CAC40 : surperforme grâce au luxe, le Nasdaq en territoire record

La Bourse de Paris a évolué un peu en 'montagnes russes' toute la journée avec un gain initial de +0,7%, puis un retour à l'équilibre en fin de matinée, puis un retour en force des acheteurs et une progression voisine de +,0,6%vers 15h30 qui plaçait le CAC40 largement en tête du peloton des indices européens pour la seconde séance consécutive.



En fin de séance, le CAC ne conserve que 0,24% vers 7.762Pts d'avance mais surperforme le DAX et l'Euro-Stoxx50.



Wall Street qui avait rouvert en légère hausse (+0,2% pour le S&P500, +0,4% sur le Nasdaq) efface une partie de ses gains : le Dow Jones cède -0,1%, le S&P est 'flat' après la publication de la seconde estimation PIB des États-Unis, révisé assez nettement à la hausse: il aurait progressé de 3,3% au deuxième trimestre, au-delà des attentes (confirmation à +3%).



L'autre chiffre du jour n'aura aucun impact : les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent de -6000 à 229 000 (contre 231 000 attendues) et témoignent de la robustesse du marché du travail (ce qui affaiblit le diagnostic de Jerome Powell vendredi dernier).



A noter que le Nasdaq progresse de +0,4% (vers 21.670) et pourrait battre de nouveaux records ce soir malgré les résultats jugés décevants de Nvidia (dans son activité 'data center'): la première capitalisation planétaire s'effrite de -0,9% après la publication de chiffres qui ont suscité une réaction mesurée de la part des investisseurs à la lumière des performances toujours robustes du géant américain des puces dédiées à l'IA



Le titre du fabricant de processeurs a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais faisant apparaître un ralentissement de sa croissance, fait rare pour le groupe californien qui a bénéficié de plusieurs années d'hypercroissance.



Son chiffre d'affaires a bondi de 56% à 46,7 milliards de dollars sur le trimestre écoulé et sa prévision de revenus de l'ordre de 54 milliards de dollars pour le trimestre en cours dépasse les attentes.



'Son taux de croissance fulgurant qui atteignait les trois chiffres durant les exercices 2023 et 2024 commence à décélérer', souligne Charu Chanana, la responsable de la stratégie d'investissement chez Saxo.



'Les investisseurs redoutent maintenant qu'un ralentissement du chiffre d'affaires ne fasse pression sur ses multiples de valorisation, même si les résultats du groupe restent étincelants', explique-t-elle.



Dan Ives, analyste chez Wedbush, fait quant à lui remarquer que ce sont surtout les tensions commerciales persistantes entre Washington et Pékin, qui se traduisent par des restrictions sur les exportations technologiques vers Pékin, qui ont pénalisé les résultats de l'entreprise.



'Tout éventuel assouplissement de la position de l'administration américaine sur ce point constituerait un bonus par rapport aux prévisions actuelles', renchérissent les équipes de Danske Bank.



'Et si ce n'est pas le cas, il s'agit simplement d'un épisode ponctuel, pas d'un ralentissement structurel de la croissance', insiste la banque danoise.



Sur le marché des changes, l'euro remonte de +,02% vers 1,1665, après avoir chuté à 1,1575 hier, la monnaie européenne réagissant mal aux tensions et incertitudes politiques en France qui exercent habituellement un effet palpable sur le sentiment envers l'Europe et l'euro.



Les Treasuries à dix ans restent stables, sous 4,24%, nos OAT effacent -3,3Pt à 3,478% tandis que les Bunds se maintiennent vers 2,700%, le 'spread' se contracte donc de -3,4Pts et retombe vers +78Pts de base..



Après avoir rebondi hier suite à l'annonce d'une baisse des stocks de carburants aux Etats-Unis, les cours du brut repartent à la baisse, le Brent et le WTI font du sur place, sous 67$ et 64$ respectivement.

