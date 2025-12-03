CAC40 : stagne, beaucoup de 'stats' d'activité, emploi US en recul

Publié le 03/12/2025 à 16:35 Partager

La Bourse de Paris affiche un comportement hésitant, pour la 3ème séance consécutive : après de nombreuses incursions dans le rouge, le CAC40 grappille environ 0,2% , autour des 8090 points, bien aidée par Stellantis (+7%, porté par des anticipations de reprise aux Etats-Unis et le relèvement de 'neutre' à 'achat' de UBS), STMicro (+4,3%) et Airbus (+3%).

L'Euro-Stoxx50 progresse également de +0,2% vers 5.700Pts, le DAX40 est "flat", ainsi que Bruxelles.

Wall Street a rouvert en ordre dispersé et c'est le statuquo qui domine : +0,25% sur le Nasdaq, -0,25% symétriquement sur le Dow Jones, une synthèse parfaite avec le S&P500 qui affiche... 0,00%.



La séance a été ponctuée par la publication de nombreuses statistiques aux Etats-Unis, après une période de vaches maigres liée au 'shutdown'.



L'évolution du marché du travail US est devenu un enjeu majeur à une semaine du communiqué final de la FED : la question n'est plus de savoir si elle va baisser ses taux le 10 décembre (quasi unanimité) mais si elle va continue en 2026.

Les espoirs de poursuite du cycle d'assouplissement monétaire sont ravivé par la destruction surprise de 32.000 emplois dans secteur privé aux Etats-Unis en novembre, une période où les embauches sont traditionnellement vigoureuses dans la distribution en amont de Thanksgiving.



L'enquête mensuelle du cabinet ADP. s'inscrit aux antipodes des anticipations (+10.000 postes) après les 47.000 créations d'emplois en octobre (chiffre révisé de 42.000 destructions de postes, soit 89.000 jobs d'écart, ce qui pose des questions sur la méthodologie et la fiabilité des données).



Par ailleurs, la croissance du secteur privé des Etats-Unis a finalement un peu décéléré en novembre, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 54,2 en donnée définitive, révisé de 54,8 en estimation flash et après 54,6 en octobre.



L'ISM des "services" présente un tableau plus positif : le secteur tertiaire a légèrement accéléré en novembre à 52,6 en novembre contre 52,4, avec une amélioration de l'emploi (contradictoire avec ADP), tandis que le rythme des nouvelles commandes a ralenti,.

L'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) précise que le sous-indice sur l'emploi est ressorti à 48,9 après 48,2, tandis que celui sur les nouvelles commandes chute lourdement, vers 52,9 après 56,2.

Les prix acquittés par les entreprises du secteur sont ressortis à 65,4 contre 70,0 en octobre.



La trajectoire de l'activité aux Etats Unis s'inscrit sur une trajectoire légèrement descendante et cela soutient les marchés obligataires : le rendement des bons du Trésor à dix ans accroît sa baisse, cédant désormais 24 points de base, à 4,063%, tandis que le "2 ans" efface 1,3 points, à 3,428%.



En Europe, l'OAT se détend symboliquement de -0,7Pt à 3,487%, le Bund de -0,9Pt vers 2,743%, le "10 ans" italien de -2,5Pts vers 3,442% (l'écart entre le BTP et l'OAT se creuse à près de +5Pts.

Dans la zone euro, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale s'est redressé pour un 6e mois consécutif, de 52,5 en octobre à 52,8 en novembre, pour atteindre son plus haut niveau depuis mai 2023, et dépassant sa moyenne historique (52,4).



Dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale a dépassé la barre des 50 et s'est ainsi établi en territoire positif pour la première fois depuis août 2024, passant de 47,7 en octobre à 50,4 en novembre.



A Londres, le Brent gagne 1%, à 63$, le WTI également à 59,$.

L'euro grappille 0,2% face au billet vert, à 1,164$, du côté des "cryptos" le Bitcoin poursuit son rebond à 92.500.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Airbus ne vise désormais plus qu'environ 790 livraisons d'avions commerciaux sur l'ensemble de l'année en cours, à comparer à un objectif précédent qui était de 820 livraisons. L'avionneur est confronté à des problèmes de qualité des fournisseurs sur les panneaux du fuselage affectant le flux de livraison de sa famille A320. Après avoir cédé près de 7% au cours des deux dernières séances, le titre reprend 3% aujourd'hui.



Eutelsat lâche plus de 7% à Paris après que Softbank a annoncé hier vendre 36 millions de ses droits de souscription dans l'opérateur européen de satellites. L'offre de 36 millions de droits équivaut à environ 26 millions d'actions d'Eutelsat, soit près de la moitié de la participation actuelle de Softbank Group Capital. L'action Eutelsat atteint désormais son plus bas niveau depuis mi-juin.



Enfin, Clariane annonce la cession, à la société immobilière belge Care Property Invest, d'un portefeuille composé des murs de 9 maisons de repos et de soins développées entre 2010 et 2025 et opérées par Korian Belgium.