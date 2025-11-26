CAC40 : se hisse vers 8.080, dans le sillage de W-Street avec +0,4%

Publié le 26/11/2025 à 16:32 Partager

La Bourse de Paris accroit ses gains après une entame timide ce matin : le CAC40 (+0,6%) se hisse vers 8.075/8.080 et semble bien parti pour s'en aller combler le "gap" des 8.119 du 17 novembre.

L'indice phare bénéficie des hausse de L'Oréal (+2,3%), Société Générale (+2,1%), ST-Micro (+1,6%) ou encore AXA (+1,4%).



La tendance est également "vigoureuse" en Europe avec l'E-Stoxx50 à +1,1% (5.635) alors que les indices US alignent une 4ème hausse consécutive, portés par la perspective, de plus en plus nette, d'une baisse de taux de la Fed aux Etats-Unis le 10 décembre prochain (les mêmes anticipations qui avaient propulsé le S&P500 vers 6.900 le 12 novembre dernier).

Wall Street reprend +4% en 4 séances, le Nasdaq-100 confirme le refranchissement des 25.000 avec +0,4% à 25.130, le S&P500 affiche le même écart, à 6.800 et pourrait refermer le "gap" des 6.830 du 13 novembre avant 22H ce soir (il refranchit à la hausse sa moyenne mobile à 50 jours des 6.750).

Le Dow Jones gagne également 0,4% et se hisse vers 47.300, non loin du "gap" des 47.411 du 13/11.



En effet, les dernières statistiques US -les commandes de bien durables ressortent en hausse de +0,5% comme prévu- sont venues renforcer l'hypothèse d'une nouvelle réduction des taux de la Réserve fédérale le 10 décembre, une hypothèse désormais jugée crédible par près de 83% des traders, indique l'outil FedWatch du CME.



Avec le retour de l'appétit pour le risque, le stress retombe et l'indice de volatilité 'VIX' - souvent dénommé baromètre de la peur - repasse sous le seuil des 20 points: il se détend encore de -3,7% vers 18,70.

'Une fois de plus cette année, les vendeurs se retrouvent du mauvais côté des marchés', souligne Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.

'L'économie américaine reste solide, la croissance des bénéfices est robuste, le climat commercial s'apaise et la politique monétaire demeure accommodante : un ensemble de facteurs qui pousse clairement les actifs risqués à la hausse', poursuit l'analyste.



'En ajoutant à cela une saisonnalité très favorable, les flux portés par la peur de rater le train de la hausse (FOMO du "rallye de Noël) qui soutient la reprise des rachats d'actions, on obtient un environnement qu'il serait difficile - voire imprudent - de contrer pour le moment', conclut-il.



Les achats sont d'autant plus stratégiques ce mercredi que Wall Street s'apprête à faire un "pont" de 4 jours pour cause de "Thanksgiving" (il y aura une demi-séance ce vendredi 28, lequel coïncide avec la fin du mois calendaire).

Sur le compartiment obligataire, le rendement de l'OAT à 10 ans reste stable à 3,41% pour un Bund de même échéance à 2,683% (+1Pt) et les BTP stagnent à 3,405%.

Outre-Atlantique, le "risk-on" fait un peu d'ombre aux T-Bonds qui se retendent de +2,5Pts sur le "10 ans" à 4,024%, le "30 ans" affiche +1,5Pt à 4,672%.



Le Brent recule de 1,2%, à 61,75 USD avant la publication des stocks de pétrole aux USA, attendue à 16h30.

Sur le Forex, l'euro reprend +0,2% face au billet vert, autour des 1,1580 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Dassault Systèmes a annoncé avoir approfondi son partenariat avec Mistral AI, avec lequel le concepteur de logiciels d'entreprise va désormais proposer des services d'IA 'souverains' à destination des secteurs d'activité réglementés et des administrations publiques en Europe.



Solutions30 annonce étendre son partenariat stratégique avec Spirii, fournisseur de solutions de plateforme pour la recharge des véhicules électriques, pour accélérer le déploiement et la maintenance des bornes de recharge électrique à travers l'Europe.



Enfin, la Compagnie des Alpes annonce que l'offre déposée par sa filiale, la Société d'Aménagement de La Plagne (SAP), a été retenue par le Syndicat Intercommunal de la Grande Plagne (SIGP), à l'issue d'une mise en concurrence.



Elle s'est ainsi vu renouveler le contrat de Délégation de Service Public (DSP) portant sur l'aménagement et l'exploitation du domaine de La Plagne (remontées mécaniques et pistes) ainsi que sur la gestion des navettes intra-station et de la piste de bobsleigh.