressions haussières sur les taux français et la sous-performance du CAC 40, avec un risque non négligeable de diffusion des tensions à d'autres actifs à l'instar des banques françaises, de l'euro et des spreads périphériques'.



Au chapitre des statistiques du jour, si la balance commerciale des Etats-Unis ne devrait pas paraitre cet après-midi en raison du 'shutdown', les opérateurs ont pris connaissance de celle de la France.



Le déficit commercial de la France s'est réduit à 5,53 milliards d'euros en août, après 5,74 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.



Cette légère amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'un tassement de 0,4% des importations françaises, à un peu plus de 57,3 MdsEUR, alors que les exportations sont restées pratiquement inchangées (-0,1%) à 51,8 MdsEUR.



Dans l'actualité des valeurs, Valneva a révisé en baisse ses prévisions financières pour 2025, suite à la suspension par la FDA américaine de la licence de son vaccin Ixchiq, mais a sécurisé un nouvel accord de prêt avec Pharmakon Advisors.



L'agence de notation américaine S&P Global Ratings a confirmé sa notation de crédit long terme à 'BBB-' ('investment grade') sur le groupe immobilier Altarea et sa filiale Altareit, mais a relevé sa perspective de 'négative' à 'stable'.



Le groupe agroalimentaire LDC a dévoilé un chiffre d'affaires de 3,45 milliards d'euros pour son premier semestre 2025-26 (clos fin août), en progression de 15,6% par rapport à la même période de l'an dernier (+5,6% à périmètre identique).