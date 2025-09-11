CAC40 : repasse la barre des 7.800 avec pluie de records à W-Street suite à un CPI modéré

Publié le 11/09/2025 à 16:36



L'épisode politique du départ de F.Bayrou, suivi de quelques manifestations et d'un mot d'ordre de 'bloquer la France' qui se sont avérées un flop majeur, est vraiment digéré, la page est tournée, le CAC40 (+1% à 7.830, grâce à Stellantis +7,5%, Airbus et Thalès +3%) retrouve ses niveaux d'avant 25 septembre, et l'indice surperforme nettement le DAX sur ces 3 dernières semaines... la bourse de Francfort continuant de sous-performer avec +0,4% quand Paris affiche plus du double (ainsi que par rapport à l'E-Stoxx50 qui ne grappille que +0,5%).



Alors que le marché parisien est privé de catalyseurs depuis plusieurs semaines, les marchés n'ont enregistré aucune annonce de la BCE, qui a observé le le statu quo et ne dévoile rien de ses intentions pour ses prochaines réunions.



'Les dernières données économiques ne justifient pas de nouvelle baisse, et l'accord commercial conclu en juillet avec les Etats-Unis, à savoir des droits de douane limités à 15% pour la grande majorité des exportations européennes, a réduit l'incertitude', avance François Rimeu, stratégiste senior au Crédit Mutuel AM.

A Wall Street, c'est reparti pour les records absolus avec le S&P500 (+0,5% à 6.570), le Dow Jones (+1,1% à pratiquement 46.000) et le Nasdaq-100 avec +0,4% à 23.940.



La séance a été animée par la parution des inscriptions hebdomadaires au chômage, qui augmentent de +27.000, mais le 'temps fort' du jour, c'était le taux d'inflation du mois d'août.

D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,9% en août par rapport au même mois de 2024, un taux annuel globalement conforme aux attentes et en hausse de 0,2 point par rapport à juillet.



Hors énergie (+0,2%) et produits alimentaires (+3,2%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 3,1% le mois dernier, un taux là aussi en ligne avec le consensus des économistes.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois de juillet et août 2025, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,4% en données brutes et de 0,3% en excluant l'énergie et les produits alimentaires.



Sur le compartiment obligataire, la publication d'un CPI conforme aux prévisions apaise les craintes inflationnistes : le rendement du bon du Trésor US à 10 ans évolue se détend de -5Pts, en dessous des 4% (vers 3,993%), le '30 ans' efface -2,7Pts à 4,6500%.



En Europe, le Bund de même échéance reste stable vers 2,65% (-0,6Pt), l'OAT efface -3,6Pts à 3,43%, réduisant son spread de 80 à 78Pts.

Sur le marché des changes, l'euro grappille 0,4% face au billet vert, à 1,1735USD.

À Londres, le Brent recule de 1,6%, à 66,5USD le baril, au lendemain de l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) américaine d'une forte augmentation des stocks de carburants, d'essence et d'autres produits distillés aux Etats-Unis la semaine dernière.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Technip Energies indique avoir signé un accord définitif en vue d'acquérir l'activité Advanced Materials & Catalysts auprès d'Ecovyst, pour un prix d'acquisition de 556 millions de dollars, soit un multiple d'EBITDA d'environ 9,8.

Eutelsat annonce un partenariat stratégique avec Skynopy, start-up française du NewSpace spécialisée dans les services de connectivité satellite, pour lancer le projet AKAR, visant à créer le premier réseau mondial haut débit en temps réel.

Enfin, Thales a annoncé jeudi avoir lancé un nouveau dispositif de cryptographie souveraine devant permettre aux Etats et aux acteurs de la défense de lutter contre la menace liée à l'essor de l'informatique quantique.