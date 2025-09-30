CAC40 : revient à l'équilibre tandis que W-Street s'alourdit un peu (shutdown ?)

Publié le 30/09/2025 à 17:32

La Bourse de Paris va réussir pour le symbole à finir en positif pour cette ultime séance du 3ème trimestre dominée par la lourdeur, le cédant entre 0,2 et 0,4% entre 10H45 et 17H00

Une certaine prudence s'observe également à Wall Street depuis l'ouverture, dans la perspective d'un possible 'shutdown' ce soir aux Etats-Unis (le psychodrame politique annuel et qui conclut immanquablement par une hausse intersidérale du plafond de la dette.

Aucun indice US ne 'décale' de plus de 0,3% (à la baisse) depuis l'ouverture et tout le monde s'attend à revoir les records absolus d'ici 22H, même si il ne se passe rien d'ici 21H45 à Wall Street (le S&P500 et le Nasdaq s'effrite de -0,15 à -0,2%).



Le trimestre devrait s'achever sur des gains de +5 à +12% pour les principaux indices US, qui creusent encore leur avance sur les indices européens (l'E-Stoxx50 ne fait pas mieux que +3,8% depuis le 30 juin dernier)..



'L'impact direct d'un 'shutdown' (fermeture partielle des administrations fédérales) sur les marchés financiers est susceptible d'être réduit', tempérait lundi Mark Haefele, chief investment officer d'UBS Global Wealth Management.



Aussi, ce dernier indiquait 'maintenir des perspectives positives pour les actions américaines, qui devraient continuer à être soutenues par des fondamentaux favorables et des thèmes d'innovations transformantes'.



'Les investisseurs qui cherchent à gérer les risques liés au timing devraient envisager d'utiliser les baisses du marché pour accroître leur exposition à nos secteurs préférés', poursuivait-il, mentionnant par exemple les utilities et la santé.



De nombreuses données étaient attendues en ce dernier jour de septembre, notamment en France avec une première estimation de l'inflation pour le mois qui s'achève et les dépenses de consommation des ménages pour août.



Selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient en France de 1,2% sur un an en septembre 2025, marquant ainsi une accélération de l'inflation exprimée en rythme annuel après +0,9% en août.



Cette hausse du taux d'inflation annuel s'expliquerait par une nette accélération des prix des services, liée à une baisse beaucoup moins soutenue des prix des services de communication et à une accélération de ceux des services de santé.



En août 2025, les dépenses de consommation des ménages en biens en France repartent un peu à la hausse sur un mois avec un gain de 0,1% en volume (après -0,6% en juillet, données révisées d'une estimation initiale qui était de -0,3%).



L'Insee, qui publie ces chiffres, précise que la consommation en biens fabriqués rebondit de 0,3% en août (après -0,3% le mois précédent), tandis que la consommation alimentaire et celle en énergie sont quasi stables.



Toujours au chapitre des statistiques du jour, l'indice PMI de Chicago ressort en baisse à 40,6 contre 41,5, les creations d'emplois (rapport 'Jolts' du département du Travail) ressortent plus vigoureuses que prévu à 7,227 millions en août, contre 7,208 millions (révisé de 7,181 millions) en juillet.



Sur le front obligataire, les T-Bonds à '30 ans' stagnent vers 4,704%, le '10 ans' efface -1,3Pt vers 4,128%.

Pas plus de 0,5Pt de base d'écart non plus sur nos OAT (3,532%) et les Bunds (2,700%): on peut clairement parler de stagnation depuis l'ouverture.



Les parités ne bougent pas non plus sur le FOREX avec un $ à 1,1740/E (+0,1%) et c'est l'or qui se distingue avec un nouveau record absolu à 3.840$.



Le pétrole poursuit son repli et avec -1% revient au contact des 66,2$ à Londres, des 62,6$ sur le NYMEX.



Dans l'actualité des valeurs, Valneva fait état de données quatre ans après une vaccination avec une seule dose de son vaccin contre le chikungunya, démontrant une persistance des anticorps chez les 65 ans et plus, comparable à celle des jeunes adultes.



Nexity annonce la mise en place d'un nouveau comité exécutif de 7 membres, présidé par sa PDG Véronique Bédague, pour 'piloter la mise en oeuvre de la stratégie avec pour priorité le déploiement du 'New Nexity' et prendre les arbitrages nécessaires'.



Le groupe de tourisme Pierre & Vacances-Center Parcs confirme prévoir un EBITDA ajusté à plus de 180 millions d'euros sur l'exercice 2025, revendiquant 'un bilan positif sur la saison estivale', et affiche un objectif de 270 MEUR à horizon 2030.