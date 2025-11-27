CAC40 : somnole en l'absence de transactions à Wall Street

Le scénario est sans surprise, les places européennes stagnent en l'absence des opérateurs américains en congé ce jeudi pour "Thanksgiving".



La Bourse de Paris évolue à 0,05% près autour d’un pivot de 8100 points, aidée par Pernod Ricard (+2,4%) et BNP Paribas (+1,4%), puis Stellantis (+1%), mais freinée par Kering et Hermès (-1% et -1,7% respectivement).



Et c’est tout pour les écarts supérieurs à 1% en valeur absolue ce jeudi... le tout dans des volumes confidentiels de moins de 800 MEUR négociés sur les valeurs du CAC.



Avant ce week-end prolongé pour la plupart des opérateurs US (Wall Street ne rouvrira demain que pour une demi-séance, les marchés de taux resteront clos), les indices américains ont réussi à aligner, hier, une quatrième séance consécutive de progression à la faveur de la perspective de plus en plus nette d’une nouvelle baisse de taux de la FED le 10 décembre prochain.



Au plus haut du jour, le S&P 500 s’est rapproché de moins de 90 points, soit environ 1,5%, de son plus haut absolu de 6920,3 points, qui avait été établi à la fin du mois d’octobre : les indices US ont ainsi repris entre 4% et 4,5% en 4 séances et refermé les "gaps" laissés béants depuis le 13 novembre.



Les marchés d’actions européens évoluent encore à une certaine distance de leurs records inscrits il y a une quinzaine de jours : le DAX (-5,5%), l’EURO STOXX 50 (-4,5%), le CAC (-3,5%).



Mais ce handicap pourrait être effacé à la faveur du fameux "rallye" de fin d’année, qui pourrait démarrer lundi, ce qui sera également le cas aux États-Unis : selon les données de "Stock Trader's Almanac", décembre est classé comme le troisième meilleur mois pour le S&P 500, avec des rendements mensuels moyens compris entre 1,4% et 1,5%.



Du fait de la fermeture des marchés américains, l’agenda macroéconomique du jour s’annonce relativement maigre aujourd’hui. Seule publication attendue : les "minutes" de la dernière réunion de la BCE, qui a brillé par sa capacité à ne rien dévoiler de plus que lors des 2 réunions précédentes... Autrement dit, les investisseurs n’en attendent rien.



L’humeur du consommateur allemand, selon l’enquête "GfK", n’a pas beaucoup évolué à l’approche de la fin de l’année : l’indice GfK du moral des ménages, calculé par le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) à partir des réponses d’un échantillon de 2000 individus, s’est amélioré de 0,9 point de pourcentage en perspective du mois de décembre, à -23,2 contre -24,1 pour novembre, ce qui demeure un niveau de crise de confiance sévère.



Sur le compartiment obligataire, l’OAT à 10 ans stagne autour de 3,41% pour un Bund de même échéance qui varie peu (+0,4 pt) à 2,679%.

Le Brent est stable (+0,1%) autour des 63,1 USD le baril à Londres, le NYMEX est fermé aux États-Unis.



L’absence des cambistes américains se fait également sentir sur le FOREX, où l’euro reste globalement stable face au billet vert, autour de 1,159/1,1600 USD.



Dans l’actualité des sociétés tricolores, Trigano (+13%) publie des chiffres "moins pires que prévus" : un bénéfice net en chute de 36,1% à 239,4 millions d’euros au titre de son exercice 2025, soit 12,41 euros par action, et un bénéfice opérationnel courant en recul de 32,9% à 335,9 MEUR, pour un chiffre d’affaires en retrait de 6,8% à 3,66 MdsEUR.



Rémy Cointreau dévoile un résultat net part du groupe en recul de 31,3% (dont -16,2% en organique) à 63,1 millions d’euros pour son 1er semestre 2025-26, et un résultat opérationnel courant (ROC) de 108,7 MEUR, en baisse organique de 13,6%.



Kaleon, spécialiste de la valorisation, la préservation et la conservation du patrimoine historique et artistique italien et international, annonce le succès de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Milan et Euronext Paris avec une augmentation de capital de 16,5 millions d’euros (incluant la clause d’extension), pouvant être portée à 18 MEUR en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.



Enfin, la plateforme IA agentique sécurisée Prisme.ai annonce un partenariat stratégique avec Bouygues Telecom pour alimenter le nouveau "Studio IA", un environnement unifié qui structure et industrialise les usages d’IA pour les collaborateurs de l’opérateur.



