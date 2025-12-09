CAC40 : s'alourdit, malgré gains à W-Street et détente taux

Ce mardi 9 décembre, c'est la 10ème séance consécutive qui voit le CAC40 et l'Euro-Stoxx50 évoluer au sein d'un corridor de 1,5% d'amplitude, avec des variations intraday ne dépassant pas les 0,5%.

Le CAC40 (-0,7% vers 8.050) reste enfermé depuis le 25/11 entre 8.050 et 8.150Pts, l'E-Stoxx50 (-0,1% ce mardi, le DAX vient en soutien avec +0,5%) entre 5.650 et 5.725 (avec un profil légèrement ascendant).



La réouverture de Wall Street ne va pas contribuer à déloquer la situation avec +0,15% sur le Nasdaq, +0,25% pour le S&P500 et +0,35% sur le Dow Jones (alors que la FED entame son FOMC de 48H).



Le point positif de ce mardi la brusque remontée des rendements obligataires des 2 dernières séances s'interrompt : le rendement des T-Bonds se détend de -2Pts vers 4,153%, le "30 ans" de -2,8Pts vers 4,787 : comme il n'y a guère de suspens sur l'annonce d'une 3ème baisse de taux demain, ce qui fera la différence, ce sera la teneur des dernières prévisions économiques de la banque centrale US.



A en croire l'outil FedWatch du CME, ce sont désormais plus de 89% des intervenants qui s'attendent à une nouvelle baisse d'un quart de point des taux directeurs de l'institution ce mercredi.

"L'enjeu, c'est surtout de savoir quel rythme d'assouplissement sera mis en oeuvre l'an prochain", rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



"Il faudra être patient et probablement attendre la nomination du successeur de J. Powell qui pourrait intervenir dans les semaines à venir pour en savoir plus", ajoute l'analyste.



Chez J.Safra Sarasin, on indique s'attendre à une nouvelle baisse de taux "à titre préventif" demain, mais les équipes de la banque privée suisse jugent aussi qu'il va devenir "bien plus difficile de mettre en oeuvre l'ensemble des baisses de taux actuellement intégrées dans les prix de marché, même avec un président de la Fed plus accommodant".



Dans ce contexte, les acteurs de marché guetteront toutes les indications qui seront fournies demain par le patron de la Fed afin d'affiner leurs paris sur la poursuite de la politique monétaire généreuse de la Réserve fédérale l'an prochain.

En attendant, les "JOLTS" viennent renforcer les motifs de baisse de taux : les ouvertures de postes ont marginalement augmenté en octobre, mais les embauches se sont réduites, apportant un nouveau signe du ralentissement que connaît actuellement le marché américain du travail.



Le nombre d'offres d'emploi a atteint 7,67 millions, contre 7,66 millions le mois précédent d'après la dernière enquête "JOLTS" (Job Openings and Labor Turnover Survey) publiée ce mardi par le Département du Travail.

Les embauches sont, elles, ressorties à 5,37 millions contre 5,15 millions en septembre, montre le rapport.



Ces statistiques, utilisées pour mesurer la vigueur de la demande sur le marché du travail, devraient être particulièrement suivies afin de déterminer l'évolution de l'emploi en l'absence des données officielles mensuelles publiées par le Département du Travail.



S'il faut en croire les marchés obligataires, la perspective de deux nouvelles baisses de taux en 2026 semble loin d'être gravée dans le marbre.



La détérioration est particulièrement frappante aux Etats-Unis, où les rendements des Treasuries se sont nettement tendus dernièrement, l'incertitude entourant les commentaires de la Fed poussant les intervenants à vendre du papier long.



Le Japon voit les taux longs plafonner mais pas encore d'embellie en vue (-1,2Pt à 1,965% sur le "10 ans"), en Europe, le Bund allemand à dix ans, véritable référence dans la zone euro, a par ailleurs progressé de dix points de base ce lundi pour s'établir au-delà de 2,87%, avant de céder ce mardi un -1,5Pt vers 2,852%, nos OAT effaçant -2,5Pt à 3,566%.



Même si la question du pouvoir prédictif des courbes de rendements peut légitiment se poser, l'apparition de ce signal contrariant sur le compartiment obligataire a conduit les marchés d'actions à se montrer plus indécis hier.



Sachant qu'il il n'y aura plus beaucoup d'actualités à se mettre sous la dent d'ici à la fin de l'année suite à la réunion de la Fed, certains investisseurs pourraient même être amenés à clôturer leurs comptes avec anticipation.

L'Euro consolide à l'horizontal vers 1,1635$, le baril de pétrole poursuit sa glissade avec -1% après -2,5% de la veille (Brent à 61,9$, WTI à 58,3$, contre 56$ fin octobre et début mai)... on se rapproche des planchers annuels.



