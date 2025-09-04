CAC40 : tendance stable à la veille de l'emploi américain

La Bourse de Paris est en légère baisse jeudi à l'ouverture, alors qu'une certaine prudence reprend ses droits sur les marchés d'actions à l'amorce d'une séance qui s'annonce riche en indicateurs et à la veille des chiffres très attendus de l'emploi aux Etats-Unis. L'indice CAC 40 perd 0,3% vers 7700 points.



En terminant la journée d'hier sur une hausse de près de 0,9% à 7720 points, le marché parisien a de nouveau réussi à surperformer les autres indices européens puisque l'Euro STOXX 50 n'a repris que 0,6% mercredi, tandis que le DAX allemand s'adjugeait 0,5%.



Alors que le sort du gouvernement Bayrou semble scellé à quelques jours du vote de confiance du lundi 8 septembre, les intervenants ont continué à relativiser la perspective d'un basculement politique jugé inéluctable, se rappelant que la chute du gouvernement Barnier en décembre dernier n'avait eu que de faibles répercussions en Bourse.



Dans ce contexte, l'attention des investisseurs devrait aujourd'hui plutôt se tourner vers les Etats-Unis, à la veille de la publication du rapport mensuel du Département du Travail, qui pourrait conforter le scénario d'une baisse de taux de la Fed dans deux semaines.



Les résultats inférieurs aux attentes de l'enquête 'JOLTS' sur les ouvertures d'emploi dévoilés hier après-midi sont venus renforcer l'hypothèse d'un assouplissement monétaire perçu comme inévitable par les analystes, en témoignant d'un net ralentissement du marché du travail, condition indispensable pour que la Réserve fédérale recalibre sa politique.



D'après l'outil FedWatch du CME, ce sont maintenant 97,6% des traders qui pronostiquent une baisse de taux à l'issue de la réunion du FOMC des 16 et 17 septembre.



'Toute la question est de savoir s'il s'agira d'une baisse de taux naturelle, ou plutôt forcée', commente ce matin Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone.



En prélude au rapport sur l'emploi, les acteurs de marché surveilleront avec intérêt à 14h30 les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, qui seront précédés par le communiqué d'ADP mesurant les créations de postes dans le secteur privé.



A l'agenda du jour figurent également les dernières données sur la productivité aux deuxième trimestre, la statistique de la balance commerciale ainsi que l'ISM dans le secteur des services, qui devrait confirmer la bonne forme actuelle du secteur tertiaire américain.



La Bourse de New York avait fini sur un biais haussier mercredi soir à la faveur d'un retour sur les valeurs technologiques, qui avaient récemment pâti d'inquiétudes concernant les niveaux de valorisations élevés des spécialistes de l'IA.



Si l'indice Dow Jones a fini autour de l'équilibre, le S&P 500 a lui progressé de 0,5% et le Nasdaq Composite s'est redressé de 1%, ce dernier ayant largement profité du bond de 9% d'Alphabet (Google) qui a atteint de nouveaux plus hauts historiques suite à une décision de justice favorable lui permettant d'éviter un démantèlement de ses activités.



Après le vif regain de tensions du début de semaine, l'heure est dorénavant à la détente sur le compartiment obligataire dans l'attente des données sur l'emploi de vendredi. Le rendement des Treasuries américains à dix ans revient à 4,21% et son équivalent allemand s'établit sous 2,74% après avoir flirté hier avec des plus hauts pluriannuels autour de 2,80%.



Les variations sont par ailleurs limitées sur le marché des devises, même si l'euro se raffermit légèrement vers 1,1650 face au dollar en raison des anticipations grandissantes d'une baisse de taux Outre-Atlantique.



Le marché pétrolier poursuit son repli de la veille, quoique de manière moins prononcée, alors que l'Opep et ses alliés pourraient confirmer ce dimanche leur stratégie d'augmentation de la production en dépit des incertitudes qui entourent toujours la demande.



Le Brent abandonne actuellement 0,5% à 67 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,8% vers les 63,3 dollars mais la tendance pourrait s'infléchir cet après-midi avec la parution des stocks hebdomadaires de carburant aux Etats-Unis.