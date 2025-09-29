CAC40 : sans inspiration, W-Street revient au zénith, l'or à plus 3.830$/oz

Le CAC40 montre bien peu d'enthousiasme en cette avant dernière séance du 3ème trimestre, avec des écarts millimétriques et une progression désormais inférieure à 0,1%.

Inversement, Wall Street entame la semaine en fanfare, le S&P500 (+0,4%) repasse les 6.666Pts, le Nasdaq-100 (+0,8%) les 24.700 (le record historique est à 0,5%), preuve que la confiance domine pour aborder cette semaine qui s'annonce riche en données macroéconomiques, tant de l'autre côté de l'Atlantique que sur le vieux continent.



'Le point culminant de la semaine aux Etats-Unis sera le rapport sur l'emploi de septembre' (le 'NFP'), souligne Bank of America, qui anticipe à ce sujet des créations de postes non agricoles stables à 65 000, au-dessus du consensus, et un taux de chômage maintenu à 4,3%.



'Ce rapport sur l'emploi sera sans doute l'élément d'information le plus important pour le FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) d'octobre, mais il existe des risques de publication retardée en cas de fermeture du gouvernement', prévient l'établissement américain.



Avant cette publication majeure prévue vendredi, sont aussi attendues aux Etats-Unis l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, l'enquête ADP sur l'emploi privé (mercredi) ou encore les indices d'activité PMI et ISM.



'Dans la zone euro, tous les regards seront tournés vers l'inflation de septembre', estime BofA, qui s'attend à ce que la flambée des prix à la pompe entraîne une accélération de la hausse des prix à la consommation à 2,2% en données totales comme sous-jacentes.



Toujours en Europe, les investisseurs devraient aussi se montrer attentifs à l'indice du sentiment économique dans la zone euro, à une seconde estimation de la croissance au Royaume-Uni pour le deuxième trimestre, ainsi qu'aux indices PMI.



Sur le front obligataire, une nette détente s'amorce sur les T-Bonds US avec -5Pts sur le '30 ans' (vers 4,714%) et de -4Pts sur le '10 ans' à 4,1470%.



Sur le vieux continent, l'heure est également à l'embellie avec -2,6Pts de base sur le Bund et -2,4Pts sur nos OAT (2,719% et 3,545% respectivement) puis -3,3Pts sur les BTP italien à 3,578%.

Le 'spread' OAT/bund continue de s'élargir doucement à +82,5Pts... mais le BTP italien creuse également l'écart face au Bund.

Les 'Gilts' britanniques accompagnent les T-Bonds avec -4,5Pts vers 4,7100%.

La détente générale des taux favorise de nouveaux records absolus (corrigés de l'inflation) sur l'Or et à l'argent à 3.8302$ et 47,1$ respectivement.



L'Euro entame bien la semaine avec un rebond de +0,35% vers 1,1745 face au $, le pétrole rechute lourdement, de -2,1% à Londres vers 67,2$ et de -2,2% sur le WTI vers 63,6$ sur le NYMEX.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Exosens annonce avoir remporté en Espagne un contrat portant sur 17 000 monoculaires de vision nocturne NVLS (Night Vision Lasers Spain), utilisant ses tubes intensificateurs 4G 16 mm, qui seront livrés entre 2025 et 2028.



Le groupe agroalimentaire Bonduelle publie un résultat net de -11,5 millions d'euros au titre de l'exercice 2024-25, contre -119,8 MEUR l'exercice précédent, et une marge opérationnelle courante de 3,8%, en hausse de 0,1 point en comparable.



La société de solutions numériques en santé Equasens présente un résultat net stable (+0,3%) à 18,1 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en légère hausse de 1,2% à 21,1 MEUR au titre de son premier semestre 2025.