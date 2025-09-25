CAC40 : repli limité malgré tension des taux US, le $ repasse les 1,17/E

La Bourse de Paris contient son repli à -0,4/-0,5% et cette variation na pas subi d'évolution après la publication d'une batterie de nouveaux indicateurs économiques aux Etats-Unis.

L'indice CAC40 recule vers 7790points, l'Euro-Stoxx50 de -0,4% vers 5.444 et le DAX40 de -0,6%.

Ecarts comparables à Wall Street avec un S&P500 à -0,4%, Nasdaq à -0,5%... et Dow Jones plus résilient à -0,1%.



Le soulagement qui avait suivi l'annonce, la semaine dernière, de la première baisse de taux de la Fed cette année a laissé place, au cours des derniers jours, à une certaine aversion au risque alors que les déclarations prudentes faites mardi par Jerome Powell semblent plaider pour un ralentissement des mesures d'assouplissement à venir.



Sont venus s'ajouter à ce climat d'incertitude les ajustements traditionnels de portefeuilles qui marquent la fin de trimestre, les craintes d'un nouveau 'shutdown' aux Etats-Unis, la posture plus sévère adoptée par Donald Trump à l'égard de la Russie et un indice Ifo décevant en provenance d'Allemagne.



Les opérateurs en ont profité pour reprendre leur souffle, tout particulièrement du côté de Wall Street où l'indice S&P 500 n'a maintenant plus essuyé de correction journalière supérieure à 2% depuis plus de trois mois, toujours porté par les solides résultats d'entreprise, des statistiques toujours robustes, un climat 'buy the dips' et en fil rouge depuis 6 mois, les anticipations entourant les futures initiatives de soutien de la banque centrale américaine.



La séance de jeudi restera marquée par les chiffres définitifs de la croissance aux Etats-Unis au deuxième trimestre: le chiffre révisé donne le vertige puisque le PIB US a progressé de 3,8% en rythme annualisé, alors que la 2ème estimation était de 3,3% (révisé de +3%) et que le consensus attendait une confirmation à 3,3%.

Ce score interstellaire de 3,8% (contre +1,5% fin 2024) provient du boom des investissements dans l'I.A et de la baisse des importations américaines d'avril à juin après une vague d'achats d'anticipation de janvier à fin mars.

La tendance ne s'est prolongée au 3ème trimestre puisque le déficit de la balance commerciale américaine avait atteint un 'pic' de 103,6Mds$ en juillet, mais une embellie se dessine au mois d'août avec une baisse de -18% à 85,50Mds$ contre 95,70 attendu.



Les commandes de biens durables sont également ressorties en forte hausse en août, +2,9% après un repli de 2,7% le mois précédent: en excluant les transports (aviation principalement), les commandes de biens durables ont progressé de 0,4%, une hausse qui atteint 1,9% hors défense.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage : elles se sont contractée de façon inattendue (-14.000) aux Etats-Unis lors de la semaine au 20 septembre à 218.000 (contre une légère hausse anticipée vers 235.000).

Le département du Travail précise que la moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 237.500 contre 240.250 (révisé) la semaine précédente.



L'inflation au sens du PCE pour août est par ailleurs attendue demain, à +2,5% en données brutes et 3% en données 'core'.



Tous ces indicateurs pourraient fournir de nouveaux éléments aux investisseurs sur la future trajectoire de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire pour les mois à venir en leur permettant de déterminer si les risques actuels penchent davantage du côté de l'inflation ou de l'activité.



Mais, comme le rappelait hier Scott Chronert, le stratège vedette de Citi, c'est sans doute la qualité de la prochaine saison des résultats aux Etats-Unis qui va revêtir le plus d'enjeux.



'A nos yeux, la principale question pour les investisseurs exposés aux actions américaines est de savoir si les anticipations de croissance déjà intégrées dans les marchés pourront être tenues, voire dépassées', prévient l'analyste.



Selon Chronert, certains indicateurs rappellent la période de la bulle Internet, mais tout dépendra désormais de la capacité des bénéfices par action (BPA) à être à la hauteur de ces attentes élevées sur le long terme.



'Cela n'avait pas été le cas à la fin des années 1990 et au début des années 2000', rappelle-t-il.



En dépit du manque d'appétit actuel pour les actions, les marchés obligataires succombent à une nette dégradation après le PIB (3,8%) : le '10 ans' se retend de plus de 4points de base au-delà de 4,186%, le '30 ans' affiche +1,5Pt à 4,772%, le '2 ans' rajoute +5,5Pts à 3,653% : la baisse de -25Pts espérée fin octobre pourrait bien passer à l'as, ne resterait qu'une baisse en décembre.



En Europe, les rendements de référence se tend légèrement, de +1,6 à 2,763% pour le Bund allemand à dix ans et de +2,1Pts à 3,5900% pour l'OAT française de même maturité, le 'BTP' italien reprend +3,3Pts à 3,626%.



Sur le marché des changes, l'euro rechute de -0,4% sous les 1,1700 face au dollar (vers 1,1690) et l'Or reperd 0,6% vers 3.735$.



Les cours du pétrole sont en léger repli mais affichent encore une progression de plus de 3% sur la semaine, grâce notamment à l'annonce hier des stocks de carburants en baisse aux Etats-Unis.



Le Brent abandonne 0,6% à moins de 67,8 ollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède près de 0,7% autour de 64,15 dollars.