CAC40 : stable mais +2% en hebdo, W-Street bat des records malgré chute de la 'confiance'

Publié le 12/09/2025 à 17:16 Partager

La Bourse de Paris a récupéré tout le terrain perdu (le CAC lâchait près de 0,5% ce matin, pénalisée par le secteur auto) et grappille 0,1% pour tutoyer les 7.830Pts (soit presque +2% hebdo): le CAC40 surperforme une fois de plus le DAX (-0,1% et +0,5% hebdo) et l'Euro-Stoxx50 qui reste au point mort.



Après une ouverture hésitante, Wall Street repart de l'avant après la publication d'un chiffre décevant (la baisse de la confiance renforce l'hypothèse d'une baisse des taux) et les indices US alignent de nouveaux record : le Nasdaq prend +0,4% à 24.090Pts) et le S&P500 prend +0,1% mais ça suffit pour établir un 35ème record annuel à 6.594.

Si le Dow Jones effaçait ses 0,3% de perte initiale, cela pourrait déboucher sur un carton plein de records (les principaux indices inscrivant un doublé 'intraday/clôture) tandis qu'une 6ème semaine de hausse consécutive se profile d'ici 22H (avec des gains hebdo de +1 à +2% pour le Nasdaq-100 (+0,4% à 22.130).

Peu de 'stats' pour animer cette séance mais un chiffre emblématique pour finir la semaine : le moral des ménages américains s'est détérioré plus fortement que prévu au mois de septembre, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle réalisée par l'Université du Michigan.



Son indice de confiance a chuté à 55,4, contre 58,2 en août, alors que les économistes prévoyaient en moyenne un repli moins marqué à 58.



Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est établi à 61,2 contre 61,7 le mois dernier, celui qui mesure l'évolution de leurs anticipations a chuté plus lourdement pour s'établir à 51,8 contre 55,9 en août.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, met en évidence un pessimisme plus particulièrement marqué chez les ménages à revenus faibles et moyens, sur fond d'inquiétudes concernant le marché du travail et l'inflation.



Les perspectives financières des consommateurs se sont également détériorées puisque l'évaluation de leur situation actuelle comme de leurs anticipations à un an ont toutes deux reculé d'environ 8%.



La politique commerciale reste par ailleurs un sujet d'inquiétude central, montre l'étude, environ 60% des consommateurs ayant spontanément mentionné l'impact des droits de douane sur l'activité dans leurs réponses, d'après Joanne Hsu.

Quant à leurs anticipations d'inflation à un an, elles sont restées stables à 4,8%, inchangées par rapport au mois d'août, montre le rapport.



Malgré la chute de -4Pts du 'moral', les T-Bonds se retentent de plus de 6Pts en moyenne avec le '10 ans' à 4,0710 contre 4,01% et le '30 ans' repasse de 4,65 à 4,70%.



Côté Europe, malgré le passage de témoin assez fluide entre Bayrou et Lecornu à Matignon, l'incertitude politique est loin d'être levée dans l'Hexagone, mais les marchés semblent pour l'instant ignorer cette question, et ils ne se montrent pas plus inquiets d'un risque de dégradation de notre dette de 'AA' à simple 'A'.



'À première vue, les marchés avaient déjà pris acte de la chute du gouvernement Bayrou', soulignent les équipes de Norman K France, qui notent que le CAC a réussi à combler progressivement les pertes essuyées à la suite de l'annonce du vote de confiance.



En tête du CAC 40, l'action Thales (+2,8% ce vendredi) gagne plus de 10% sur la semaine, les investisseurs s'attendant à ce que le groupe profite de l'arrivée à Matignon de Sébastien Lecornu, l'ancien ministre de la Défense.



Les actions françaises ont également bénéficié de la bonne tenue du marché de la dette en dépit des atermoiements politiques du moment.



Sur le marché des emprunts d'État, le rendement des OAT françaises se retend de +6,1Pts à 3,500%... mais cette dégradation est générale puisque le Bund allemand (+6Pts) oscille autour de 2,71% (soit un 'spread' qui reste inférieur à 80 pb, un niveau jugé acceptable pour les marchés) et les BTP italiens se tendent de +6Pts à 3,5420%.



Les investisseurs n'ont guère réagi au discours plus prudent de la BCE, dont la présidente Christine Lagarde a estimé hier que le processus de désinflation était désormais terminé en zone euro, des déclarations qui semblent valider l'ouverture d'une séquence de stabilité des taux directeurs sur le Vieux Continent.



L'euro consolide de -0,1% face au billet vert, à 1,1725, le '$-Index' rebondit de +0,15% vers 97,68, grâce à un gain de +0,3% face au Yen.



Le baril de pétrole se redresse vivement à Londres comme à New York avec +1,9% (67,5$ et 63,5$ respectivement sur le 'Brent' et le 'WTI', l'or reprend 0,5% à 3.650$, l'argent prend +1,6% à 42,3$ (nouveau record historique ce vendredi).