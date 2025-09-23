CAC40 : refranchit les 7900 avec le luxe, 4ème record du Dow Jones

La Bourse de Paris (+1,1%) semble déterminée à rattraper ses errements de la veille avec un gain de +1% et le franchissement des 7.900, dans le sillage des locomotives habituelles, les valeurs du 'luxe' avec LVMH en tête à +4%.

Le CAC40 devance une fois de plus l'Euro-Stoxx50 (+0,7%) mais a encore du retard à combler depuis début septembre sur des indices US qui ont aligné 8 records absolus de clôture au cours des 10 dernières séances... et ce n'est pas fini ce mardi avec un Dow Jones qui gagne 0,5% et inscrit son 4ème record consécutif à 46.600Pts, le S&P500 et le Nasdaq restent 'flat' mais ne reperdent rien.

Les investisseurs saluent la publication des enquêtes PMI en zone euro :le secteur privé a poursuivi sa croissance au mois de septembre en dépit d'une stagnation des nouvelles commandes.

Son indice 'flash' composite, qui mesure l'activité dans le secteur privé, s'est ainsi redressé à 51,2 ce mois-ci, contre 51, marquant un plus haut de 16 mois.



Après s'être quasiment stabilisée en août, la conjoncture du secteur privé français s'est de nouveau dégradée en septembre. L'indice PMI composite 'flash' compilé par la banque allemande Hamburg Commercial Bank s'est ainsi replié à 48,4 ce mois-ci, contre 49,8 en août, s'enfonçant bien en-dessous de la barre des 50 points témoignant d'une contraction de l'activité.



'L'économie mondiale devient de plus en plus difficile à lire', prévient cependant Michael Kramer, le fondateur de Mott Capital Management.



'Les indicateurs s'entrechoquent et donnent parfois des signaux contradictoires', souligne-t-il.



'Aux Etats-Unis, par exemple, les marchés boursiers battent des records alors même que l'emploi montre des signes de faiblesse et que l'inflation progresse', s'inquiète le stratège.



'Les investisseurs attendent donc avec impatience de voir ce que réserve le mois de septembre, dans l'espoir d'y trouver un peu plus de clarté', explique-t-il.



L'indice PMI 'flash composite' aux Etats-Unis, anticipé en baisse ressort à 53,9 en première estimation après un chiffre de 54,5 en août, tandis que celui mesurant l'activité dans l'industrie manufacturière a reculé à 52, après 53 le mois dernier.



Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global, souligne que le troisième trimestre qui se clôturera à la fin du mois s'annonce pour l'instant comme le meilleur trimestre de l'année pour les entreprises américaines.



Selon ses calculs, l'économie des Etats-Unis devrait ainsi croitre à un rythme annualisé de 2,2% sur la période allant de juillet à septembre.



L'analyste souligne néanmoins que la demande pour les biens comme pour les services commence à faiblir, ce qui rend plus difficile pour les entreprises d'augmenter leurs prix, même si les surtaxes douanières font grimper leurs coûts de production, un phénomène négatif pour leurs marges bénéficiaires mais encourageant en vue d'un possible ralentissement de l'inflation.



Pour le reste de la semaine sont attendus Outre-Atlantique des indicateurs sur le marché de l'immobilier (mercredi), le marché du travail et la croissance au deuxième trimestre (jeudi) puis la statistique mensuelle de l'inflation au sens du PCE (vendredi), sans compter les nombreuses interventions prévues par les membres de la Fed.



La journée sera également marquée par le discours sur les perspectives économiques que tiendra Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, vers 16H30 au cours d'un déjeuner organisé par la Chambre de Commerce de Providence à Rhode Island.



'Autant de facteurs qui pourraient soit prolonger la hausse des marchés d'actions, soit inciter les investisseurs à prendre leurs bénéfices', avertit Michael Kramer, chez Mott Capital.



Du côté des résultats, Micron publiera ce soir ses comptes trimestriels, ce qui permettra aux opérateurs d'obtenir de nouveaux signaux sur la poursuite de la croissance de l'IA, ou sur d'éventuels signes de ralentissement.



Sur le marché des changes, le dollar tente de se stabiliser après avoir pâti hier des déclarations de Stephen Miran, le gouverneur nouvellement nommé de la Fed, qui a prôné hier un abaissement radical du loyer de l'argent en estimant lors d'une intervention devant le club économique de New York que les taux directeurs devraient se situer autour de 2%, soit environ deux points de pourcentage plus bas que leur niveau actuel



L'euro se maintient cependant au-dessus du support de 1,18 face au billet vert mais consolide ses positions sans rien lâcher.



Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans reste figé ce mardi vers 4,145%, le '30 ans' se maintient à plus de 4,765% Les variations sont également limitées sur le marché obligataire européen où le 10 ans allemand stagne à 2,75% tandis que l'OAT française ressort à 3,56%, donnant un 'spread' toujours maîtrisé autour de 81 points de base.



L'or poursuit son irrésistible ascension et progresse encore pour établir un nouveau record à 3.785 dollars ce matin après avoir atteint dans la nuit un nouveau zénith au-delà de 3.795,1 dollars.

