CAC40 : repasse dans le vert avant verdict Fitch, W-Street ne lâche rien

Publié le 12/09/2025 à 16:09

La Bourse de Paris a récupéré tout le terrain perdu (le CAC lâchait près de 0,5% ce matin, pénalisée par le secteur auto) et grappille désormais +0,2% pour tutoyer les 7.840Pts: le CAC40 surperforme une fois de plus le DAX et l'Euro-Stoxx50, qui restent au point mort.



Même constat vis à vis de Wall Street qui ne gagne rien ni ne reperd rien (le Nasdaq en territoire record avec +0,1% à 24.010Pts) et digère une belle série de records absolus, avec un carton plein la veille (les principaux indices inscrivant un double 'intraday/clôture).



Malgré le passage de témoin assez fluide entre Bayrou et Lecornu à Matignon, l'incertitude politique est loin d'être levée dans l'Hexagone, mais les marchés semblent pour l'instant ignorer cette question, et ils ne se montrent pas plus inquiets d'un risque de dégradation de notre dette de 'AA' à simple 'A'.



'À première vue, les marchés avaient déjà pris acte de la chute du gouvernement Bayrou', soulignent les équipes de Norman K France, qui notent que le CAC a réussi à combler progressivement les pertes essuyées à la suite de l'annonce du vote de confiance.



En tête du CAC 40, l'action Thales (+2% ce vendredi) gagne plus de 10% sur la semaine, les investisseurs s'attendant à ce que le groupe profite de l'arrivée à Matignon de Sébastien Lecornu, l'ancien ministre de la Défense.



Les actions françaises ont également bénéficié de la bonne tenue du marché de la dette en dépit des atermoiements politiques du moment.



Sur le marché des emprunts d'État, le rendement des OAT françaises se retend de +6,4Pts à 3,5020%... mais cette dégradation est générale puisque le Bund allemand (+6Pts) oscille autour de 2,711% (soit un 'spread' qui reste inférieur à 80 pb, un niveau jugé acceptable pour les marchés) et les BTP italiens se tendent de +6,4Pts à 3,5460%.



Outre-Atlantique, les T-Bonds corrigent également de plus de 5Pts en moyenne avec le '10 ans' à 4,0650 contre 4,01% et le '30 ans' repasse de 4,65 à 4,70%.



Les investisseurs n'ont guère réagi au discours plus prudent de la BCE, dont la présidente Christine Lagarde a estimé hier que le processus de désinflation était désormais terminé en zone euro, des déclarations qui semblent valider l'ouverture d'une séquence de stabilité des taux directeurs sur le Vieux Continent.



L'euro consolide de -0,2% face au billet vert, à 1,1710, le '$-Index' rebondit de +0,25% vers 97,78, grâce à un gain de +0,35% face au Yen.



Le baril de pétrole se redresse vivement à Londres comme à New York avec +1,8% (67,4$ et 63,3$ respectivement sur le 'Brent' et le 'WTI', l'or reprend 0,5% à 3.650$, l'argent prend +1,6% à 42,3$ (nouveau record historique ce vendredi).